Die besten Golfsimulatoren für das Heim

Sitzen Sie so wie wir zu Hause und können keinen Sport treiben? Wir interessieren uns ja sehr für Golf, was fast eher wie eine Form der Kunst ist. Ob Sie jetzt ein Golf-Fan sind oder sich noch nie damit befasst haben, braucht man doch in der heutigen Zeit ein paar Hobbys mehr, als es sonst nötig gewesen wäre. Wie wäre es mit Golf? Wenn Sie sich fragen, wie das gehen soll, haben wir eine einfache Antwort. Golfsimulatoren. Diese kann man sich in einer Ecke der Wohnung aufbauen und den Sport quasi hautnah erleben. Wie das genau funktioniert, erklären wir hier.

So funktionieren Golfsimulatoren

Golfsimulatoren können in ihrer Machart ziemlich unterschiedlich sein. Wenn Sie sich aber hierbei ein Gerät vorstellen, an dem Sie sonst Spielautomaten gratis spielen würden, liegen Sie falsch. Wir erklären Ihnen deshalb zuerst, wie Ihr Setup aussehen könnte. Der Hauptteil besteht aus einem großen Screen, der an der Wand steht. Auf diesem werden dann Golfstrecken simuliert, auf denen Sie dann spielen können. An den Seiten von diesen werden schließlich Netze befestigt, die den Ball davon abhalten, durch Ihr Wohnzimmer zu fliegen und unter den Schrank zu rollen. Schließlich kommt eine Kunstrasenmatte, die vor dem Bildschirm aufgebaut wird, und natürlich Ihr Golfschläger sowie ein paar Bälle.

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, können Sie nun golfen. Es funktioniert wie folgt: Auf dem Bildschirm wird der Golfkurs angezeigt, sowie einige anderen nötigen Daten. Wenn Sie schließlich zum Schlag ausholen und den Ball gegen den Monitor schlagen, spürt der Monitor das. Er kennt dann den Winkel des Schlages und wo Sie getroffen haben, sodass sofort ein virtueller Ball weiterfliegt und Sie schauen können, wo der Ball in einem echten Spiel landen würde. Dieser Prozess ist mittlerweile so perfektioniert worden, dass es sich so anfühlt, als ob man wirklich Golf spielen würde.

Uneekor QED SwingBay Simulator

Dieses Paket enthält alles, was wir im vorherigen Abschnitt beschrieben haben. Sie erhalten einen großen Bildschirm, der hier allerdings nicht selbst mit Sensoren ausgestattet ist, sondern Ihnen die simulierte Golfwelt zeigt, in der Sie spielen. Das Besondere an diesem Gerät ist die auffallend hohe Genauigkeit. Es kann die Flugbahn Ihres Balls fast bis auf 450 Yards berechnen, was für ein Setup dieser Machart ein echtes Wunder ist. Die Software dieses Produktes ist ebenfalls besonders ausgereift, wodurch Sie aus einer Vielzahl von Spiel- und Übungsmodi wählen können. Das Bild wird in Full HD wiedergegeben. Statt eingebauter Kontaktsensoren im Bildschirm wurde die modernere Variante gewählt. An der Decke wird ein Projektor angebracht, der zwei Kameras mit je 3000 FPS hat, wodurch die Flugbahn, der Spin und die Kurve perfekt eingescannt werden. So wird das Ergebnis noch genauer. Der Uneekor QED ist mit seinen etwa 12.000 Euro relativ teuer, aber jeden Cent wert.

Optishot 2

Weil das oben genannte Gerät nicht nur einen hohen Preis hat, sondern auch eher für professionelle Golfübungen gedacht ist, stellen wir hier ein ganz anderes Gerät vor. Dieses hat einen eher niedrigen Kostenpunkt und lässt sich auch mit mehreren Personen gemeinsam spielen. Der niedrige Preis rührt daher, dass hier auf einen riesigen Bildschirm verzichtet wurde. Stattdessen bekommen Sie eine kleine Konsole, die alles beinhaltet. Diese kommt in der Form eines kleines Kunstrasenfeldes, in das ein Schlitz eingelassen wurde. Dieser hat 16 kleine Infrarotkameras mit je 48 MHz, die den Ball optimal einscannen. Sie brauchen lediglich, ein Kabel an Ihren PC oder Mac anzuschließen, auf dem Gerät die Software zu installieren, und schon kann es losgehen. Sie platzieren den Ball auf dem Feld und schlagen den Ball, der über die Kameras hinweg fliegt. Diese nehmen das Ganze auf und berechnen die Flugbahn. Das Ergebnis erscheint auf dem Bildschirm Ihres PCs. Wie bereits erwähnt, konzentriert sich der Optishot 2 hauptsächlich eher auf Spielspaß als auf ernstes Training. Daher können Sie von vielen Spielmodi wählen, auf fünfzehn exklusiven Strecken spielen und mit bis zu drei Mitspielern golfen. Trotz dem Fokus auf Spaß gibt es einen wirklich guten Übungsmodus. Das Gerät gibt es für circa 400 Euro im Handel.

SkyTrak Launch Monitor

Dieses Gerät ist der wohl beste Golfsimulator seiner Preisklasse und darüber. Nicht nur ist das Aufbauen spielend einfach, die Messungen sind fast genauso exakt wie von jenen Geräten über 10.000 Euro. Der Unterschied liegt wieder einmal in der Größe. Hier gibt es keinen großen Bildschirm, sondern nur ein kleines Kästchen. Dieses bauen Sie etwa 30 Zentimeter von Ihrem Ball auf, Ihnen gegenüber. Wenn Sie den Ball schlagen, wird es sofort aufgenommen und auf dem Betriebssystem Ihrer Wahl angezeigt. Es ist nämlich nicht nur mit PC und Mac kompatibel, sondern auch mit verschiedenen Tablets und sogar Handys. Wenn Sie das Gerät also irgendwo hin mitnehmen, sind Sie der Held der Party. Sie brauchen nicht einmal ein festes Kabel, da das SkyTrak über Akku läuft, der eine recht lange Laufzeit hat. Wieder einmal werden die Daten Ihres Schlages sofort an den Computer oder ein beliebiges Gerät Ihrer Wahl weitergeleitet und in eine virtuelle Welt umgesetzt. Da dieses System aber ein wenig mehr auf Übung und professionelles Lernen fokussiert ist, können Sie zusätzlich noch einige Golfkurse einsehen, die von Profispielern erstellt und genutzt werden. Tatsächlich ist das Gerät so gut, dass manche professionelle Golfer lieber dieses nutzen, als echte Golfkurse. Jedenfalls zum Trainieren. Der Preis liegt bei unter 2000 Euro, was für ein Produkt dieses Kalibers echt preiswert ist.

Fazit: Welcher ist der beste Golfsimulator?

Wir haben Ihnen jetzt drei der besten Golfsimulatoren gezeigt, die es heutzutage im Handel gibt. Welcher ist der Beste von allen? Das kommt vor allem auf Ihr Budget an. Wenn Sie Platz in Ihrem Haus haben und etwas mehr Geld erübrigen können, ist das Gerät von Uneekor zu empfehlen. Direkt 1:1 zu sehen, wie der Golfball fliegt, ist ein echter Vorteil. Wenn Sie ein Golf-Einsteiger sind und nicht gleich so viel Geld für ein Hobby ausgeben wollen, ist Optishot 2 garantiert das Richtige. Wenn Sie aber in Ihrer Mission, ein richtiger Golfer zu werden, ernst sind, ist das SkyTrak System nicht zu ersetzen. Letzten Endes liegt die Entscheidung bei Ihnen!