Es darf wieder gegolft werden – Die 4 Major-Turniere 2023

Das Image von Golf hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Wurde die Sportart früher als „versnobter Rentnersport“ abgetan, verfallen nun immer mehr Menschen dem Golf. Dank der amerikanischen Golf-Legende Tiger Woods haben auch immer mehr junge Menschen die Sportart für sich entdeckt.

Golf-Turniere genießen aktuell einen ähnlichen Stellenwert wie Fußball-, Eishockey- oder Tennisturniere. Zahlreiche Sportfans auf dem Golfplatz oder vor dem heimischen Fernseher verfolgen die Turniere und jubeln ihren Idolen zu. Es werden sogar Sportwetten auf Golfturniere abgeschlossen. Damit Risiko und Verluste dabei nicht so hoch sind, existieren zahlreiche Sportwettenanbieter ohne Mindesteinzahlung .

Auch in Österreich fiebert man den Turnieren bereits entgegen. Die Top-Spiele sowie die Top-Spieler werden akribisch durchleuchtet, namentlich in Ranglisten erfasst und für Interessenten gut einsehbar präsentiert. Da geht jedem Golf-Fan das Herz auf.

Im Folgenden möchten wir die 4 Major-Turniere des Jahres 2023 einmal kurz vorstellen.

Welches sind die wichtigsten Golfturniere 2023

Golf ist eine sehr beliebte Sportart, weswegen eine ganz Reihe von Turnier über das Jahr verteilt, angeboten wird.

Masters Tournament

Hinter „Masters Tourmanent“ verbirgt sich ein Golfturnier, welches jährlich stattfindet. 2023 wird es in der amerikanischen Stadt Augusta in Georgia ausgetragen. Über 4 Tage hinweg (6. – 9. April) geben sich das Who-is-Who der Golf-Szene die Klinke in die Hand und zeigen auf einem Par-72 Golfplatz ihr Können.

Der Austragungsort Augusta ist nicht willkürlich gewählt – er hat Tradition. Seit 1934 findet das Masters Tournament dort statt. Es ist eines der populärsten Events und ein Muss für professionelle Golfer. Wer sich für dieses Turnier qualifiziert, der spielt wirklich ganz an der Spitze mit.

Bei diesem ersten der 4 jährlich stattfindenden Major-Turniere im Golfsport sind in diesem Jahr alle Augen auf die Golf-Größen Tiger Woods und Bernd Langer gerichtet. Die Mehrheit der Anhänger wird die Spiele allerdings vom heimischen Bildschirm aus verfolgen. Die Tickets für das Masters Tournament sind nur sehr schwer zu bekommen. Man muss schon zur High-Society gehören, um für diese prestigeträchtige Veranstaltung Tickets zu ergattern.

PGA Championship

Ein weiteres wichtiges Event für Profi-Golfer und Sportfreunde aus aller Welt ist die PGA Championship. Es zählt ebenfalls zu einem der 4-Major-Turniere des Golfsports und wird jährlich auf verschiedenen Golfplätzen in den USA ausgetragen. Das Event selbst, welches von der Professional Golfers Association organisiert wird, existiert bereits seit 1916. In diesem Jahr findet es zwischen dem 19. – und dem 22. Mai in Southern Hills CC. Statt.

Die PGA Championship hat schon viele Golf-Legenden hervorgebracht. So konnten zum Beispiel Tiger Woods oder Walter Hagen bei diesem Turnier zahlreiche Erfolge feiern und sich einen Namen in der Golf-Branche machen. Mit Alex Cejka und Martin Kaymar kämpfen in diesem Jahr 2 Deutsche um den Titel.

US Open (Golf)

Die US Open, auch bekannt als die US Open Championship, sind ein weiteres der 4-Major-Golfturniere und können auf eine lange Geschichte zurückblicken. Sie existieren bereits seit Beginn des 19. Jahrhunderts.

