Die besten Online Golftrainer 2021

Der Golfsport hat den Ruf, vor allem von älteren wohlhabenden Männern gespielt zu werden. Diese Einschätzung mag zwar vor zehn Jahren noch zutreffend gewesen sein, ist heutzutage jedoch nicht einmal mehr ein Mythos. Tatsächlich ist eher das Gegenteil der Fall, immer mehr jüngere Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und allen Geschlechtern interessieren sich für die Sportart. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass sich immer mehr jüngere Spieler für diesen in Deutschland als Randsportart eingestuften Sport in etwa in gleichem Maße interessieren, wie sich auch immer mehr ältere Menschen für moderne Freizeitbeschäftigungen wie die Freispiele ohne Einzahlung Book of Dead interessieren.

Beides lässt sich 2021 sogar miteinander vereinen! Sie müssen heutzutage Ihren Golfcoach nämlich nicht mehr zwangsläufig persönlich auf dem Golfplatz treffen. Das Internet macht es möglich, Online Seminare zu buchen, Online Trainingstipps erhalten zu können und sogar den detaillierten Anleitungen von den besten Golftrainern Deutschlands oder sogar der Welt folgen zu können. Dabei ist es unerheblich, ob Sie sich gezielt verbessern möchten, beispielsweise um Ihre Abschläge weiter ins Feld zu bringen, oder ob Sie sich auf der Suche nach allgemeinen Tipps oder Anleitungen befinden – im Internet können Sie sich wertvolle Ratschläge holen. Wir erklären Ihnen heute daher nicht nur, wer die besten Online Golftrainer 2021 sind, sondern auch wie diese den Golfspielern weltweit mithilfe des Internets dabei helfen, sich zu verbessern.

Roland Becker, einer der besten Golftrainer Deutschlands

Bei Roland Becker handelt es sich um einen echten Golfexperten. Er ist seit 25 Jahren auf den Golfplätzen Deutschlands aktiv, um als Trainer Spielern aller Altersklassen und Handicaps dabei zu helfen, ein besserer Golfspieler zu werden. Er kann dabei unter anderem auf seine fünfjährige Amtszeit als Nationaltrainer der deutschen Jungen sowie auf fünf weitere Jahre als Jugend-Landestrainer von Niedersachsen zurückblicken. Seit 2007 ist der 48-jährige in Düsseldorf wohnhafte Golftrainer für das Jugend- und Leistungstraining des GC Hubbelrath verantwortlich.

Eine besondere Ehrung erhielt Becker im Jahre 2014, als er von dem Berufsverband der Golf-Profis PGA zum besten Golflehrer in Deutschland gewählt wurde. Einige Trainingstipps von Roland Becker findet man online auf seiner Homepage. Hier stellt er beispielsweise ein Aufwärmprogramm zum kostenlosen Download bereit und auch ein SuperSpeed Training hat er hier veröffentlicht. Wer nach dem Studieren der Online Tipps mit Roland Becker persönlich auf dem Platz stehen möchte, kann das zum Preis von 55€ für eine halbe Stunde auf dem Vereinsgelände der GC Hubbelrath.

Christian Neumaier vermittelt Expertise von den Profis

Christian Neumaier ist mehr als nur ein Golftrainer. Er beschäftigt sich nämlich nicht nur mit dem Sport, dem Material oder den Eigenheiten einzelner Golfplätze, sondern auch mit der Biomechanik sprich den Bewegungsabläufen beim Golfspielen. Naumaier hat sich aber nicht nur in Deutschland einen Namen als Trainer gemacht, seit 2007 betreut er auch regelmäßig Golfprofis bei ihren PGA Turnieren. Zu seinen bekanntesten Klienten gehören unter anderem David Frost, mit dem er sogar einen Major Toursieg feiern konnte. Auch Terry Pilkadaris gehörte zu seinen Klienten, unter anderem während des Royal Birkdale 2009 in Tunberry.

