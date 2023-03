Linie treu geblieben

PUNTACANA CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Matthias Schwab bleibt der eingeschlagenen Linie auch am Moving Day weiterhin treu und verschafft sich im Corales GC mit einer weiteren 68 (-4) eine sehr gute Ausgangslage für das angepeilte Topergebnis.

Matthias Schwab glänzte auch am Freitag wieder mit ansehnlicher Birdiequote und da er am zweiten Spieltag die Fehler minimieren konnte, ging sich sogar eine 68 (-4) aus, die ihn klar in Schlagdistanz zu den Top 10 in den Moving Day starten lässt. Am Wochenende gilt es nun an die gezeigte Leistung anzuknüpfen um bei den durchwegs ansehnlichen Scores auch weiterhin am lukrativen Leaderboardbereich dranbleiben zu können.

Gleich zu Beginn hat er etwas mit der Genauigkeit der Eisen zu kämpfen, dank starkem Kurzspiel bringt er aber anfängliche Pars auf die Scorecard und nachdem er auf der 4 ein starkes Wedge zündet, geht sich am ersten Par 5 auch wie erhofft ein recht frühes Birdie aus. Das scheint den Rohrmooser auch so richtig ins Rollen zu bringen, denn auf der 4 lässt er gleich einen weiteren sehenswerten Approach folgen und schnürt so, wie schon bereits am Freitag auch, sogar den roten Doppelpack.

Nach einem zwischenzeitlichen Par lässt er sich dann selbst von einem eingebunkerten Abschlag am zweiten Par 5 nicht aus der Ruhe bringen und sackt nach weiterem starken Eisen bereits das dritte Birdie ein, was ihn vorerst auch wieder unter die Top 10 spült. Zu Beginn der zweiten Neun erwischt es ihn dann nach eingebunkerter Annäherung allerdings auch mit dem ersten Bogey, was sich angesichts der extrem tiefen Scores auch klassementtechnisch sofort unangenehm auswirkt.

Gut gekontert

Sofort setzt der Schladming-Pro aber am Par 3 danach mit einem starken Teeshot und gefühlvollen Putt den perfekten Konter. Zwar lässt er danach am Par 5 die Chance auf den nächsten Doppelpack noch aus, stopft dafür auf der 13 und dem letzten Par 5 der 14 die fälligen Birdieputts und drückt sein Score so am Samstag sogar auf bereits 5 unter Par.

Wie aus dem Nichts lässt ihn danach jedoch plötzlich der Putter im Stich und brummt ihm auf der 15 ein Dreiputtbogey auf, was eine recht abwechslungsreiche Phase einläutet, denn zunächst holt er sich sofort auch das nächste Birdie ab, schlittert nach verpasstem Up & Down auf der 17 jedoch auch in sein drittes Bogey des Tages. Nach abschließendem Paru unterschreibt er schließlich erneut eine 68 (-4) und verschafft sich so als 11. eine sehr gute Ausgangslage um am Sonntag das angepeilte Topergebnis bejubeln zu können.

“Sieben Birdies heute und die Verbesserung am Leaderboard waren naütrlich sehr erfreulich”, zeigt er sich mit der Birdiequote weiterhin klarerweise zufrieden. “Leider hab ich auch einige Fehler eingebaut, die zu den drei Bogeys führten. Die vierte Runde werde ich morgen mit der gleichen Strategie und Einstellung wie heute in Angriff nehmen.”

Leaderboard Puntacana Championship