In Reichweite gespielt

Sarah Schober biegt bei den Women’s NSW Open nach Runden von 72 (+1) und 67 (-4) Schlägen in Reichweite zu den Top 10 ins Wochenende ab. Emma Spitz kämpft sich nach ziemlich verpatzter Auftaktrunde im Wollongong GC ebenfalls ins Wochenende.

Emma Spitz und Sarah Schober sind bei der Women’s NSW Open, dem Abschluss der Zweier-Turnierserie in Down Under mit dabei. Vor allem Spitz zeigte bereits in der Vorwoche mit zwischenzeitlicher Führung, dass der erste volle Erfolg auf der Ladies European Tour zum Greifen nahe ist. Sarah Schober hatte in Brisbane die Top 10 nur um einen Schlag verpasst und rechnet sich beim 300.000 Euro-Turnier im Wollongong Golf Club an der Küste von New South Wales ebenfalls einiges aus.

Zum Auftakt ist Sarah erst mit später Tee Time unterwegs und findet sich mit anfänglichen Pars durchaus souverän zurecht. Nachdem sich jedoch vorerst kein Birdie ausgehen will, wird es auf der 7 richtig unangenehm, denn ein Doppelbogey fällt so umso schwerer ins Gewicht. Gut, dass sie am darauffolgenden Par 3 dann auch sofort in Form eines ersten roten Eintrags kontern kann. Auf der 11 dreht sie ihr Score dann sogar wieder auf Anfang, ehe sie nach zwei weiteren Fehlern bei nur noch einem zwischenzeitlichen Par 5 Birdie schließlich mit der 72 (+1) vorlieb nehmen muss. Immerhin liegt Sarah damit noch gerade eben so auf Cutkurs.

Sehr sicher startet Sarah am Freitag dann auf der 9 in Runde 2 und schnürt nach anfänglichen Pars am Par 5 Doppel der 13 und 14 einen ersten frühen roten Doppelpack, der ihr rasch etwas Luft zur gezogenen Linie verschafft. Nur kurz bläst sie dann ein wenig durch, ehe rund um den Turn sogar am Par 3 der 17 und den Par 5 Löchern der 18 und 1 ein Birdiehattrick auf die Scorecard wandert. Danach ebbt der gewinnbringende Schwung jedoch einigermaßen ab, was sich über längere Zeit aber immerhin in keinen Fehlern manifestiert. Erst auf der 7 geht sich schließlich das Par nicht mehr aus, mit der 67 (-4) spielt sie sich am Freitag aber sehenswert nach vor und hätte, ein gutes Wochenende vorausgesetzt, wohl durchaus auch noch klar die Chance auf ein Topergebnis.

Ins Weekend gerettet

Nach dem sehenswerten Auftritt in der Vorwoche, findet Emma Spitz in New South Wales am Donnerstag keinen brauchbaren Rhythmus. Schon von der 2 weg wird es unglaublich abwechslungsreich, denn nach einem Triplebogey und einem darauffolgenden Fehler am Par 3, wechselt sich fast durchgehend Bogeys und Birdies ab, was sie nach den Frontnine auf bereits 4 über Par purzeln lässt. Erst nach dem Turn findet die junge Niederösterreicherin dann den gesuchten Rhythmus, hält weitere Fehler fern und kämpft sich zumindest mit zwei Birdies noch zur 73 (+2), womit die Cutmarke nicht allzu weit entfernt liegt.

Gleich am Par 5 der 9 nimmt Emma am Freitag dann ein anfängliches Birdie mit und legt rasch auf der 11 und dem Par 5 der 14 weiter nach. Mit dem Blitzstart bringt sie zeitnah auch etwas Luft zwischen sich und die erwartete Cutmarke, weshalb selbst ein Fehler auf der 16 nicht allzu schwer ins Gewicht fällt. Nachdem sie beide Par 5 Löcher rund um den Turn nicht nützen kann, ist die Erleichterung nach einem weiteren Erfolgserlebnis auf der 4 dann durchaus spürbar, allerdings beendet sie den Zweitrundenauftritt am Par 3 der 8 nur mit einem Bogey und muss sich so am Ende mit der 69 (-2) anfreunden. Bei erneut guten Scores geht sich damit zwar kein großer Sprung aus, der Weg ins Wochenende dürfte am Ende des Tages aber wohl geebnet sein.