Christian Neumaier besitzt darüber hinaus langjährige Erfahrungen in der Online Betreuung seiner Schützlinge, denn die Profis betreute er damals sogar bereits per Skype täglich aus der Ferne. Neumaiers Webseite ist vermutlich gerade deshalb mit Videos, Tipps und seinem eigenen Videoportal geradezu spezialisiert auf das Online Golftraining. Neben zahlreichen gratis Videos gibt es hier auch die Möglichkeit, sich für ein Online Seminar anzumelden. Beim Golfclub Beuerberg leitet er zudem seit 19 Jahren die clubeigene Schule.

Sean Foley – Golftraining vom absoluten Profi

Golf ist aufgrund seiner Wurzeln ein Sport, der natürlich vor allem im englischen Sprachraum zu Hause ist. Deshalb findet man unter den besten Spielern und Trainern der Welt auch derart viele englischsprachige Profis. Der Kanadier Sean Foley gehört zu diesem Personenkreis. Er ist einer der berühmtesten und erfolgreichsten Golftrainer der Welt. Zu seinen Kunden gehören etwa Cameron Champ sowie Danny Willett. Er hatte zudem auch bereits Tiger Woods und Justin Rose unter seinen Fittichen.

Hat man das Glück und Foley findet Zeit in seinem vollgepackten Terminkalender, dann kann man im Timucuan Golf Club in Florida persönliche Golfstunden bei Sean Foley zum Preis von 250$ die Stunde buchen. Da dies für die meisten von uns vermutlich ein Traum bleiben wird, hat Foley online für seine Fans spannende Trainingstipps zusammengestellt. Auf seiner Homepage finden wir neben einigen Videotutorials auch monatliche oder jährliche Abos mit weiteren Trainingsinhalten.

Dave Pelz, der golfende Wissenschaftler

Der Name Dave Pelz ist vermutlich jedem Golfer weltweit bekannt. Der Grund hierfür ist sein im 1999 von der New York Times zum nationalen Bestseller erklärtes Buch „The Short Game Bible“. Was die wenigsten Golffans vermutlich über den Guru des Golfs wissen, ist, dass Dave Pelz 1961 begann, für die NASA zu arbeiten. Er war ein derart talentierter Wissenschaftler, dass er eine Führungsposition bei mehreren Satellitenprojekten innehatte. Das Magazin Golf Digest nahm Pelz sogar in den elitären Kreis der 25 wichtigsten Golflehrer des 20. Jahrhunderts auf!

Dave Pelz gründete natürlich auch seine eigene Golfschule, die Kurse auf dem Gelände mehrerer Golfclubs in den USA und Europa anbietet. Interessierte sollten jedoch wissen, dass Dave Pelz zu den teuersten Golflehrern der Welt gehört. Wer sich trotzdem Tipps vom Golfguru persönlich holen möchte, der kann sich die kostenlosen Videos von Dave Pelz ansehen. Für das Golftraining stehen zudem vier umfangreichere Videos zum Preis von je 19,99$ bereit.

Pia Nilsson Golf lernen mit Frauenpower

Pia Nilsson ist eine ehemalige professionelle Golfspielerin, die in den 1980er-Jahren mehrere bedeutende Turniere in ihrer Heimat Schweden gewinnen konnte. Sie war während ihrer aktiven Zeit als Profi außerdem die erste Schwedin, welche das europäische Team beim Solheim Cup als Kapitän aufs Feld führte. Mittlerweile lebt Nilsson abwechselnd in Scottsdale, Arizona und in ihrer Heimat Schweden.

In Scottsdale ist sie bis heute als Trainerin aktiv und bildet gemeinsam mit Lynn Marriott den Golfnachwuchs aus. Spieler wie auch angehende Golftrainer können neben Kursen vor Ort auch Online Kurse besuchen. Spieler haben bei Pia Nilssons Golfschule die Wahl zwischen einem achtwöchigen und einem zwölfwöchigen Trainingskurs, um an ihren Schwächen zu arbeiten und mit der ehemaligen schwedischen Weltklassespielerin Pia Nilsson ihr Handicap auszubauen.