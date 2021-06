Auf der Stelle

TRAVELERS CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Sepp Straka krallt sich am Moving Day dank starker Eisen zwar einige Birdies, agiert aber etwas zu fehleranfällig und tritt im TPC River Highlands mit einer 69 richtiggehend auf der Stelle.

Sepp Straka hatte am Freitag einigermaßen zu kämpfen und radierte sich am Schlussloch mit einem Bogey selbst eine zartrosa Runde noch aus. Die 70 reichte dank der starken Auftaktrunde aber um im Mittelfeld zu cutten und bei nur drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 scheint in Connecticut noch einiges möglich zu sein. Den Moving Day nimmt Österreichs PGA Tour Beitrag gemeinsam mit Brooks Koepka (USA) in Angriff.

Sofort zeigt sich Sepp an der Seite der ehemaligen Nummer 1 der Welt voll auf Betriebstemperatur, denn mit zwei guten Schlägen legt er sich gleich eine Birdiechance auf und lässt sich diese aus fünf Metern nicht entgehen. Anknüpfen kann er an das schnelle Erfolgserlebnis jedoch nicht und rutscht nach verpasstem Up & Down am Par 3 der 5 sogar wieder auf Level Par zurück.

Das zweite Par 3 hat er aber dann deutlich besser im Griff, denn auf der 8 versenkt er fast den Teeshot und lässt Birdie Nummer 2 so nur noch zur Formsache werden. Die kurzen Bahnen entpuppen sich nun generell als gewinnbringend, da auch auf der 11 der Abschlag punktgenau sitzt und so den nächsten Schlaggewinn ermöglicht.

Plötzlich verlässt Sepp aber das Gefühl auf den Grüns, denn mit einem Dreiputt auf der 12 radiert er sich das eben herausgeholte Birdie prompt wieder aus. Auf der 13 zieht der Drive dann viel zu weit nach links, was Sepp am Ende sogar zum Drop zwingt und ihm ausgerechnet am einzigen Par 5 der Backnine zurück auf Level Par wirft.

Wieder ist es allerdings dann ein Par 3, dass sich für den Longhitter positiv entwickelt, da er auch auf der 16 wieder das Eisen fast schon zentimetergenau anmisst und sich so aus einem Meter das nächste Birdie sichert. Anders als am Vortag lässt er diesmal auf der 18 nichts mehr anbrennen und unterschreibt so schließlich die 69 (-1) womit er im Klassement aber regelrecht auf der Stelle tritt. Den Finaltag wird er in etwa vom 32. Platz aus in Angriff nehmen.

Leaderboard Travelers Championship