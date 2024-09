Passend zum Wetter

Sepp Straka passt sein Spiel am Moving Day bei der BMW PGA Championship dem tristen Regenwetter an und büßt im Wentworth Club bei recht ansehnlichen Scores mit einer highlightarmen 72 (Par) etliche Ränge ein.

Nach der etwas schaumgebremsten 71 (-1) zum Auftakt, fand Sepp Straka am Freitag beim Flaggschiff-Event der DP World Tour das richtige Rezept und spielte sich mit einer 68 (-4) um etliche Ränge nach vor. Bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 hat Österreichs Nummer 1 so auch ein Spitzenergebnis noch klar in Reichweite, was ihm auch im Race to Dubai einen gehörigen Schub verpassen würde und wohl auch die Playoffs wieder zum Thema machen würde.

Wie schon am Vortag findet der Abschlag auf der 1 zwar nur das Rough, die Annäherung bringt er aber im unangenehmen Regen souverän am Kurzgemähten unter und legt so schließlich mit einem soliden Par los. Nachdem der Tee Shot am darauffolgenden Par 3 jedoch total misslingt und der Zweimeterputt zum Par am Loch vorbeikriecht, muss er schon früh den ersten Schlagverlust einstecken. Nach starkem Drive fällt dann am Par 5 der 4 die Attacke etwas zu kurz aus und versandet schließlich vor dem Grün im Bunker, womit er sich selbst der dicken Chance aufs erste Birdie beraubt.

Kaum Highlights

Der 31-jährige bleibt aber weiterhin geduldig und belohnt sich schließlich auf der 6 nach gelungenem Approach und gelochtem 3,5 Meter Putt auch mit dem ersten Birdie. Nachlegen kann er vorerst jedoch nicht und muss nach dem Turn nach leicht verzogenem Drive auf der 11 sogar das zweite Bogey des Tages einstecken. Immerhin muss er sich nicht lange darüber ärgern, da sich mit Chip und Putt am Par 5 der 12 postwendend der Ausgleich ausgeht.

Auch weiterhin kommt der zweifache PGA Tour Champion am Samstag jedoch nicht ins Rollen und muss nach wild weggehooktem Drive auf der 17 vom Tee sogar nachladen, was ihm am Par 5 den nächsten Schlagverlust umhängt. Nachdem am abschließenden Par 5 dann der Abschlag aber das Fairway findet und er in Folge die Attacke am Grün unterbringt, geht sich zumindest noch der Ausgleich zurück auf Level Par aus. Mit der 72 (Par) kommt er mit den trotz Regens durchaus ansehnlichen Scores jedoch nicht mit und rutscht doch einigermaßen spürbar im Klassement bis auf ca. Rang 37 zurück.

Bester deutschsprachiger Spieler nach dem Moving Day ist Yannik Paul, der sich selbst von einem zwischenzeitlichen Doppelbogey nicht beirren lässt und sich mit der 69 (-3) vor dem Sonntag eine gute Ausgangslage verschafft.

Leaderboard BMW PGA Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Irish Open.