Nächste Nullnummer

SHRINERS CHILDREN’S OPEN – 2. RUNDE: Sepp Straka erwischt im TPC Summerlin einen Tag zum Vergessen und geht mit einem deutlich verpassten Cut auch bei seinem dritten Saisonstart wieder leer aus.

Sepp Straka kommt auch beim dritten Saisoneinsatz nicht wirklich ins Rollen. Zwar lag Österreichs Mega-Longhitter bis kurz vor Schluss bei einem Zwischenstand von 2 unter Par und war damit auch bis auf einen Schlag an der prognostizierten Cutmarke dran, ein Doppelbogey am Par 3 der 17 warf ihn aber noch auf Level Par zurück, weshalb er mit der 71 (Par) einmal mehr dem möglichen Preisgeld hinterherläuft. Am Freitag muss somit auf der birdiefreundlichen Wiese in Las Vegas eine deutliche Steigerung gelingen, um nicht auch beim dritten Saisoneinsatz wieder mit leeren Händen dazustehen.

Gleich auf der 10 knallt Sepp ein Vollbrett aufs Fairway, lässt sich so nur noch einen Pitch ins Grün über und legt eben diesen danach bis auf wenige Zentimeter zur Fahne, was prompt im anfänglichen Birdie mündet. Ein knapp verfehltes Grün auf der 11 schlägt sich nach gefühlvollem Putt noch nicht unangenehm auf der Scorecard nieder, ein verzogener Drive auf der 12 stellt dann aber eine zu harte Nuss dar, was schließlich den Ausgleich zurück auf Level Par bedeutet. Am ersten Par 5 kommt es dann sogar noch schlimmer. Ein Abschlag in den Bunker wäre an sich noch kein großes Dilemma, da er das Grün mit dem dritten Schlag ohne Probleme erreicht, ein Dreiputt aus knapp neun Metern bedeutet dann aber gleich den nächsten Schlagverlust.

Auch danach reißen die Probleme nicht ab, denn nachdem er den Ball am Par 3 nur zwischen Grünbunker und Grün platziert und im Anschluss der Chip etwas zu lange ausrollt, muss er sogar mit dem unschönen Triplepack leben, der die Cutlinie endgültig außer Sichtweite bringt. Immerhin kann er am kurzen Par 4 der 15 mit gelochtem Birdieputt aus knapp zwei Metern wieder etwas gegensteuern. Nach einem Wasserball am Par 5 der 16 rettet er sich noch zum Par, ein weiterer Dreiputt auf der 18 bedeutet dann aber den bereits vierten Schlagverlust.

Erst danach kehrt erstmals etwas Ruhe ins Spiel ein, bis er am Par 3 der 5 den Ball an der Bunkerkante im Rough parkt und im Anschluss einen kleinen Flyer produziert, womit das nächste Bogey nicht mehr abzuwenden ist und endgültig den dritten Missed Cut in Folge besiegelt. Ein weggeballerter Drive, der ihn sogar noch einmal vom Tee durchladen lässt, mündet dann sogar in einer Doublette, was aber angesichts des ohnehin verpassten Wochenendes kaum mehr ins Gewicht fällt.

Zwar geht sich schließlich am Par 5 der 9 noch ein abschließendes Birdie aus, mehr als die 75 (+4) bringt er so aber nicht auf die Habenseite, was ihn als 141. mehr als deutlich am Cut scheitern lässt. Damit muss er auch nach dem dritten Saisonauftritt weiterhin auf die ersten Punkte warten.

