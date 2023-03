Golfschläger-Typen für Anfänger – Charakteristik und Einsatz

Schlägertypen sind im Golf von wesentlicher Bedeutung , da sie eine entscheidende Rolle für die Leistung eines Spielers auf dem Platz spielen. Verschiedene Schläger sind so konzipiert, dass sie den Ball in unterschiedlichen Entfernungen, Höhen und Flugbahnen treffen, was unerlässlich ist, um den Ball mit möglichst wenig Schlägen ins Loch zu bringen.

Jeder Schläger hat einen anderen Loft und einen anderen Schlagflächenwinkel, der die Flugbahn des Balls und die Menge an Spin bestimmt, die er auf den Ball ausübt. Das Design und das Gewicht des Schlägers wirken sich auch darauf aus, wie sich der Schläger in den Händen eines Spielers anfühlt, was sich auf den Schwung und den Flug des Balls auswirken kann.

Auch wenn die Informationen kompliziert und überwältigend erscheinen, geben Sie nicht auf. Lernen wir Schlägertypen, Eigenschaften und Verwendung kennen und bereiten Sie sich auf Ihr erstes Spiel vor.

Hölzer

Im Allgemeinen werden Sie Hölzer für Distanzschüsse verwenden. Das Design dieser Schläger ermöglicht es Ihnen, den Ball am weitesten zu schlagen. Beide Holzarten haben einen großen, abgerundeten Kopf aus Metall oder Holz und einen längeren Schaft. Obwohl Sie feststellen werden, dass die Hölzer heutzutage nicht mehr so ​​viel Holzmaterial haben, haben sie immer noch die längste Keule.

Driver

Sie sollten den längsten Schläger in Ihrer Tasche verwenden, um den Ball für weite Schläge vom Tee zu schlagen. Der Driver hat den niedrigsten Loftwinkel unter den Hölzern, was weniger Backspin und eine flachere Flugbahn erzeugt.

Fairway-Hölzer

Wie Sie nach dem Lesen des Namens ahnen können, wird dieser Ihre Golfbälle vom Fairway, aber auch fallweise aus demRough schlagen. Sie haben einen etwas kürzeren Schaft als der Driver und einen etwas höheren Loftwinkel, sind aber dennoch gut für lange Schläge geeignet.

Eisen

Eisen sind Ihre Helfer, wenn es darum geht, den Ball präzise und genau zu treffen. Sie haben einen kleineren Kopf als Hölzer, und die Schlagfläche hat Rillen um dem Ball einen Spin zu verleihen. Eisen haben Nummern zwischen 1 und 9. Jede Kategorie ermöglicht es Ihnen, eine andere Art von Schlag auszuführen.

Lange Eisen (1-3)

Lange Eisen haben einen niedrigen Loftwinkel und eine kleinere Schlagfläche. Sie können sie in den meisten Fällen verwenden, in denen Sie ein Fairway-Holz verwenden würden. Sie sind anfangs ziemlich schwierig zu handhaben, geben Sie also nicht auf, sondern versuchen Sie zunächst, die anderen Eisen zu beherrschen.

Mittlere Eisen (4-6)

Mittlere Eisen sind praktisch für Schläge aus mittlerer Distanz, wie z. B. Annäherungsschläge an das Grün. Sie haben einen höheren Loftwinkel als lange Eisen und sind leichter zu treffen.

Kurze Eisen (7-9)

Kurze Eisen werden für Kurzdistanzschläge wie Pitching und Chippen verwendet. Sie haben den höchsten Loftwinkel unter den Eisen.

Wedges

Einige Spieler sagen, dass Wedges einfacher zu handhaben sind als Eisen, weil sie einen Chip-Shot erfordern. Sie haben einen sehr hohen Loft und können verwendet werden, um den Ball hoch und weich zu schlagen.

Pitching-Wedges

Sie verwenden das Pitching Wedge, wenn Sie Schläge auf das Grün von 100 bis 120 Yards (91 bis 109 Meter) annähern. Es hat einen höheren Loftwinkel als die kurzen Eisen. Sie produzieren einen hohen, spinnenden Schlag, der auf dem Grün schnell stoppt.

Sand-Wedge

Sie werden das Sand Wedge für Schläge aus dem Sand oder Rough rund um das Grün verwenden. Der hohe Loft-Winkel dieses Schlägers ermöglicht es Ihnen, den Ball aus dem Sand oder Rough auf das Grün zu knallen.

Lob-Wedge

Das Lob Wedge ist der Schläger mit dem meisten Loft in der Tasche, und Sie werden ihn für kurze Schläge rund um das Grün handhaben. Sein Design ermöglicht es Ihnen, den Ball weich auf dem Grün zu landen.

Putter

Putter funktionieren am besten auf dem Grün. Sie werden sie hauptsächlich verwenden, um den Ball in das Loch zu rollen. Sie haben eine flache Schlagfläche und einen kürzeren Schaft als andere Schläger.

Blade-Putter

Der Blade-Putter ist ein traditioneller Putter mit einer flachen, schmalen Schlagfläche. Es hilft Golfern, die einen geraden Putt-Schlag bevorzugen. Sie können dies zu Beginn Ihrer Golfkarriere ignorieren, da es Arbeit erfordert, damit umzugehen.

Mallet-Putter

Der Mallet-Putter hat einen größeren Schlägerkopf mit einem komplexeren Design als der Blade-Putter. Es gibt mehr Koordination bei außermittigen Treffern. Sie werden sehen, dass Golfer, die einen Bogen in ihrem Putting-Schlag haben, diese oft verwenden.

Hybrids

Hybrids kombinieren Holz- und Eisenschläger und sind damit das Beste aus beiden Welten. Sie haben einen größeren Kopf als Eisen und einen kürzeren Schaft als Holz. Hybride werden häufig für lange Schläge vom Fairway oder Rough verwendet.

Utility-Clubs

Fehlschläge passieren beim Golfspielen. Daher hat TaylorMade vor einigen Jahrzehnten diese Art von Schläger entwickelt, um sich als nützlich zu erweisen, wenn Sie einen Ersatz für Holz oder Eisen benötigen. Diese haben ein langes, hohles Kopfdesign.

Warum sind Schlägerarten für Fans wichtig?

Schläger sind wichtig, weil sie das Ergebnis des Spiels verändern und Ihren Lieblingsspieler gewinnen oder verlieren können. Sie können zwar nicht direkt auf den Schlägertyp wetten, aber diese beeinflussen jede andere Wette, die Sie platzieren können.

Stellen Sie sich vor, Sie setzen auf Jin Young Ko, dass ihr ein Hole-in-One gelingt. Diese Prop-Wette hat einige der höchsten Quoten und die bedeutendsten Auszahlungen, da die Wahrscheinlichkeit dafür normalerweise gering ist. Sie und andere Fans und Kritiker meinen, dass sie das Potenzial dazu mit einem Eisen-Schläger hat. Sie wählt jedoch den falschen Eisenschläger und Sie verlieren Ihre Wette.

Golfkritiker und Online-Glücksspiel Listing-Websites glauben, dass Golfschlög allein die Gewinnchancen um mindestens 17 % erhöhen. In Einzelfällen brachten ein guter Schwung und ein neuer Schläger neue Golflegenden an die Oberfläche.