Nachträgliches Geschenk?

WELLS FARGO CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Sepp Straka will sich beim 20 Millionen Event im Quail Hollow Club nachträglich zum 30er beschenken. Matthias Schwab hofft auf einer der zähesten Wiesen des Tourkalenders wieder sein A-Game abrufen zu können.

Richtig ungewohnt mutete es an Vielspieler Sepp Straka gleich zwei Wochen lang in Folge nicht auf der PGA Bühne auf Hölzer, Eisen und Putter blicken zu können. Nach den zuletzt anstrengenden Wochen mit Match Play, Masters und Elevated Events war es aber klar, dass Österreichs Nummer 1 eine kleine Verschnaufpause einlegen musste. Noch dazu hatte der Longhitter genügend Grund zu feiern, denn am 1. Mai steckten zum ersten Mal gleich 30 Kerzen in der Geburtstagstorte.

Viel Zeit für Feierlichkeiten blieb jedoch trotz des runden Jubiläums nicht, denn zuletzt hatte er doch einigermaßen mit der Form zu kämpfen, wobei er vor allem im langen Spiel und rund um die Grüns reichlich Luft nach oben hatte. Mit zwei spielfreien Wochen und genügend Zeit zu regenieren und um den Fokus im Training richtig zu schärfen, soll es nun im Quail Hollow Club aber wieder besser laufen. Die Par 71 Wiese in Charlotte zählt zu den wohl anspruchsvollsten Terrains des gesamten Kalenders, wobei vor allem das Finish, die „Green Mile“, besonders heraussticht.

Enorm wichtig wird es dabei sein die wenigen wirklichen Birdielöcher bestmöglich nützen zu können, wobei es hier vor allem auf die Abschläge ankommen wird, denn aus dem recht zähen Rough wird es auf dem überlangen Geläuf enorm schwierig werden zumindest Pars auf die Scorecard kratzen zu können. Immerhin kennt der gebürtige Wiener den Platz bereits aus vergangenen Jahren, wobei er beim Debüt in der Saison 2018/19 noch am Cut scheiterte. Zwei Jahre danach schaffte er es auf der majorerprobten Wiese immerhin ins Wochenende und wurde am Ende 54.

Neu fokussieren

Wie schon die gesamte Saison über präsentierten sich auch die letzten Wochen bei Matthias Schwab wieder äußerst wechselhaft, denn nach einem Top 10 Ergebnis beim Teambewerb in New Orleans, scheiterte er als Einzelkämpfer vergangene Woche in Mexiko deutlich am Cut. Der 28-jährige sieht die Entwicklung seines Spiels jedoch weiterhin durchaus positiv und wird nicht müde zu betonen, dass nur noch Kleinigkeiten fehlen um wieder deutlich weiter vorne mitspielen zu können.

In Charlotte wäre nun der absolut perfekte Zeitpunkt um genau dies in die Tat umzusetzen, denn derzeit rangiert er nur auf Rang 121 im FedEx-Cup und somit gerade noch in den Tourkartenrängen für kommende Saison. Mit einem starken Auftritt in North Carolina könnte er nicht nur in der Jahreswertung einiges an Boden gutmachen, auch in der Weltrangliste würde er wohl einen sehenswerten Sprung hinlegen, da das Turnier klarerweise mit etlichen absoluten Topspielern, wie etwa Titelverteidiger Max Homa (USA) bestens besetzt ist.

Anders als bei seinem Landsmann stellt der Platz jedoch für ihn jedoch zumindest auf der PGA Tour Neuland dar, weshalb es in den Trainingsrunden vor allem darauf ankommen wird die zahlreichen Fallen des Quail Hollow Clubs bestmöglich ausmachen zu können. Der Wetterbericht verspricht an den ersten beiden Spieltage nahezu perfektes Golfwetter, am Wochenende könnte sich jedoch der eine oder andere Regenschauer als kleiner Spielverderber erweisen.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Wells Fargo Championship.