Unter ferner liefen

Bernd Wiesberger und Matthias Schwab finden bei den Singapore Classic überhaupt keinen Rhythmus und starten im Laguna National Golf Resort lediglich mit 75er Runden ins 2,5 Millionen Dollar Event.

Bernd Wiesberger und Matthias Schwab unternahmen auch heuer die weite Reise nach Singapur zum 2,5 Millionen Dollar-Turnier der DP World Tour. Den Laguna National GC in der Einflugschneide von Changi International Airport kennt vor allem Wiesberger bereits wie seine Westentasche. Auf dem kurzen und trickreichen Kurs gilt es präzise Wedges zu schlagen, womit der Burgenländer dort bereits einige Male erfolgreich agierte. Im Vorjahr reichte es trotz verpatztem Start immerhin zu einem 16. Rang. Matthias Schwab hatte ein ähnlich gutes Ergebnis am Schläger, fiel jedoch mit schwacher Finalrunde bis auf Platz 43 zurück.

Nachdem heftige Gewitter Massen an Wasser auf die Anlage niedergehen lassen, fällt die Auftaktrunde am Donnerstag sprichwörtlich ins Wasser, weshalb erst ab Freitag gespielt werden kann. Bernd Wiesberger findet dann nach der langen Warterei perfekt ins Geschehen und legt auf der 1 gleich mit einem Birdie los. Der rote Eintrag bringt jedoch nicht den erhofften Boost, denn auf der 2 geht so ziemlich alles schief was schiefgehen kann und nach einem Triplebogey findet er sich nach zwei gespielten Löchern sogar lediglich bei 2 über Par wieder.

Immerhin findet er schon am Par 3 der 4 das nächste Birdie und kann so rasch gegensteuern. Gar lange währt die Freude jedoch nicht, da er mit dem nächsten Fehler schon auf der 6 wieder auf +2 abrutscht. Antwort weiß er darauf vorerst keine und schlittert schließlich nach dem Turn auf der 12 sogar in den nächsten Fehler, womit er endgültig sogar bis in den dreistelligen Leaderboardbereich abdriftet.

Auch weiterhin kommt der Routinier zum Auftakt einfach nicht ins Rollen und spult in Folge Par um Par ab. Damit macht er zwar nicht vieles verkehrt, Aufholjagd kann er so jedoch naturgemäß keine starten. Schlussendlich steht er so lediglich mit der 75 (+3) wieder beim Recording, womit nicht nur die erste Runde ziemlich daneben geht, selbst der Cut dürfte am Samstag vom 110. Platz aus wohl bereits zu einer wahren Herkulesaufgabe mutieren.

Auch Schwab nur mit der 75

Matthias Schwab findet sich zwar durchaus souverän ins Geschehen, kann nach vier Pars jedoch auf der 5 einen ersten Fehler nicht mehr abwenden. Diesen bessert er zwar immerhin recht zeitnah auf der 8 wieder aus, da danach auf der 9 aber so ziemlich alles daneben geht und er sich sogar ein Doppelbogey einfängt, biegt er lediglich bei 2 über Par auf die hintere Platzhälfte ab.

Dort spult er lange Zeit Par um Par ab, findet jedoch trotz intensiver Suche kein weiteres Birdie, was den nächsten Fehler kurz vor Schluss auf der 16 doppelt schwer ins Gewicht fallen lässt. Auf den verbleibenden beiden Bahnen kann er dann nicht mehr kontern und startet so wie sein Landsmann lediglich mit der 75 (+3), womit einmal mehr heuer die Cutmarke bereits nach der Auftaktrunde in weiter Ferne liegt.

Marcus Armitage und Matthew Jordan (beide ENG) bringen mit 65er (-7) Runden am Freitag die tiefsten Runden zu Papier. Aus deutschsprachiger Sicht liegen zumindest Jannik De Bruyn, Marcel Schneider und Marcel Siem im Laguna National Resort auf Cutkurs.

Leaderboard Singapore Classic

