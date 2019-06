Mental-Training für Golfer

Tipp: das Erfolgsgeheimnis vieler Top-Golfer jetzt auch für den Hobbyspieler: Power-Affirmationen, die Brainfood4you.com via Audio zur Verfügung stellt. Mental-Training leicht gemacht.

Erfolgreiche Spitzensportler haben eines gemeinsam: Ihre Verhaltens- und Denkmuster heben sich extrem von der Masse ab. ​Es sind Großdenker, Visionäre, Visualisierer die fest an Ihren Erfolg glauben und Wege beschreiten, über die andere nur schmunzeln. Mit dem Subliminal-Album “Golf-Success” jetzt auf den Erfolg konditionieren!

Selbsttest: Mental-Training ratsam?

♦ Du bist unzufrieden mit deinem Handicap oder Score ?

♦ Auf der Driving Range spielst du gut aber auf dem Platz ist alles anders ?

♦ Vor einem Schlag bist du emotional eher negativ eingestellt und machst dir Gedanken was andere Spieler von dir denken könnten ?

♦ Du denkst von dir selbst dass du es nie lernst und du immer Pech im Spiel hast ?

♦ Verschwindet am Wettkampftag dein Selbstvertrauen und deine Beständigkeit ?

♦ Verlierst du die Konzentration nach einem schlechten Schlag und es beeinflusst dadurch deinen Score?

Die gute Nachricht ist, dass all diese Probleme überwunden werden können – denn wenn dein Verstand diese Probleme schaffen kann, kann er sie ebenso leicht lösen. Erfahre, welche Techniken des Mental-Trainings Tiger Woods* und viele andere Spitzensportler nutzen, um Bestleistung zu erzielen!

“Golf ist zu 80% mental, zu 10% Fähigkeit und zu 10% Glück.”

(Jack Nicklaus)

Daher wenden viele professionelle Top-Golfer effektive Mental-Techniken an, um sich entspannt, angstfrei, fokussiert, konzentriert und selbstsicher dem Spiel widmen zu können. Genau diesen Aspekt des Golfens solltest du also unbedingt entwickeln.

Das Silent Subliminal Album “Golf Success” von Brainfood4you.com enthält 7 MP3-Audio-Programme, die dein Unterbewusstsein mit positiven Affirmationen füttert. Dabei werden negative Glaubenssätze, Überzeugungen oder Einwände, die dein Bewusstsein (oder Ego) in Bezug auf dein Golfspiel hat, gelöscht und umprogrammiert und durch die Einstellung eines Profi-Spielers ersetzt.

Das Golf-Success Album hilft dir dabei:

♦ ein ausgezeichneter Golfspieler zu werden

♦ optimale Leistung zu erreichen und bestehende Fertigkeiten zu skalieren

♦ Zuversicht zu gewinnen und positive Gedankenmuster zu verankern

♦ deiner inneren Führung zu vertrauen und zu folgen

♦ enormes Selbstvertrauen aufzubauen

♦ innere Ruhe, Gelassenheit und Präzision zu manifestieren

♦ Fokussierung und Konzentration beim Spiel zu erreichen

♦ Jedem Spiel oder Turnier mit Freude und Entspannung zu begegnen

♦ Leichtigkeit beim Golfen zu entwickeln und mentale Vitalität zu erlangen

Was sind Silent Subliminals:

Silent Subliminals sind Suggestionen, positive gesprochene Affirmationen (Glaubenssätze), die aufgenommen und in einen für das menschliche Ohr unhörbaren Frequenzbereich transformiert wurden. Es sind Informationen, die direkt in dein Unterbewusstsein eingehen, um dort ganz gezielt gewünschte Veränderungen zu bewirken. Dein kritischer Verstand kann so nicht mehr gegen die neuen Informationen sabotieren und keine ablehnende Haltung gegen die positiven Affirmationen aufwenden.

Ein mächtiges Instrument zur Veränderung der Hirnstruktur und zur Konditionierung deines Unterbewusstseins.

Negative Verhaltensmuster können dadurch schnell eliminiert und neue positive Denkmuster manifestiert werden.

Für deinen Golf-Erfolg:

Silent Subliminal-Album “Golf Success” von Brainfood4you.com

Mental-Training für Golfer

Entwickelt und getestet für Golfer, die endlich Kontrolle über Ihre Verhaltensmuster erlangen wollen.

Du bekommst:

♦ Golf-Success Album mit Power-Affirmationen als Silent Subliminals

♦ 7 Audio Sessions (jeweils 10+ Minuten Spieldauer) in den Klangvariationen :

LEISE – die reine, stille, lautlose Affirmation

WIND – Wind-Geräusche

SUMMER RAIN – Sommerregen-Geräusche

JUNGLE – Regenwald-Geräusche

BEACH WAVES – Meeresrauschen, Wellen-Geräusche

ACOUSTIC – 2 verschiedene Akustik Sounds

♦ Silent Subliminals Starter Guide

♦ PDF mit allen verwendeten Affirmationen zum Ausdrucken und Aufhängen

Preis: statt 37,99 jetzt für kurze Zeit zum Einführungspreis von nur € 24,99

>> Mehr Infos und Bestell-Link

* Aus dem Buch “A biography of Tiger Woods” von Autor John Streges:

“FROM THE AGE OF 6 TIGER WOODS USED SUBLIMINAL MESSAGES every day, feeding his mind a steady diet of positive affirmations. This helped him to align his mind to his goals, to focus on success, and block any negativity out of his mind.”

Passage from Author, John Streges Book entitled “A Biography of Tiger Woods” Tiger Wood writes in his book ““A Biography of Tiger Woods” how his dad Earl used subliminal messages to help foster his belief that he was unbeatable at golf.