Temperaturschwankungen

ITALIAN OPEN – 1. RUNDE: Lukas Nemecz hat zum Auftakt im Marco Simone GC zwar mit einem temperaturschwankenden Putter zu kämpfen, mit einer 71 (Par) bringt sich der Steirer am zukünftigen Ryder Cup Kurs aber immerhin klar auf Cutkurs.

Nach intensivem Vorgeplänkel in aller Welt startet die DP World Tour in Italien endlich in ihre Europasaison, was Spieler wie Lukas Nemecz kaum erwarten konnten: „Da kommen dann tolle Turniere, vor allem in Italien wo am Ryder Cup-Platz gespielt werden wird,“ freut er sich auf das Kräftemessen am Kurs von Marco Simone. Knapp 5 Monate vor dem Kontinentalvergleich im Match Play mit den US Boys lädt die Italian Open zum 3,250.000 Dollar-Event.

Zum Auftakt gleich mit früher Startzeit unterwegs findet der einzige Österreicher im Feld perfekt ins Turnier, denn auf der 1 hat er den Putter perfekt auf Temperatur und stopft aus zehn Metern zum anfänglichen Birdie. Auch danach zeigt er starkes Golf und erarbeitet sich weitere Chancen, wovon er am Par 3 der 4 aus knapp drei Metern auch zeitnah eine weitere zu verwerten weiß. Erst kurz vor dem Turn bringt er sich am Par 5 der 9 dann nach verzogenem Abschlag etwas in die Bredouille, am Ende geht sich das Par aber noch aus, womit er im Spitzenfeld auf die Backnine abbiegt.

Putter plötzlich eiskalt

Dort erwischt es ihn dann aber gleich richtig hart, denn zunächst spielt der Putter auf der 10 aus 14 Metern nicht mit und zwingt ihn zu gleich drei Versuchen um den Ball im Loch unterzubringen. Auf der kurzen 11 findet dann der Drive nur den Fairwaybunker, von wo aus er nur vorlegen kann und da er sich danach gleich den nächsten Dreiputt eintritt, rutscht er mit dem Doppelbogey sogar in den Plusbereich ab. Immerhin steckt er die Schwächephase stark weg und arbeitet sich bereits am Par 5 der 12 mit seinem dritten Birdie des Tages wieder auf Level Par zurück.

Nach recht soliden Pars danach wird ihm mit der 16 erneut ein kurzes Par 4 zum Verhängnis, da erneut der 14. Schläger im Bag streikt und ihn aus 15 Metern mit dem bereits dritten Dreiputt wieder über Par abdriften lässt. Zum Abschluss bringt er dann am Par 5 der 18 aber das Gerät fürs Kurzgemähte noch einmal auf Temperatur und holt sich aus fünf Metern noch ein Birdie ab, womit sich immerhin die 71 (Par) ausgeht, die ihn als 41. klar auf Cutkurs bringt.

Matthieu Pavon (FRA) legt mit einer 63 (-8) den besten Start hin.

