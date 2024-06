Wiesberger nicht bei Olympia

Sepp Straka wird als einziger Österreicher beim Herren Golfbewerb von Olympia 2024 in Paris an den Start gehen, nachdem Bernd Wiesberger absagt.

Wie die US Medien bereits vorab melden, stehen die Top 60 bei den Herren fest, die laut dem World Ranking Update nach der US Open für Olympia 2024 in Paris fix qualifiziert sind. Der Start von Sepp Straka, der nach Tokio nun ein zweites Mal stolz für Österreich auf Medaillenjagd gehen wird, stand bereits fest, fraglich war nur noch, ob mit Bernd Wiesberger auch ein zweiter Österreicher im August mit dabei sein würde.

Das schien nach dem tollen zweiten Platz bei der European Open plötzlich sehr wahrscheinlich zu sein, nachdem sein Name auf der Qualifikationsliste vom 3. Juni auf Position 52 geführt wurde. Im Update vom 10. Juni fehlte plötzlich der Name Bernd Wiesberger, was auf eine Abmeldung hindeutete, aber noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Wiesberger begründet seine Absage

Das Management von Bernd Wiesberger teilte dazu auf Anfrage von Golf-Live nur lapidar mit: „Wie gewohnt machen wir morgen (Mittwoch 19.6.) eine Presseaussendung zu den aktuellen Themen, ich bitte um etwas Geduld.“ Dennoch trudelte bereits wenige Stunden später die Aussendung samt Begründung für die Absage ein: „Zu Beginn der Saison war ich nicht für das olympische Golfturnier qualifiziert und hatte das Event daher nicht auf meinem Plan. In der aktuellen Situation muss ich Prioritäten für meine sportliche Zukunft setzen und es tut mir daher sehr leid, Österreich nicht in Paris vertreten zu können. Rio 2016 war ein tolles Erlebnis und ich werde den österreichischen Teilnehmerinnen natürlich die Daumen drücken,“ so Wiesberger.

Bereits für Tokio hatte der Burgenländer seine Teilnahme abgesagt, wegen Terminkollisionen, nachdem er noch in Rio beim Rückkehr des Golfbewerbs in das Olympia-Programm gemeinsam mit Christine Wolf Österreichs Farben trug. Warum Wiesberger Olympia 2024 in seinem geliebten Le Golf National sausen lässt, wo er mit der French Open einen seiner wichtigsten Titel gewann, bleibt dennoch rätselhaft: sollte er für die (British) Open qualifiziert sein, wäre dies sein einziger Start in den vier Wochen vor Olympia und selbst danach stünde nach einer weiteren Woche Stehzeit mit dem Czech Masters nur ein weniger wichtiges Turnier am Kalender. Im „stressigsten“ Fall also zwei Sommerturniere in 6 Wochen inklusive Olympia und jetzt maximal eines – und ohne Open keines.

„Mein voller Fokus liegt auf der Qualifikation für die Final Events der DP World Tour in Abu Dhabi und Dubai sowie auf den 10 verfügbaren PGA Tourkarten. Dafür sind

Spielmöglichkeiten sowie gute Ergebnisse bei den größten Events der Tour notwendig und ich hoffe auf eine Qualifikation in den bevorstehenden Wochen,“ nennt Wiesberger seine Prioritäten für den Rest der Saison, wo olympische Ehren sichtlich keinen Platz finden.

Bei den Damen läuft die Qualifikationsphase übrigens noch eine Woche, wobei aktuell Emma Spitz (fix dabei) und Sarah Schober (als 60. Wackelkandidatin) in den Top 60 geführt werden.

Qualifikationsprozess für Olympia 2024