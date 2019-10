Starkes WGC-Debüt

HSBC CHAMPIONS – 1. RUNDE: Matthias Schwab packt im Sheshan International GC bei seinem WGC-Debüt eine 67 aus und setzt sich damit im Spitzenfeld fest. Bernd Wiesberger hat mit leichten Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, arbeitet sich aber mit späten Birdies noch zu einer 70.

Kein Deutscher, aber dafür gleich zwei Österreicher inmitten der Weltelite beim WGC-Event von Shanghai: Bernd Wiesberger und Matthias Schwab schreiben in dieser Woche ein weiteres Stück Golfgeschichte, wenn sie sich beim HSCB Champions Tournament mit den Besten messen. 10,750.000 US Dollar werden sich über 70 Golfstars nach vier Runden ohne Cut unter sich ausmachen.

Wiesberger kommt als dreifacher Saisonsieger in den Sheshan International GC, der ihm so richtig liegt, wie er mit Platz 9 vor zwei Jahren bei seinem bislang besten WGC-Ergebnis bewies. Matthias Schwab rutschte über seine gute Platzierung im Race to Dubai auch noch ins Feld und debütiert so bei einem der Elite-Events. Rory McIlroy, Shane Lowry, Justin Rose, Patrick Reed, Titelverteidiger Xander Schauffele oder Tony Finau sorgen zwar für ein starkes Lineup, das dennoch von vielen US Stars leider geschwänzt wird.

Gut reingefunden

Gleich zu Beginn zeigt sich Matthias trotz der siebenstündigen Zeitverschiebung hellwach, denn schon das Par 5 der 2 überredet der 24-jährige zum ersten Birdie und sorgt so für einen gelungenen Start in sein erstes WGC-Turnier der Karriere. Nur eine Bahn später werden ihm aber die Tücken des Sheshan International GC erstmals etwas zum Verhängnis, denn sofort muss er in Form des ersten Bogeys den scoretechnischen Ausgleich einstecken.

Das kostet auch sichtlich etwas den Rhythmus, denn mit der 6 entpuppt sich das zweite Par 3 der Frontnine als etwas zu harte Nuss und wirft Matthias sogar erstmals in den Plusbereich zurück. Richtig trotzig passt die Reaktion danach aber perfekt, denn mit einem roten Doppelpack dreht er sein Score postwendend wieder in die richtige Richtung und kommt so im zarten Minusbereich auf den Backnine an.

Birdies nachgelegt

Gekonnt verwaltet er sein Ergebnis auf den ersten Bahnen der Backnine, wartet geduldig auf die nächste sich bietende Chance und verwertet am Par 5 der 14 staubtrocken zum bereits vierten Birdie des Tages, womit er sich bis an die Top 20 heranpirscht. Genug hat der Schladming-Pro damit aber noch lange nicht, denn nach starken Eisen legt er sich auch auf der 15 und der 16 machbare Birdiechancen auf und lässt sich beide Möglichkeiten nicht entgehen, womit er kurz vor Ende seiner Auftaktrunde sogar die Top 10 knackt.

Nur kurz gönnt er sich dann auf der 17 – dem letzten Par 3 seiner Runde – eine kurze Auszeit mit einem soliden Par, denn am abschließenden Par 5 beschwört er noch einmal die Birdiegeister und beendet seine erste WGC-Runde der Karriere so mit einer 67 (-5), was bedeutet, dass er als 7. im absoluten Spitzenbereich in den zweiten Spieltag startet.

Leichte Anlaufschwierigkeiten

Bernd Wiesberger kann zwar gleich zu Beginn seine Platzkenntnis ausspielen, wie ein anfängliches Birdie auf der 10 beweist, stabil wirkt das Spiel des Burgenländers aber trotz des guten Beginns nicht. Schon ab der 14 nehmen die Probleme unangenehm zu, wie ein Par 5 Bogey und ein darauffolgender weiterer Fehler auf der 15 unangenehm zeigt.

Des Schlechten noch nicht genug geht sich auch am par 3 der 17 nur ein Bogey aus, womit er langsam aber sicher in den richtig unangenehmen Leaderboardbereich abrutscht. Erst nach dem Turn findet sich Bernd wieder besser zurecht und holt sich auf der 1 einen der abgegebenen Schläge wieder zurück. Den Aufwind weiß er auch danach gut zu nützen, denn da er auch das darauffolgende Par 5 gut im Griff hat, dreht er sein Score in Windeseile wieder zurück auf Level Par.

Auf Touren gekommen

Das bringt auch wieder die Sicherheit zurück, denn danach spult der siebenfache European Tour Sieger gekonnt die Bahnen ab und kann mit einem weiteren Erfolgserlebnis auf der 7 auch wieder in den Minusbereich abtauchen. Das bringt Bernds Birdiemotor gegen Ende der Auftaktrunde noch einmal richtig auf Touren, denn nach starker Annäherung über den Wassergraben geht sich am darauffolgenden Par 5 postwendend das nächste Birdie aus.

Unaufgeregt nimmt er dann von der abschließenden 9 noch ein Par mit und marschiert so trotz der zähen Backnine noch mit einer 70 (-2) zum Recording, was ihm als 26. eine durchaus brauchbare Ausgangslage für die weiteren drei Tage in Shanghai einbringt. Haotong Li (CHN) setzt in seiner Heimat mit einer 64 (-8) am Donnerstag die Bestmarke.

>> Leaderboard HSBC Champions

>> SKY überträgt Live und in HD von den HSBC Champions.