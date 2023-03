Das sind die beliebtesten Golfplätze Europas

Golf ist ein beliebter Sport und viele Fans schauen Golfturniere entweder live oder im Fernsehen, oder platzieren Einsätze bei online Sportwetten auf ihre Lieblingsgolfer. Wenn man diesen Sport aktiv betreibt, findet man in Europa viele fantastische Golfplätze, die man im Urlaub oder am Wochenende besuchen kann. In den folgenden Absätzen stellen wir die beliebtesten von ihnen vor.

Club de Golf Alcanada

Der Club de Golf Alcanada befindet sich auf der Nordseite der spanischen Insel Mallorca und ist an der Bucht in Alcudia gelegen. Diesen Golfplatz gibt es bereits seit 2003 und er ist ein beliebtes Ziel für Sportler, die Golf in mediterranem Klima spielen möchten. Er wurde als 18-Loch-Golfplatz angelegt und die gesamte Strecke ist mehr als 6,5 Kilometer lang. Außerdem befinden sich eine Golfakademie, ein Restaurant und Umkleidemöglichkeiten vor Ort. Der Club de Golf Alcanada kann täglich bespielt werden und er ist für Golfer aller Spielstärken geeignet.

Golfclub Budersand Sylt

In der Nähe von Hörnum auf Sylt ist der Golfclub Budersand idyllisch gelegen. Die 18-Loch-Golfanlage wurde 2008 eröffnet, nachdem man die Ruinen des im Süden der Insel gelegenen Fliegerhorstes aus dem Zweiten Weltkrieg aufwendig entfernt hatte. So entstand sowohl der Golfplatz und gleichzeitig wurden die Dünen befestigt. Der Golfclub Budersand Sylt ist ein klassischer Links-Course, der mit viel Liebe gepflegt wird. Im Jahr 2009 wurde dann das zugehörige Hotel Budersand Golf & Spa eröffnet, das über 77 Zimmer verfügt. Der Golfclub ist aufgrund des Wetters normalerweise im Winter geschlossen, ansonsten aber jeden Tag geöffnet.

Golfclub Adamstal Franz Wittmann

Wer gern vor einem Alpenpanorama Golf spielen möchte, für den eignet sich der Golfclub Adamstal Franz Wittmann. Genau genommen, befinden sich zwei Anlagen vor Ort. Der Championship-Course mit 19 Löchern war beispielsweise mehrfach Austragungsort der European Challenge Tour. Der Wallerbach-Course hat 9 Löcher und beide Anlagen kann man problemlos mit dem E-Cart befahren. Den Golfplatz kann man täglich bespielen, außerdem verfügt die Anlage über ein Restaurant und eine Golfschule. Übernachten kann man in den Partnerhotels, die sich ganz in der Nähe des Golfplatzes befinden.

Costa Navarino – The Bay Course

Im Südwesten des Peloponnes, in Griechenland, befindet sich an der Costa Navarino die Golfanlage The Bay Course. Sie wurde 2011 eröffnet und es handelt sich um einen 18-Loch-Golfplatz, der direkt an der Bucht liegt. Golfer aller Spielstärken, die eine top-gepflegte Anlage mit mediterranem Klima suchen, sind hier genau richtig. Der Bay Course ist täglich bespielbar und zur Anlage gehören neben Restaurants auch zwei Luxushotels der 5-Sterne-Kategorie. Auf der Anlage gibt es zudem die Navarino Golf Akademie und das Klubhaus.

Monte Rei Golf & Country Club

In Vila Nova de Cacela, an der östlichen Algarve in Portugal, liegt der Monte Rei Golf & Country Club . Er wurde von Jack Nicklaus entworfen und zählt zu einer der besten Golfanlagen in Portugal. Die Anlage umfasst 400 Hektar und es handelt sich um einen 72-Par-Golfplatz in einer atemberaubenden Umgebung. Mittlerweile ist ein zweiter Golfplatz im Süden in Arbeit. Den nördlichen Golf-Course kann man täglich bespielen und er eignet sich für Golfer jeglicher Spielstärke. Neben der Golf-Akademie gibt es auch Luxushotels für alle, die übernachten möchten.

Fazit

Jeder, der gern Golf spielt, sollte die beliebtesten Golfanlagen in Europa besuchen. Die anspruchsvollen Bahnen befinden sie sich in einer einmaligen Umgebung, nicht nur die Herzen der Golffans höher schlagen lässt.