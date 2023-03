Noch ausbaufähig

JONSSON WORKWEAR OPEN – 1. RUNDE: Lukas Nemecz reiht sich zum Auftakt mit einer 70 (-2) im “The Club at Steyn City” angesichts durchwegs recht guter Scores nur hinter der erwarteten Cutmarke ein.

Nach dem hauchdünn und recht unglücklich verpassten Cut am Eastern Cape hofft Lukas Nemecz auf mehr Fortune in Steyn City bei Johannesburg. Mit der Jonsson Workwear Open steht ein weiteres 1,5 Millionen Dollar-Turnier an, das aufgrund der starken Spieler von der Sunshine Tour erneut eine besonders harte Nuss für die Gäste von der DP World Tour sein dürfte.

Zwar verpasst der Steirer noch am Par 5 der 10 das angepeilte Eröffnungsbirdie, holt den roten Eintrag jedoch prompt auf der 11 nach und klinkt sich so rasch in die allgemeinen Birdiespiele mit ein. Allerdings kann der 33-jährige vorerst nicht weiter nachlegen und tritt sich schließlich ausgerechnet am Par 5 der 16 auch das erste Bogey ein, was ihn wieder auf Level Par zurückwirft.

Richtig aus der Ruhe bringt ihn der Fehler zwar nicht, allerdings will sich auch weiterhin kein wirklicher Birdierhythmus einstellen. Erst ab der 4 kann er die Schlagzahl dann erhöhen, was sich in einem Birdiedoppelpack bemerkbar macht, der ihn auch wieder an die erwartete Cutmarke heranbringt.

Mehr will zwar nicht mehr gelingen und mit der 70 (-2) reiht er sich nur auf Rang 80 ein, das Leaderboard zeigt sich aber zumindest nach den ersten 18 Löchern durchaus dichtgedrängt, denn mit nur zwei Schlägen wäre er bereits an den Top 30 dran. Am Freitag hat der Steirer außerdem den Bonus einer früheren Startzeit, was sich als durchaus hilfreich herausstellen könnte.

Mit Darren Fichardt und Martin Vorster geben zwei Local Heroes nach 64er (-8) Runden den Ton an.

Leaderboard Jonsson Workwear Open