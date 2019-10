Historische Woche

HSBC CHAMPIONS – VORSCHAU: Bernd Wiesberger und Matthias Schwab sorgen im Sheshan International GC für eine historische Woche, denn zum allerersten Mal überhaupt stehen bei einem WGC Turnier gleich zwei Österreicher in den Teeboxen.

Bernd Wiesberger hat im November noch geschichtsträchtiges vor, denn der 34-jährige Burgenländer startet als Führender im Race to Dubai in die Final Series und will seinen Platz an der Sonne klarerweise mit aller Macht verteidigen. Gut, dass zum Auftakt mit dem HSBC Champions das einzige WGC-Turnier wartet, bei dem Bernd bereits einmal einen Top 10 Platz einfahren konnte.

“Ich mag den Platz, denn das Layout kommt mir durchaus entgegen. Vom Tee ist das Gelände zwar etwas einladend, aber keinesfalls so, dass man einfach irgendwo herumballern kann. Vor allem auf die Eisen ins Grün wird es ankommen, denn die Greens in Shanghai sind sehr onduliert und bewegt, was bedeutet, dass man zwingend die richtigen Stellen treffen muss um gute Chancen zu bekommen”, fasste Bernd vor seiner Abreise am Sonntag die Charakteristik des Platzes zusammen.

Mit ähnlich präzisem Spiel wie bei seinen Rolex Series Siegen in Schottland und Italien, könnte sich der Sheshan International GC somit erneut als durchaus gewinnbringend darstellen. Ein Topergebnis hätte auch in doppelter Hinsicht wichtige Bedeutung, denn zum Einen könnte er sich vor den letzten drei Turnieren der Saison etwas Luft an der Spitze der Jahreswertung verschaffen und zum Anderen könnte er womöglich sogar die Top 20 der Welt knacken, was wohl einen weiteren echten Meilenstein seiner Karriere darstellen würde.

Mit in der Weltelite

Matthias Schwab hat bereits einen neuen Meilenstein seiner noch jungen Profilaufbahn erreicht, denn zum ersten Mal steht der 24-jährige im Elitefeld eines WGC-Events am Abschlag. Dank seiner bislang grandiosen Saison erarbeitete er sich durch seine Platzierung im Race to Dubai die Chance und hofft nun in Shanghai inmitten der Weltelite zu überzeugen.

Nach dem verpassten Cut in Paris und der kurzen Turnierpause vergangene Woche kam der Rohrmooser ausgeruht und richtiggehend frisch in China an. Anders als sein Landsmann muss sich Matthias die Platzkenntnis erst etwas erarbeiten, weshalb der Fokus in der Vorbereitung klarerweise genau darauf lag.

Hat Matthias von Tee bis Grün sein Spiel auf Schiene und kann darüber hinaus auch am Kurzgemähten den richtigen Touch auspacken, könnte gleich beim WGC-Debüt des jungen Steirers ein absolutes Topergebnis rausspringen. Die Konkurrenz ist beim Viertagesturnier ohne Cut aber verständlicherweise enorm. Alles was Rang und Namen hat im Weltgolf steht beim 10,25 Millionen Dollar Event am Abschlag.

Los geht es für den Schladming-Pro am Donnerstag bereits um 02:35 MEZ auf der 1. Bernd Wiesberger beginnt um 03:40 MEZ mit vorletzter Startzeit im Flight mit Tony Finau (USA) und Champion Golfer of the Year Shane Lowry (IRL) auf der 10. Das Wetter sollte sich die gesamte Woche über durchwegs freundlich mit Spitzenwerten von rund 25 Grad Celsius zeigen.

>> SKY überträgt Live und in HD von den HSBC Champions.