Ähnlich wie die PGA-Championship haben auch die US Open jährlich wechselnde Golfplätze und finden jährlich im Juli statt. Die Sieger in der Geschichte dieses Events sind in der Golf-Szene keine Unbekannten. Größen wie zum Beispiel Willie Anderson, Ben Hogan oder Tiger Woods konnten das Turnier bereits mehrere Male für sich entscheiden.

In diesem Jahr werden die US Open in der amerikanischen Stadt Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien stattfinden. Vom 16. bis zum 19. Juni werden diverse Berühmtheiten aus dem Golfsport ihr Können auf dem Grün unter Beweis stellen. Aus Deutschland haben sich Yannik Paul und Marcel Schneiden für das Event qualifiziert.

The Open Championship

Nicht alle Golfturniere der 4-Major Turniere werden in den USA ausgetragen. Das älteste, aber auch populärste und relevanteste dieser Turniere, The Open Championship, wird seit jeher in Großbritannien gespielt. Aus eben diesem Grund wird es auch als „British Open“ bezeichnet.

The Open Championship existiert bereits seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sinn und Zweck der Veranstaltung war es damals, ein offenes Golfturnier ins Leben zu rufen, welches alle Jahre auf einem anderen Golfplatz in England, Schottland oder Irland stattfinden sollte. In den Anfangsjahren fand das Turnier allerdings im Prestwick Golf Club in Schottland statt. Erst Jahrzehnte später entschied man sich dazu, die Golfplätze jährlich zu wechseln.

In diesem Jahr wird das geschichtsträchtige Golfturnier zwischen dem 20. und dem 23. Juli ausgetragen. Austragungsort ist Royal Liverpool. Als deutschsprachige Golfer kämpfen 2023 nur Bernd Wiesberger und Sepp Straka aus Österreich um die Trophäe.

Von der Couch auf das Grün – Die Vorteile von Golf

Neben zahlreichen weiteren Golfturnieren werden selbstverständlich auch die 4-Major-Turniere im Fernsehen übertragen. Golf-Fans aus aller Welt können von der heimischen Couch aus das Event verfolgen und ihren Idolen zujubeln. Das passive Verfolgen der Turniere weckt in vielen Sportbegeisterten den Wunsch, es auch einmal mit Golf zu versuchen.

Jede Form von Sport und Bewegung ist gut und tut gut. Auch Golf bringt für Interessenten zahlreiche Vorzüge mit sich. Dazu zählen unter anderem:

♦ Golf ist gesund und hält fit

♦ Man bewegt sich viel an der frischen Luft

♦ Bei Golf muss man sich nicht beeilen

♦ Ein kurzes Gespräch mit dem Mitspieler / den Mitspielern steht nichts im Wege

♦ Golf ist nicht mehr nur für „Bonzen“. Auch „Normalverdiener“ können sich Golfequipment und Golfstunden leisten

♦ Auf dem Golfplatz kann man Kontakte pflegen

♦ Beim Golf spielen kann man Stress abbauen

♦ Für Golf benötigt man nicht zwangsläufig einen Partner

♦ Golf verbessert die Kondition

♦ Bei Golf werden Konzentration und Koordination trainiert

♦ Golf verbessert den körperlichen und den geistigen Zustand

Fazit

Golfturniere locken Jung und Alt vor den Fernseher. Insbesondere bei der Übertragung der 4-Major-Turniere fiebern alle mit. Dahinter verbergen sich die 4 zentralen Golfveranstaltungen des Jahres.

Golf ist weit mehr als nur ein Sport der Reichen. Die Sportart kann auf eine lange Geschichte zurückblicken und hat bereits viele Berühmtheiten emporgebracht. Verwiesen sei hierbei explizit auf Tiger Woods. Die Spannung beim Golf ist mit der von Fußball- oder Tennisspielen vergleichbar. Auch hier erwarten die Zuschauer Nervenkitzel und ganz großes Entertainment. Obgleich die Mehrheit der Interessenten von der heimischen Couch aus das Geschehen verfolgt, ist Golf ein aktiver Sport, welcher sich positiv auf Körper und Geist auswirkt.