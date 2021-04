Mr. Fehlerlos

GRAN CANARIA OPEN – 2. RUNDE: Matthias Schwab packt am Freitag im Meloneras Golf von Gran Canaria auf die bogeyfreie 65 (-5) vom Auftakt eine fehlerlose 63 (-7) drauf und geht so als einer der ersten Verfolger von Leader Thorbjorn Olesen (DEN) ins Wochenende.

Matthias Schwab zeigte am Donnerstag Nachmittag, dass er den Meloneras Golf im Urlaubsparadies Gran Canaria voll im Griff hat, denn der Rohrmooser knallte zum Auftakt eine fehlerlose 65 (-5) aufs Tableau und geht so mit lediglich zwei Schlägen Rückstand auf das Führungsquartett in den Freitag, wo er nun noch dazu den kleinen Bonus einer früheren Startzeit hat.

Wie schon zum Auftakt zeigt sich Matthias dann erneut wieder von Beginn an in Birdielaune und findet mit einem anfänglichen roten Eintrag auf der 10 sofort perfekt in die zweite Runde. Da dann mit der 13 auch sein erstes Par 5 ein Birdie bereit hält, macht er nicht nur einen guten Start endgültig perfekt, sondern bleibt auch klar der Spitzengruppe erhalten.

So richtig ins Laufen kommt er zunächst am zweiten Spieltag jedoch noch nicht wirklich, denn mit souveränen Pars – nach wie vor muss der Schladming-Pro keinen einzigen Fehler im Turnier hinnehmen – macht er zwar nichts falsch, kann mit der absoluten Spitze zu dieser Zeit jedoch nicht ganz Schritt halten. Das Bild ändert sich auch nach dem Turn auf der vorderen Platzhälfte noch nicht und mit acht Pars in Folge rutscht er kurzfristig sogar wieder aus den Top 10.

Der 4, dem einzigen Par 5 der Frontnine, ringt er dann aber wieder einen Schlag ab und bleibt so mit seinem dritten Birdie den Top 10 erhalten. Das scheint den 26-jährigen auch noch einmal so richtig anzuspornen, denn das Par 5 Birdie lässt den “Schwab-Express” wieder so richtig Fahrt aufnehmen, wie gleich zwei weitere Birdies danach eindrucksvoll unterstreichen.

Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe er auf der 17 bereits Birdieputt Nummer 6 stopft und sich damit endgültig als einer der ersten Verfolger von Thorbjorn Olesen – der Däne erwischt mit der 61 (-9) einen richtig guten Tag und führt bei gesamt 14 unter Par – etabliert.

Stilecht nimmt er dann auch noch von der 9 einen abschließenden Schlaggewinn mit, unterschreibt so die fantastische fehlerlose 63 (-7) und teilt sich damit bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die Spitze Rang 4 mit unter anderem Max Kieffer (GER) (65).

“Es hat heute bei den guten Wetterverhältnissen wieder großen Spaß gemacht. Mit dem Score bin ich zufrieden. Ich hatte auf der Runde kaum mit Problemen zu kämpfen, hab die Bälle meist gut getroffen und konnte mir so auch viele Birdiechancen erarbeiten”, fasst Matthias den starken Auftritt zusammen.

