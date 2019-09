Mit der Elite beim Flaggschiff

BMW PGA CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Bernd Wiesberger und Matthias Schwab wollen sich beim wohl besten Starterfeld seit den Open auf europäischen Boden nicht nur in der Weltelite behaupten, sondern beim Flaggschiff Event der European Tour im Wentworth Club auch um die ganz dicken Schecks mitreden.

Viel besser könnten die Vorzeichen der beiden Österreicher vor der wohl wichtigsten Woche der European Tour kaum sein, denn sowohl Bernd Wiesberger als auch Matthias Schwab kommen in absoluter Hochform zum 7 Millionen Euro Rolex Series Event in den Wentworth Golf Club von Virginia Water. Gemeinsam mit Romain Wattel (FRA) knallte Bernd erst bei seinem letzten Start in Hamburg am Sonntag sogar mit einer 64 (-8) einen neuen Platzrekord hin und stürmte so noch bis auf den 5. Platz nach vor.

Generell scheint der Burgenländer rechtzeitig zur heißen Phase der Saison sein Spiel wieder voll auf Schiene zu haben, denn vor allem mit den Eisen wusste der sechsfache European Tour Sieger zuletzt in Deutschland wieder voll zu überzeugen. Den Kurs in Surrey kennt Bernd bereits durchaus gut und konnte auch bereits einige Male aufzeigen. Ein absolutes Topergebnis fehlt bislang aber noch, denn derzeit ist ein 12. Platz aus dem Jahr 2013 noch sein bestes Ergebnis in Wentworth.

Langsam überreif

Matthias Schwab agiert in den letzten Wochen generell in absoluter Bombenform. Der Rohrmooser sackte bei seinen letzten drei Turnierstarts einen 5., einen 8. und einen 2. Rang ein, wobei er in Hamburg nur Paul Casey (ENG) hauchdünn um einen Schlag den Vortritt lassen musste. Generell wirkt der 24-jährige mittlerweile fast schon überreif für den ganz großen Wurf, denn bereits etliche Male klopfte Matthias ganz vorne an und mischte um den Titelgewinn mit. Allein der letzte Schritt zum absoluten Durchbruch wollte noch nicht gelingen.

Laut eigener Aussage fehlen aber nur noch wirklich einzige Kleinigkeiten, bis es wirklich erstmals so richtig laut “Klick” macht. Kann der Schladming-Pro auch in Wentworth wieder sein bestes Golf zeigen, könnte es womöglich gerade beim Flaggschiff-Event der Tour aber erstmals soweit sein. Ein Topergebnis hätte darüber hinaus noch einen weiteren sehr positiven Nebenaspekt, denn ab dieser Woche startet auch die Ryder Cup Qualifikation, weshalb man sich mit einem Spitzenplatz rasch auf Kurs bringen könnte.

Die Konkurrenz ist in England aber enorm, denn dank der Verschiebung in den Spätsommer steht wirklich so ziemlich alles was in Europa im Golfsport Rang und Namen hat in den Teeboxen. Von FedEx Cup Champion Rory McIlroy (NIR), über Justin Rose, Tommy Fleetwood, Paul Casey (alle ENG), Jon Rahm (ESP) und Henrik Stenson (SWE) bis hin zu US-Stars wie Patrick Reed, Tony Finau oder Andrew Putnam leuchten wo man auf der Entry List auch hinblickt nur absolute Topstars auf.

Los geht es für Bernd Wiesberger bereits um 09:40 MEZ wie für alle Spieler auf der 1. Matthias Schwab folgt um 11:55 MEZ. Das Wetter sollte sich vor allem an den ersten drei Spieltagen durchaus freundlich zeigen mit Spitzenwerten rund um 25 Grad Celsius. Am Sonntag könnte es dann laut derzeitiger Prognose etwas unangenehmer werden.

>> SKY überträgt Live und in HD von den BMW PGA Championship.