Vollgas in Indien

Lukas Nemecz mischt nach einer 69 am Donnerstag und einer knallroten 64 am Freitag auch bei der Delhi Challenge wieder um den Titel mit. Auch Max Steinlechner hat nach zwei 69er Auftritten im Classic G & CC beste Chancen auf ein weiteres Topergebnis.

Lukas Nemecz verpasste in Kalkutta erst mit Bogey am Schlussloch und danach im Stechen nur haarscharf einen ersten Titel auf der Challenge Tour. Der Grazer versucht für den zweiten indischen Challenger das Positive mitzunehmen und baut bei der Delhi Challenge auf die bewiesene Topform. Auch Max Steinlechner darf sich nach dem Top 5-Ergebnis für das 250.000 Dollar-Event gemeinsam von Challenge- und indischer Pro Tour einiges ausrechnen. Gespielt wird in Gurugram, im Umland von Delhi.

Nach den anstrengenden Tagen bei rund 40° Celsius in Kalkutta hat Lukas Nemecz in der kurzen Zeit bis zum ersten Abschlag in Delhi sichtlich gut regeneriert, denn ganz souverän startet der 35-jährige am Nachmittag ins Turnier und macht mit Pars nichts verkehrt. Zwar ist er auch einige Zeit lang vergeblich auf der Suche nach einem ersten Erfolgserlebnis, kurz vor dem Turn kann er dann das Par 5 der 9 aber zu einem Birdie überreden und biegt so immerhin im zartrosa Bereich auf die hintere Platzhälfte ab.

Dort muss er sich dann nicht lange in Geduld üben, denn nach zwei Pars auf der 10 und der 11 schnürt er auf der 12 und der 13 sogar einen Birdiedoppelpack, der ihn bereits an den Top 10 andocken lässt. In Folge geht der Schwung zwar wieder etwas verloren, mit Pars hat er aber weiterhin alles soweit im Griff. Erst ausgerechnet das Par 5 Schlussloch brummt ihm dann doch noch einen Fehler auf, mit der 69 (-3) hat er bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die besten 10, ein Topergebnis aber klar in Reichweite.

Knallroter Freitag

Dass der knapp verpasste Sieg im Stechen ihn weder mental noch körperlich Substanz kostete, macht er dann am Freitag eindrucksvoll klar. Zwar startet er nur mit einem Bogey auf der 10, danach allerdings spielt sich der routinierte Steirer in einen wahren Birdierausch und knallt gleich fünf rote Einträge am Stück aufs Tableau. Kurz bläst er dann durch, ehe noch vor dem Turn die Birdies Nummer 6 und 7 auf die Scorecard wandern, womit er sich zur Halbzeit sogar bereits in geteilte Führung spielt.

Auf den Frontnine geht er es dann deutlich ruhiger an, hält mit über weiteste Strecken sehr soliden Pars Fehler aber sehenswert fern. Im Finish drückt er dann noch einmal aufs Tempo und beendet den Zweitrundenauftritt mit zwei abschließenden Birdies. Derart stark knallt er am Freitag sogar eine 64 (-8) aufs Tableau und macht es sich damit am Ende seiner Runde an der Spitze gemütlich.

Top 10 in Sichtweite

Nach zwei anfänglichen Pars findet Max Steinlechner schon am Par 5 der 3 wie erhofft ein schnelles erstes Birdie und pusht sich so bei generell recht guten Scores rasch in den roten Bereich. Bereits am Par 3 der 5 wird es dann jedoch abwechslungsreicher, denn er findet nach einem ersten Bogey zwar noch auf den Frontnine zwei weitere Erfolgserlebnisse, nach einem Doppelbogey auf der 8, kommt er jedoch nur bei Level Par zum Turn.

Auf den hinteren neun Löchern hält er weitere Fehler dann aber gekonnt fern und nach drei Pars drückt er sein Tagesergebnis schließlich auf der 13 mit seinem bereits vierten Birdie des Tages wieder unter Par. Das scheint den Tiroler im Finish auch noch einmal etwas zu beflügeln, denn mit weiteren Schlaggewinnen auf der 16 und dem abschließenden Par 5, geht sich am Ende sogar die 69 (-3) aus, womit er sich die Ausgangslage mit seinem Landsmann teilt.

Absolut souverän startet Max am Freitag auf den Backnine dann in den Tag und darf sich bereits auf der 12 über ein erstes Birdie freuen. Zwar verpasst er auf beiden Par 5 Löchern der hinteren Neun die erhofften Schlaggewinne, dafür aber geht sich auf der 15 noch ein weiterer roter Eintrag aus, der ihn bei 2 unter Par und voll in Schlagdistanz zu den Top 10 zum Turn kommen lässt.

Nachlegen kann er dann lange Zeit zwar nicht, allerdings hält er auch weiterhin mit unglaublich sicherem Spiel etwaige Fehler gekonnt von sich fern. Nach sage und schreibe elf Pars in Folge, stopft er schließlich zum Abschluss der Runde am Par 5 der 9 noch den fälligen Birdieputt, bringt so erneut die 69 (-3) zum Recording und startet mit eindeutig intakten Chancen auf das nächste Topergebnis ins Wochenende.

Leaderboard Delhi Challenge