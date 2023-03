Masters-Generalprobe

VALERO TEXAS OPEN – VORSCHAU: Sepp Straka will sich nach den zuletzt weniger erfolgreichen Wochen im TPC San Antonio den letzten Feinschliff für Augusta holen. Matthias Schwab hofft den Schwung vom 8. Platz aus der Dominikanischen Republik nahtlos nach Texas mitnehmen zu können.

Wirklich viel Grund zur Freude hatte Sepp Straka in den letzten Wochen nicht, denn seit seinem 5. Platz bei der Honda Classic läuft Österreichs Nummer 1 einigermaßen seiner Form hinterher. Dies machte sich vor allem letzte Woche in Austin unangenehm bemerkbar, wo er beim zumindest vorerst letzten WGC-Event an allen drei Gruppenspieltagen gegen seine Gegner ziemlich chancenlos war und so nach drei Niederlagen mit einer ziemlichen Packung die Abreise antreten musste.

Wohl gerade deshalb pausiert der Longhitter auch nicht wie letztes Jahr vor dem Masters in Augusta, denn mit dem zusätzlichen Start in Texas will er im TPC San Antonio seinem Spiel wieder die Selbstverständlichkeit verpassen. Wie schnell beim ehemaligen Georgia Bulldog allerdings zähe Wochen und absolute Spitzenturniere zusammenliegen konnte man vergangenes Jahr bestens beobachten, als er sich nach gleich sechs verpassten Cuts en-suite bei den St. Jude Championship erst im Stechen Will Zalatoris (USA) geschlagen geben musste.

Der TPC San Antonio, der durchaus zu den diffizileren Wiesen im Kalender zu zählen ist, liegt der Nummer 32 der Welt jedoch nicht unbedingt, denn vor zwei Jahren stemmte er zwar den Cut, mehr als ein 67. Platz wollte am Ende aber nicht herausspringen. Vor allem die Abschläge werden in dieser Woche die Fairways finden müssen, da es ansonsten enorm schwierig werden dürfte die Bälle auf den teils enorm ondulierten Grüns wirklich nahe zu den Fahnen zu bringen.

Schwung mitnehmen

Matthias Schwab hat beim Parallelevent der PGA Tour zum Match Play Event in Austin endlich die so schmerzlich vermissten Konstanz wiedergefunden, denn in der Dominikanischen Republik durfte sich der Schladming-Pro am Ende über Rang 8 und somit sein erstes Topergebnis der Saison freuen. Genau diesen Schwung will Matthias nun klarerweise nach Texas mitnehmen.

Mit dem TPC San Antonio kam er im Vorjahr auch durchaus gut zurecht, denn nach Runden von 69 (-3), 72 (Par), 70 (-2) und 68 (-4) Schlägen erreichte er immerhin einen mehr als nur sehenswerten 8. Platz. Das Wetter dürfte sich vor allem am Donnerstag von der eher unbeständigen Seite zeigen, an den darauffolgenden Spieltagen sollte die Sonne aber klar den Ton angeben.

Los geht es für Sepp Straka am Donnerstag um 15:14 MEZ bereits mit früher Startzeit auf der 10. Matthias Schwab folgt eine gute halbe Stunde danach um 15:47 MEZ von der 1 weg. Titelverteidiger beim 8,9 Millionen Dollar Event ist J.J. Spaun (USA).

>> SKY überträgt Live und in HD von den Valero Texas Open.