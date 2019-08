Kräftemessen mit Rory

OMEGA EUROPEAN MASTERS – VORSCHAU: Bernd Wiesberger und Matthias Schwab peilen im Crans-sur-sierre GC eine Spitzenplatzierung an, müssen sich in den Schweizer Alpen aber gegen ein wahres Weltklassefeld behaupten.

Bernd Wiesbergers Fokus lag vor zwei Wochen in Prag laut eigener Aussage vor allem am Austesten von einigen Materialneuerungen, was die beiden eher lauen Runden am Wochenende rasch erklärt. Im Crans-sur-sierre GC sollte der Burgenländer nun aber die Tests abgeschlossen haben, denn Präzision ist auf dem engen Kurs oberstes Gebot.

Vor allem auf die Annäherungen wird es in der Höhenluft ankommen, weshalb die Eisen zu einhundert Prozent auf Schiene sein sollten. Dass er mit dem Schweizer Bergkurs aber durchaus gut zurecht kommt zeigte er schon vor sieben Jahren, denn damals konnte er einen 6. Platz aus Crans Montana entführen.

Stark zurückgemeldet

Matthias Schwab zeigte vor zwei Wochen bei den Czech Masters eindrucksvoll, dass er die freien Wochen intensiv nützte um wieder zur bekannten Stärke zu finden. Die drei verpassten Cuts in Folge verdaute der 24-jährige sichtlich gut und nahm aus Prag einen sehenswerten 5. Platz mit.

Den Kurs in der Schweiz kennt Matthias sogar bereits aus seiner Amateurzeit, denn als Swiss International Amateur Champion durfte er schon vor seinem Wechsel ins Profilager auf der European Tour aufteen und wurde am Ende sogar 50.

Letztes Jahr hingegen erging es der rot-weiß-roten Zukunftshoffnung weniger gut, denn nach Runden von 71 und 74 Schlägen hatte er am Wochenende bereits ungeplant frei. Den Aufwind aus Tschechien will er aber klarerweise weiter nützen und in Crans Montana ein weiteres Topergebnis mitnehmen.

Weltklassefeld

Die Konkurrenz wird beim 2,5 Millionen Event aber immens sein, denn sogar der frisch gebackene FedEx Cup-Sieger Rory McIlroy (NIR) wird in den Alpen zum Driver greifen. Tommy Fleetwood, Matt Wallace, Lee Westwood, Titelverteidiger Matthew Fitzpatrick (alle ENG) und Sergio Garcia (ESP) runden das unglaublich starke Starterfeld ab.

Der Wetterbericht verspricht laut derzeitigen Prognosen eine eher nasse Woche. Am Donnerstag könnten auch Gewitter ab und zu über die Anlage ziehen. Los geht es für Matthias Schwab bereits um 08:10 MEZ auf der 1, Bernd Wiesberger folgt um 13:40 MEZ ebenfalls von der 1 weg.

>> SKY überträgt Live und in HD vom European Masters.