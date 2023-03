7 häufige Fehler beim Golf und wie man sie vermeidet

Golfer haben eine Vorstellung davon, wie sie das Spiel spielen und wissen, wo sie Punkte verlieren. Aber wie genau passiert das? Dank moderner Schussdatentechnik kann man das heutzutage herausfinden. Annäherungsschläge kurz vor dem Grün zu lassen, mag ein akzeptierter, häufiger strategischer Fehler sein. Was viele nicht wissen? Der typische Club Golfer macht vier von fünf Annäherungen. Außerdem ist vielen nicht bewusst, dass etwa 84 Prozent der Putts auf dem Grün über fünf Fuß ebenfalls kurz vor dem Loch enden.

Dies sind nur zwei Statistiken des Datenerfassungssystems Shot Scope, das regelmäßig die Zahlen von mehr als 30 Millionen Golfschlägen auswertet, die über Hunderttausende von Runden gespielt werden. Die Experten von Shot Scope haben dies weitergeführt, um die häufigsten strategischen Fehler zu identifizieren, die Spieler Runde für Runde machen. Es wurde dabei deutlich, dass schlechte Entscheidungsfindung die Schüsse kostet.

Der erste Schritt zu Besserung besteht darin, sich Fehler vor Augen zu führen. Deswegen beschäftigt sich dieser Text sieben häufigen Fehlern beim Golf und zeigt Vermeidungsstrategien auf. Wer eine schärfere Technik mit klügeren Denken verbindet, macht dadurch schneller Fortschritte und verbessert seine Fähigkeiten.

Der Griff

Golf ist schwer genug, deshalb achten viele Anfänger nicht noch zusätzlich auf den perfekten Griff. Um zu überprüfen, ob dies die Ursache Ihrer Fehler ist, müssen Sie prüfen, ob Sie den Schläger in Ihrer Handfläche halten. Wenn dies der Fall ist, begrenzen Sie die Menge an Kraft und Kontrolle, die Sie beim Aufprall abgeben können. Dies macht es schwierig, gute und konsistente Golfschläge zu treffen.

Wenn Sie ihn in den Fingern haben, schauen Sie auf Ihre linke Hand (für Linkshänder umgekehrt), um zu sehen, wie viele Knöchel sichtbar sind. Wenn es mehr als drei oder weniger als zwei sind, sollten Sie ihre Haltung ändern. Ein starker Griff (mehr als drei Knöchel) lässt Sie mit Haken kämpfen und ein schwacher Griff (weniger als zwei Knöchel) kann dazu führen, dass der Ball schneidet. Beides ist nicht wünschenswert, daher sollten Sie dies im Laufe der Zeit wieder in eine neutrale Position bringen.

Um den perfekten Griff einzustellen, müssen Sie einen Schläger mit der rechten beziehungsweise linken Hand am Schaft halten. Legen Sie dann die Finger der linken Hand um den Griff. Rollen Sie den Daumen um, damit Sie ihn sicher halten, bevor Sie die andere Hand an ihren Platz schieben. Bei richtiger Ausführung sollten beide Linien zwischen Daumen und Zeigefinger zur rechten Seite Ihrer Brust zeigen.

Zu stark schwingen

In den letzten Jahrzehnten hat der Finesse-Aspekt des Golfs der Kraftseite des Spiels Platz gemacht. Die Ausrüstungshersteller tragen eine Mitschuld bei dieser Entwicklung, weil ein Großteil ihrer Marketinggespräche über Kraft- und Distanzgewinne spricht. Auf der anderen Seite reagieren sie einfach auf das, was sich Golfer wünschen.

Eine Umfrage nach der anderen zeigt, dass Golfer vor allem mehr Distanz und Power wollen. Beim Versuch, diese Ziele zu erreichen, neigen Golfer dazu, viel zu hart und zu schnell zu schlagen. Es stimmt zwar, dass ein schneller Schwung technisch gesehen einen längeren Schlag ergibt, aber der Ball muss ebenfalls in der Mitte der Schlagfläche getroffen werden.

Durchschnittliche Golfer haben nicht die Fähigkeit, mit enormen Geschwindigkeiten zu schwingen und den Ball sauber zu treffen. Indem Sie sich Zeit lassen, geben Sie dem Schwung Zeit, präzise zu erfolgen. Ihre Schüsse werden sauberer. Sie bekommen eine gesunde Distanz und mehr Konstanz.

Falsche Schlägergröße

Viele Golfer beginnen den Sport mit einem geschenkten oder gebrauchten Schlägerset. Dies ist großartig, um mehr Menschen für den Sport zu begeistern. Doch wer zu lange bei diesem unpassenden Set bleibt, macht irgendwann kaum mehr Fortschritte.

Unpassende Schläger können die Quelle lästiger Schwungfehler sein. Ein zu kurzer Schläger kann dazu führen, dass Sie den Ball toppen oder einen dünnen Schlag machen, während ein zu langer Schläger dafür sorgen kann, dass Sie den Ball stückeln.

