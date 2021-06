Mit dem Golfen anfangen – diese Ausrüstung braucht jeder Anfänger

Es steht außer Frage, dass Golfen ein toller Sport ist und wer einmal damit anfängt, möchte im Regelfall nicht mehr aufhören. Gerade Anfänger wissen jedoch gar nicht so recht, wie sie durchstarten können, denn im Gegensatz zu anderen Sportarten ist beim Golfen die Ausrüstung besonders wichtig. Das sollte jedoch kein Hindernis darstellen und im Endeffekt sind es nur ein paar Dinge, welche Anfänger benötigen. Was für Ausrüstung auf keinen Fall fehlen sollte, möchten wir Ihnen in diesem Beitrag zeigen.

Golfschläger

Golfschläger sind selbsterklärend das A und O. Nicht ohne Grund können bis zu 14 Schläger pro Golfspiel mitgebracht werden. Ein Set umfasst Golfschläger für verschiedene Situationen und es wird zwischen Hölzern, Eisen und Puttern unterschieden. Zwar sind gute Golfschläger nicht gerade günstig, aber Anfänger sollten diesbezüglich nicht sparen und am besten direkt in ein gutes Set investieren. Es gibt Sets von guten Marken, die sich gezielt an Einsteiger richten. Im Regelfall ist es besser, ein gutes gebrauchtes Set als in ein günstiges neues Set zu kaufen. Insbesondere bei den Golfschlägern sollte man jedoch möglichst nicht auf den Preis schauen.

Golfuhren

Wer als Anfänger gute Ergebnisse erzielen möchte, sollte nicht auf eine Golfuhr verzichten, da eine solche nicht teuer ist, aber das Erlebnis beim Spielen merklich verbessern kann. Golf Uhren gibt es in den unterschiedlichsten Variationen und sie bringen einige Vorzüge mit sich. Mit einer ordentlichen Uhr für Golfer können Spieler nicht nur die Zeit anzeigen, sondern auch die Distanz vom liegenden Ball bis zur Fahne messen. Zudem liegen normalerweise nützliche Zusatzfunktionen vor. Viele Golfuhren können die Ergebnisse von Runden abspeichern, den Schwung analysieren und sind zudem in der Lage, sich mit dem eigenen Smartphone zu verbinden. Ganz zu schweigen von Funktionen, die auf eine bessere Gesundheit abzielen. Das ist nicht unwichtig, da Golf wie andere Sportarten gesundheitliche Vorteile hat und es nicht schaden kann, diesbezüglich das Maximum herauszuholen.

Golfbälle

Anfänger verlieren ihre Golfbälle noch einfacher, als es bei Fortgeschrittenen oder Profis der Fall ist. Trotzdem sollte man deswegen nicht auf die günstigsten Bälle zurückgreifen, denn auch hier liegen qualitative Unterschiede vor. Zudem ist es besser, lieber ein paar Bälle zu viel als zu wenig in der Tasche zu haben. Wer sparen möchte, kann sich an wiederaufbereitete oder aus dem Wasser gerettete Golfbälle halten.

Golfschuhe

Beim Üben reichen „gewöhnliche“ Schuhe vielleicht aus, aber sobald es auf den Golfplatz geht, sind Golfschuhe ein Muss. Zum einen geht es dabei um den Komfort und die Traktion. Zum anderen sind Golfschuhe in den meisten Golfclubs Teil der Kleiderordnung. Eine Anschaffung ist somit obligatorisch.

Golftaschen

Damit alle zuvor genannten Ausrüstungsgegenstände verstaut werden können, braucht es eine Golftasche. Eine herkömmliche Tasche oder ein Rucksack reichen hierfür nicht aus, da insbesondere aufgrund der Golfschläger eine spezielle Form erforderlich ist. Wie bei anderen Teilen der Ausrüstung ist es hier besser, auf Qualität zu setzen. Auf diese Weise erspart man sich unnötige Komplikationen und genießt während des Tragens ein höheres Maß an Komfort.