Die besten Links Golfplätze weltweit

Frag Chat GPT: welche 10 Links Golfplätze am Planeten Erde haben den Chat-Bot am meisten begeistert? Wie lässt sich das mit künstlicher Bits und Bytes-Intelligenz überhaupt begründen? Aber ehrlich gesagt, die vom Chat-Bot ausgespuckte Liste und die Auswahl liest sich gar nicht viel anders als durch uns verfasst.

1 – Old Course at St. Andrews, Schottland Der Old Course in St. Andrews ist der Inbegriff des Links-Golfspiels. Mit seiner reichen Geschichte, den ikonischen Fairways und den berühmten „Hells Bunker“ ist dieser Golfplatz ein Pilgerort für Golfer.



2 – Royal County Down Golf Club, Nordirland Die atemberaubende Kulisse der Mourne Mountains macht diesen Golfplatz zu einem visuellen Fest. Die unvorhersehbaren Winde und die geschickt platzierten Bunker testen die Fähigkeiten selbst erfahrener Golfer.

3 – Royal Birkdale Golf Club, England Die Dünenlandschaft von Royal Birkdale bietet nicht nur eine beeindruckende Aussicht, sondern auch eine Herausforderung für Golfer. Der Kurs ist anspruchsvoll, aber fair, und hat bereits viele berühmte Golfer getestet.

4 – Barnbougle Dunes, Australien Auf der anderen Seite der Welt bietet der Barnbougle Dunes Golfplatz in Tasmanien eine einzigartige Links-Erfahrung. Die natürliche Landschaft und die hügeligen Dünen schaffen eine fesselnde Kulisse.



5 – Trump International Golf Links, Schottland Mit Blick auf die Nordsee präsentiert dieser Golfplatz von Donald Trump eine beeindruckende Mischung aus Schönheit und Herausforderung. Die Fairways schlängeln sich durch die Dünen, während der Wind die Flugbahn des Balls beeinflusst.

6 – Ballybunion Golf Club, Irland Ballybunion ist bekannt für seine spektakulären Klippenansichten und seine anspruchsvollen Bahnen. Der Platz hat eine natürliche Schönheit, die Golfer in ihren Bann zieht.

7 – Cape Kidnappers, Neuseeland Dieser Links-Kurs in Neuseeland bietet nicht nur atemberaubende Ausblicke auf das Meer, sondern auch spektakuläre Grüns, die sich über die Klippen erstrecken. Die Herausforderung besteht nicht nur im Spiel, sondern auch in der Konzentration aufgrund der beeindruckenden Umgebung.

8 – Muirfield, Schottland Muirfield ist berühmt für sein anspruchsvolles Design und seine anspruchsvollen Grüns. Mit einer reichen Geschichte in der Welt des Golfsports ist dieser Platz ein Muss für Enthusiasten.

 

9 – Whistling Straits, USA An den Ufern des Michigansees gelegen, bietet Whistling Straits einen einzigartigen Links-Stil, der von der schottischen Tradition inspiriert ist. Die Felsen, Dünen und der Wind tragen zu einem unvergesslichen Golferlebnis bei.

10 – Kingsbarns Golf Links, Schottland Kingsbarns ist ein relativ junger Platz, hat sich jedoch schnell einen Platz unter den besten Links-Golfplätzen erobert. Die Aussicht auf das Meer und das geschickte Design machen ihn zu einem Favoriten.

Jeden dieser 10 Links-Kurse – die Golflöcher sind wie Glieder einer Kette aneinandergereiht, meist 9 Löcher hinaus und 9 zurück, am Meer gelegen und auf sandigem Untergrund – können wir auf jeden Fall aus ganzem Golferherzen empfehlen, jeden Euro / Dollar / Pfund an Greenfee wert!