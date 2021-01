Wüstenchance Teil 2

DUBAI DESERT CLASSIC – VORSCHAU: Nach dem im Großen und Ganzen sehr soliden Saisonauftakt in Abu Dhabi ergibt sich für Bernd Wiesberger und Matthias Schwab in dieser Woche im Emirates GC bereits die nächste Chance um in der Wüste dick anzuschreiben.

Zwar war weder bei Bernd Wiesberger noch bei Matthias Schwab beim Season Opener in Abu Dhabi alles Gold was glänzt, mit einem geteilten 25. Platz überwogen am Ende aber bei beiden klar die positiven Aspekte. Der Burgenländer konnte sich vor allem mit der Performance von Tee bis Grün sehr zufrieden zeigen, allein die strichen Grüns machten ihm im Abu Dhabi GC einen Strich durch die angepeilte Topplatzierungs-Rechnung.

Dies soll sich 140 Kilometer weiter nun bei der zweiten Wüstenwoche in Folge ändern. Wohl kaum ein anderes Turnier im European Tour Kalender verdient sich das “Classic” im Eventnamen so sehr wie die Dubai Desert Classic, denn seit mittlerweile Jahrzehnten gehört das Turnier im Emirates GC zu den Fixpunkten. Zwar geht es statt um 8 Millionen wie in der Vorwoche “nur” noch um 3,25 Millionen US-Dollar, das Starterfeld kann sich in der Wüstenmetropole der Vereinigten Arabischen Emirate aber erneut sehen lassen.

Von Henrik Stenson (SWE) über zahlreiche britische Topspieler bis hin zu Miguel Angel Jimenez (ESP) und Ernie Els (RSA) geben sich zahlreiche Größen in Dubai die Ehre. Somit geht es auch diesmal wieder um durchwegs ansehnliche Weltranglistenpunkte, von denen sich Bernd Wiesberger ein ordentliches Stück abschneiden will.

Anders als den Earth Course der Jumeirah Golf Estates, wo Jahr für Jahr das Tourfinale in Dubai ausgetragen wird, zählt der 35-jährige den Emirates GC durchaus eher zu den Wiesen, die seinem Spiel doch deutlich besser entgegenkommen, weshalb er sich in dieser Woche auf jeden Fall einiges ausrechnet. Letztes Jahr jedoch wollte nicht vieles gelingen, denn nach Runden von 76 (+4) und 72 (Par) Schlägen scheiterte er um zwei Schläge am Cut.

Stellschrauben justieren

Matthias Schwab präsentierte sich in Abu Dhabi mit keiner einzigen Runde über Par wie sein Landsmann durchwegs gut, allein die Par 5 Statistik verhinderte beim Rohrmooser beim Rolex Series Turnier wohl ein Topergebnis. Mit deutlich zu vielen Fehlern auf den langen Bahnen fehlten am Ende die nötigen Schläge um gleich beim Season Opener richtig dick anzuschreiben.

Den Emirates GC kennt er aus früheren Starts ebenfalls bereits recht gut. Vergangene Saison gelangt jedoch lediglich am Moving Day mit einer 70 (-2) eine rote Runde, nach drei 72er (Par) Auftritten an den anderen Tagen stand am Ende ein 23. Platz auf der Habenseite.

Der Wetterbericht verspricht die gesamte Woche über strahlenden Sonnenschein mit Spitzenwerten rund um 27 Grad Celsius. Los geht es für Bernd am Donnerstag gemeinsam mit Tommy Fleetwood und Lee Westwood (beide ENG) bereits um 05:10 MEZ auf der 10. Matthias Schwab folgt nur einen Flight dahinter flankiert von Antoine Rozner (FRA) und Padraig Harrington (IRL).

>> SKY überträgt Live und in HD von den Dubai Desert Classic.