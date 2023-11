Nemecz startet Race to Dubai in Australien

Lukas Nemecz startet mit der Australien PGA Championship sein Race to Dubai 2024 und wünscht sich ein neues Golfjahr mit deutlich weniger Stress.

Das neue Race to Dubai der DP World Tour beginnt weit weg der Heimat parallel in Australien und Südafrika. Lukas Nemecz ist um die halbe Welt bis ins australische Brisbane gejettet um bei der Australian PGA Championship mitzuwirken. Das Turnier eröffnet den neuen „Opening Swing“ der DP World Tour Saison 2024, die in drei Phasen eingeteilt ist, wobei Phase 1 aus 5 Zwischenwertungen besteht, sogenannten „Swings“, die einen eigenen Bonus für den Sieger auszahlen. Zeitgleich startet die DP World Tour auch mit der Joburg Open, zu der allerdings kein Österreicher angereist ist.

Lukas Nemecz plant vor Jahresende noch beide australische Events zu spielen und möchte dabei von Beginn an ordentlich im neuen Race to Dubai anschreiben um sich den Druck des Tourkarten-Stresses möglichst zu ersparen. „Das sind Bonusturniere für mich. Wenn ich da jetzt ein paar Punkte mitnehme, dann ist es cool, und wenn nicht, dann habe ich zumindest super Trainingsbedingungen gehabt,“ spielt er jedoch im Gespräch mit der APA die Bedeutung herunter. „Mein wirklicher Saisonstart ist im Jänner in Dubai. Das ist eines unsere größten Turniere und einer meiner Lieblingsgolfplätze.“ Warum es 2024 besser laufen könnte: „2023 war ein verhextes Jahr. Ich habe selten gut trainieren können, das tut dir natürlich weh als Sportler,“ hatte er zu oft mit Blessuren und Krankheiten zu kämpfen.

Volle australische Golf-Power

Mit Min Woo Lee, Adam Scott, Robert MacIntyre und Adrian Meronk ist der Season Opener von Seiten der DP World Tour auch recht prominent besetzt. Vor allem für die Australier sind es diese Woche in Brisbane und kommende Woche mit der Australian Open die Turniere des Jahres. Beide sind mit der PGA Tour of Australasia cosanktioniert, die mit Cameron Smith, Marc Leishman und Wade Ormsby auch zwei LIV-Spieler antreten lassen, womit die Aussies so ziemlich alles an ihren Golfstars aufbieten werden.

Leaderboard Australian PGA Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Australian PGA Championship.