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Golfschläger die richtige Größe haben? Lassen Sie sich beim Kauf von einem Profi beraten. Es ist zwar definitiv eine Investition, aber es lohnt sich, diese zu machen, wenn Sie sich im Sport weiterentwickeln wollen.

Schlechte Haltung

Die Haltung zu Beginn eines Schlags beeinflusst das Gleichgewicht maßgeblich. Je besser Ihre Golfhaltung ist, desto mehr kann sie Geschwindigkeit und athletische Bewegung unterstützen.

Ein guter Tipp ist es, professionellen Spieler dabei zuzusehen, wie sie ihren Golfball aufbauen. Man kann schon, bevor sie schwingen, abschätzen, dass sie wahrscheinlich ziemlich gut sind. Denn sie sind von ihren Hüften nach vorne gebeugt, während ihre Hände unter ihren Schultern hängen und ihr Gewicht normalerweise ausbalanciert ist.

Üben Sie ein ausgewogenes Setup und arbeiten Sie an einer Setup-Routine. Wenn Sie schneller schwingen, wird Ihr Golfball immer noch Ihrem Schwungschläger im Weg sein und Sie werden in der Lage sein, konstant das Gleichgewicht zu halten.

Schlechte Zeitnutzung auf der Driving Range

Wer Zeit in einer Übungseinrichtung verbringt, sollte seinen Schwerpunkt auf Qualität vor Quantität legen. 100 Bälle auf den Schießstand zu schießen, ohne ein wirkliches Ziel oder einen Gedankengang zu haben, dient keinem anderen Zweck, als vielleicht den Stress des Tages zu vertreiben. Wer sich wirklich verbessern möchte, sollte sich einen Trainingsplan, der sich auf verschiedene Bereiche des Spiels konzentriert, ausarbeiten. Dies wird sich auf lange Sicht wirklich auszahlen.

Bei diesem Ziel können Ihnen auch Apps helfen. Sie beginnen zielgerichtet zu üben, da es Ihnen Übungen für alle Bereiche Ihres Spiels bietet. Es ist, als hätte man einen Golftrainer in der Tasche, den man mit auf die Driving Range nehmen kann.

Schlechtes Timing

Golfer machen es sich zu schwer. Manchmal nehmen sie den Schläger mit einem kurzen Rückschwung zurück und jagen ihn dann mit Höchstgeschwindigkeit nach vorne. In anderen Fällen nehmen sie den Schläger zu weit nach hinten und preschen dann mit ihm nach vorne, wodurch sie den Durchschlag unterbrechen.

Timing ist ein kritisches Element in einem produktiven Golfschwung. Timing ist die Kunst der Abfolge von Positionen. Ein gut getimter Schwung sieht flüssig und gemächlich aus. Er bewegt sich langsam, aber stetig zum oberen Ende des Rückschwungs und scheint dann zu pausieren, während der Unterkörper beginnt, sich zum Ziel zu drehen und Kraft aufbaut, um freigesetzt zu werden.

Gutes Timing entsteht durch Wiederholungen. Golfer machen vermeidbare Fehler, wenn sie ihr Timing nicht üben und auf schlechte Gewohnheiten zurückfallen, sobald sie auf den Platz kommen. Tägliche Übungen, die einen gut getimten Schwung unterstützen, werden sich beim nächsten Spiel in höchstem Maße auszahlen.

Sofortige Ergebnisse erwarten

Der letzte der häufigsten Fehler von Golfanfängern sind unrealistische Erwartungen. Wir leben in einer Welt, in der sofortige Befriedigung in vielen Bereichen die Norm darstellt. Social Media, Netflix, Fast Food, Online-Glücksspiel – all diese Dinge liefern unserem Gehirn ein sofortiges Genussgefühl.

Besonders online Sportwetten Anbieter boomen in diesem Jahrzehnt und lassen uns tolle Erlebnisse in der virtuellen Welt erleben. Wenn man ein Golfspieler ist, dann ist man ebenso Fan des Spiels allgemein. Ein guter Zeitvertreib dafür ist, ein bisschen Spannung ins Leben zu bringen und auf seinen Lieblings-Golfspieler zu wetten. Das macht das Genießen dieser Sportart noch besonderer.

Wie schon erwähnt, sind diese Erwartungen einer der Gründe, warum viele Anfänger mit dem Golfspielen aufhören. Es gibt keinen Knopf, den Sie drücken können, um niedrigere Punktzahlen zu erzielen. Der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, konsequent zu trainieren und daran zu arbeiten, das eigene Spiel zu verbessern. Anfänger sollten daher viel Geduld auf den Golfplatz mitbringen. Es wird dauern, bis sie besser werden. Doch wer all die hier aufgeführten Fehler vermeidet, wird seinen Fortschritt optimieren und schon bald immer mehr Freude am Golfsport haben.