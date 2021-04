Saisonauftakt rasch vorbei

LIMPOPO CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Lukas Lipold und Martin Wiegele steigern sich im Gegensatz zur ersten Runde am Freitag im Euphoria GC zwar um etliche Schläge, scheitern aber dennoch beim Saisonauftakt der Challenge Tour deutlich am Sprung ins Wochenende.

Martin Wiegele und Lukas Lipold hatten zum Auftakt der neuen Challenge Tour Saison in Südafrika so ihre liebe Mühe und marschierten nur mit hohen Nummern zurück ins Clubhaus. Lukas muss darüber hinaus noch dazu seine Auftaktrunde wegen einfallender Dunkelheit am Freitag erst noch beenden, ehe er kurz darauf Runde 2 in Angriff nehmen wird. Womöglich könnte beiden die frühe Startzeit bei der benötigten Aufholjagd etwas entgegenkommen.

Pünktlich um 06:30 MEZ steht Lukas Lipold auf der 15 bereit und bringt die Runde schließlich unaufgeregt über die Distanz. Birdie geht sich zwar keines mehr aus, immerhin muss er jedoch auch keinen Schlag mehr abgeben. Nach der 77 (+5) heißt es in wenigen Minuten nun aber wie auch bei Martin Wiegele “nur Vollgas zählt” um die benötigten Schläge tatsächlich noch irgendwie gut machen zu können. Für den Routinier hat sich das Thema “Wochenende” wohl bereits nach nur vier gespielten Löchern am Freitag erledigt, denn mit einem Par 5 Bogey und einer darauffolgenden Doublette rückt die gezogene Linie wohl endgültig in unerreichbare Ferne.

Lukas Lipold findet sich zu Beginn der zweiten Runde hingegen recht gut zurecht und nimmt nach zwei anfänglichen Pars schon vom ersten Par 5 seiner Runde ein Birdie mit. Zwei Bahnen später macht es sich dann allerdings auch das erste Bogey bequem, womit sich das Unterfangen “Cut stemmen” wieder deutlich schwieriger gestaltet. Zumindest geht sich vor dem Wechsel auf die Frontnine erneut der Sprung in den roten Bereich aus, da er diesen aber prompt wieder verspielt, nimmt der “Missed Cut” langsam aber sicher konkrete Formen an.

Martin Wiegele hält nach dem wilden Beginn sein Score halbwegs zusammen, mit der 75 (+3) verpasst er den Cut schlussendlich aber als 144. mehr als deutlich. Lukas zeigt auf den verbleibenden Löchern dann noch richtig starkes Golf und unterschreibt dank zwei weiterer Birdies sogar noch die 70 (-2), die nach der doch eher verpatzten Auftaktrunde am Ende aber als 106. klar nicht fürs Weiterkommen ins Wochenende reicht. Bereits kommende Woche ergibt sich für beide bei den Cape Town Open aber gleich die nächste Südafrika-Chance auf Preisgeld.

