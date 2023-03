Erstes Topergebnis

PUNTACANA CHAMPIONSHIP – FINAL: Matthias Schwab notiert am Finaltag im Corales GC eine fehlerlose 68 (-4) und fährt mit Rang 8 sein erstes Topergebnis der Saison ein.

Matthias Schwab scheint in der Dominikanischen Republik endlich die so lange schmerzlich vermisste Konitnuität wiedergefunden zu haben, denn an allen bisherigen drei Spieltagen wusste der Rohrmooser mit starker Birdiequote durchaus zu überzeugen. Nach Runden von 71 (-1) und zweimal 68 (-4) Schlägen startet der 28-jährige so vom starken 11. Platz aus in die letzte Runde und hat damit durchwegs gute Chancen auf sein erstes Topergebnis der Saison. Nach den sehenswerten bisherigen Auftritten ist es klar, dass er laut eigener Aussage am Sonntag noch einmal mit der selben Strategie wie an den Vortagen zu Werke gehen wird.

Genau dieses Vorhaben trägt dann dank starker Annäherung und dem ersten Birdie auch gleich auf der 1 Früchte und da er am ersten Par 5 die Attacke stark am Kurzgemähten unterbringt, geht sich schon auf der 4 der nächste rote Eintrag aus, womit er es sich in den Top 10 vorerst gemütlich macht. Zwar schläft der gewinnbringende Rhythmus danach etwas ein, immerhin muss er auf den Frontnine aber auch keinen Schlag abgeben und hält sich so vor den letzten neun Löchern noch im Spitzenfeld.

Nachdem er allerdings auch auf den Backnine vergeblich dem nächsten Schlaggewinn hinterherläuft, findet er sich wenige Löcher vor Schluss nur noch hinter den angepeilten Toprängen wieder. Erst auf der 16 bringt er den Putter dann wieder auf Temperatur und tastet sich mit seinem dritten Birdie des Tages noch einmal an die Top 10 heran.

Zum Abschluss locht er schließlich auch auf der 18 noch den fälligen Putt, bringt so sogar noch eine fehlerlose 68 (-4) zum Recording und fährt so mit Rang 8 nicht nur sein erstes Topergebnis der Saison ein, sondern auch sein insgesamt bereits viertes Top 10 Resultat auf der PGA Tour. Vor gut einem Jahr durfte er sich das letzte Mal über einen Spitzenplatz freuen – und das bei den Valero Texas Open, wo er kommende Woche erneut zu Hölzern, Eisen und Putter greifen wird.

Matt Wallace (ENG) schnappt sich mit einer 66er (-6) Finalrunde und bei gesamt 19 unter Par mit einem Schlag Vorsprung auf Nicolai Hojgaard (DEN) den Sieg in der Dominikanischen Republik.

Leaderboard Puntacana Championship