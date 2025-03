Guten Kurs gewählt

Max Steinlechner packt am Freitag bei den Joburg Open eine weitere 67 (-3) aus und schlägt so vor dem Wochenende einen richtig guten Kurs ein. Matthias Schwab steigert sich am zweiten Spieltag im Houghton GC zwar zu einer 70 (Par), einmal mehr verpasst er heuer damit den Cut aber recht deutlich.

Aufgrund seines Sieges auf der Sunshine Tour vor wenigen Wochen kommt Max Steinlechner auch bei den Joburg Open zu einem Einsatz. Bereits in der Vorwoche konnte der 25-jährige in Durban bei den auf drei Runden verkürzten South African Open anschreiben und ist nach einer 67 (-3) am Donnerstag auch in Johannesburg wieder auf gutem Weg zu weiteren Punkten.

Ganz sicher findet er in den Morgenstunden dann ins Geschehen und holt sich, wie auch schon zum Auftakt, auf der 4 ein Birdie ab, womit er sich bereits nach wenigen gespielten Löchern wieder näher an die Top 10 herantastet. Nachdem jedoch das darauffolgende Par 5 ungenützt verpufft und er sich schließlich auf der 8 auch ein Bogey einfängt, tritt er klassementtechnisch nach den Frontnine noch ziemlich auf der Stelle.

Kaum auf den hinteren neun Bahnen angekommen, findet er dann aber am Par 5 der 10 das nächste Erfolgserlebnis und drückt sein Tagesergebnis so wieder in den Minusbereich. Kurz danach quetscht er auch aus der 12 einen Schlaggewinn und dockt damit endgültig wieder voll an den Spitzenplätzen an. Ohne jeglichen Wackler verewigt er in Folge Par um Par auf der Scorecard, holt sich im Finish auf der 17 noch ein Birdie ab und bringt so erneut die 67 (-3) zum Recording, womit er es sich am Ende seiner Runde sogar in den Top 10 gemütlich macht.

Weiterer Rückschlag

Gänzlich anders als bei seinem Landsmann stellt sich die Sachlage bei Matthias Schwab dar, denn der Rohrmooser verpasste in den letzten Wochen und Monaten reihenweise Cuts und ist auch im Houghton GC bereits nach 18 Löchern wieder gehörig unter Druck. Nach der 73 (+3) muss er am Freitag bereits gehörig zulegen um nicht erneut schon vor dem Wochenende wieder unfreiwillig die Sachen packen zu müssen.

Zwar geht sich am Par 5 der 10 nicht das erhoffte anfängliche schnelle Birdie aus, nachdem er die 12, die ihm am Donnerstag noch ein Doppelbogey aufs Aug drückte, jedoch gut übersteht und danach auf der 13 das erste Erfolgserlebnis findet, tastet er sich nach wenigen Löchern ein wenig näher an die gezogene Linie heran. Nachdem sich allerdings auf der 15 auch der erste Fehler einschleicht, geht es rasch auch wieder in die verkehrte Richtung zurück.

Nachdem er dann nach dem Turn auf der 3 ein weiteres Bogey nicht mehr abwenden kann, ist der nächste verpasste Cut nicht mehr abzuwenden. Immerhin kann er am Par 5 der 5 sein Tagesscore wieder auf Level Par ausgleichen und beendet das Turnier so zumindest noch mit einer 70 (Par).

Leaderboard Joburg Open

