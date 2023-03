Nach Indien für Nichts

THE CHALLENGE – 2. RUNDE: Niklas Regner schrammt beim zweiten Challenger in Bengalore meilenweit am Cut vorbei und bleibt beim Indien-Ausflug ohne Preisgeld.

Nach dem mehr als unglücklich verpassten Cut in der Vorwoche bekam Niklas Regner Gelegenheit zur Revanche am Karnataka-Kurs. Beim indischen Double-Header am gleichen Platz – mit Beginn diesmal schon am Dienstag – möchte der Steirer unbedingt diesmal den Sprung ins Finale schaffen.

Mit später Startzeit läuft Regner den tiefen Scores – 8 unter Par als Clubhausbestmarke – hinterher, so wie auch lange Zeit den Birdies. Zu allem Überdruss patzt er mit Bogey ausgerechnet am ersten Par 5. Der erste Fehler verunsichert zusätzlich und führt noch vor dem Turn zu einem weiteren Schlagverlust und danach sogar zu einem Doppelbogey, wieder auf einem Par 5.

Als er sich auf die Back 9 mit dem nächsten Doppelbogey schwingt, ist endgültig Feuer am Dach. Erst nach 12 gespielten Löchern beruhigt ein erstes Birdie ein wenig den Pulsschlag. Mit einem starken Finish versucht der Liezener noch zu retten was zu retten ist und punktet auch tatsächlich am letzten Par 3, der 15, mit dem Birdie. Das Finish mit Bogey und der dritten Doublette des Tages zerstört das zarte Pflänzchen der Hoffnung jedoch wieder, denn mit der 79 (+7) ist der Rückstand bereits meilenweit.

Runde 2: Die Ärmel aufgekrempelt

Seine 9 Schläge Rückstand auf die Cutmarke versucht Niklas Regner nach dem Motto “Alles oder Nichts” aufzuholen. Das klappt auch in der Anfangsphase, als er gleich vier Birdies am Stück einsackt. In dieser Tonart sollte es jedoch nicht weitergehen, da der Putter in der Tropenhitze plötzlich deutlich abkühlt und bis zum Turn nur noch Pars ausspuckt.

Das Doppelbogey an der 1 runiniert auch die letzten theoretischen Chancen auf den Finaleinzug. Das Frustfinish mit Doppelbogey und vier Bogeys hat nur noch statistische Bedeutung. Mit der 77 (+5) ist der Cut meilenweit entfernt und der gesamte Ausflug nach Indien wird unter dem Titel “Außer Spesen nichts gewesen” zu verbuchen sein.

