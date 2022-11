Die bekanntesten Golfer in Österreich

In Filmen und Serien wird klar, dass Golfen vor allem eines ist: Networking. Auch in der realen Welt sieht dies nicht anders aus: Donald Trump lässt sich etwa fast täglich bei einer Runde Golf ablichten. Deswegen ist es schwierig, die bekanntesten Golfer auf der Welt zu nennen. Leichter wird es, wenn man sich auf die Sportler fokussiert, welche die Meister ihres Faches sind und erst durch Golf bekannt wurden. Wir zeigen die vier bekanntesten Golfer weltweit und in Österreich.

Rory McIlroy

Rory McIlroy ist der derzeitige Superstar in der Golfszene. Das wird unterstrichen durch seine Siegesquote bei den nächsten US Open von 11,00 . Der Nordire ist mittlerweile seit dem Jahr 2007 auf der Tour zu finden und spielt derzeit auf der European Tour und der PGA-Tour. Vor zehn Jahren erreichte er erstmals den ersten Platz in der Weltrangliste. Dort ist er derzeit ebenfalls zu finden. Im Jahr 2011 war er der jüngste Golfer aller Zeiten, der über 10 Millionen Dollar auf der European Tour eingenommen hat. Dadurch existiert bei ihm auch eine lange Reihe an Turniersiegen. Mittlerweile kommt er auf 23 Siege bei der PGA-Tour, 14 Triumphen auf der European Tour und je einen Sieg bei der Asian Tour und der PGA-Tour of Australasia. Nebenbei hat er auch so ziemlich jede Auszeichnung gewonnen, welche möglich ist. Egal, ob PGA Player of the Year, Vardon Trophy, Byron Nelson Award, Race to Dubai Winner, Mark H. McCormack Award oder FedEx Cup Champion, all das lässt sich in McIlroys Visitenkarte finden. Seit 2012 ist er ebenfalls ein Member of the Order of the British Empire.

Tiger Woods

Der „Tiger“ ist der wohl beste Golfer aller Zeiten und einer der bekanntesten Sportler in den vergangenen Jahrzehnten. Er hat mit seinem Können einen echten Hype um die Sportart ausgelöst und mit seinem Werbedeal mit Nike einen der größten Sponsorendeals abgeschlossen. Während seiner besten Zeit war er für 683 Wochen die Nummer Eins in der Weltrangliste – insgesamt sind das über 13 Jahre. Dabei konnte er mit 82 Siegen auf der PGA-Tour einen Rekord aufstellen und in der ewigen Rangliste der European Tour liegt er mit 41 Triumphen auf dem dritten Rang. Seit einem Jahr befindet er sich auch in der World Golf Hall of Fame. Obwohl er heute nicht mehr um Siege mitspielt , findet man Woods noch immer im Aufgebot von Turnieren.

Markus Brier

Auch heute glänzt Markus Brier noch auf der Legends Tour . Für eine lange Zeit war der Wiener der bekannteste österreichische Golfer der Welt. Zwischen den Jahren 2000 und 2012 konnte er insgesamt sechs Turniersiege feiern. Seinen bisher letzten davon erzielte er im Mai 2022 bei der Gösser Open in Maria Lankowitz. Sein größter Erfolg war jedoch nicht ein Turniersieg. Beim WGC-World Cup 2004 konnte er mit Martin Wiegele den fünften Platz für Österreich erreichen. Das sorgte im Land für Aufsehen, welches noch größer wurde, als er sich ein Jahr später als bester deutschsprachiger Golfer etablierte. Im Jahr 2007 konnte sich Brier bei „The Open Championship“ den geteilten zwölften Platz sichern.

Sepp Straka

Sepp Straka ist derzeit der beste österreichische Golfspieler, wie man an der Austrian Order of Merit 2022 sehen kann. Dabei ist der Österreicher, der in Athens in den Vereinigten Staaten geboren wurde, erst seit 2016 ein professioneller Sportler. Im Jahr 2019 qualifizierte sich Straka erstmals für die PGA-Tour, bei welcher er seitdem regelmäßig vertreten ist. Beim Honda Classic in Palm Beach Gardens in Florida konnte er sein erstes Event auf der PGA-Tour gewinnen. Damit ist er der erste Österreicher, dem dieser Erfolg gelungen ist. Vor einem Monat konnte er diesen Erfolg fast wiederholen – beim Sanderson Farms Championship in Mississippi musste er sich jedoch im Stechen Mackenzie Hughes geschlagen geben . Bei der Sommer-Olympiade 2020 nahm er am Einzelturnier teil und erreichte den respektablen zehnten Platz.

Vor allem durch Tiger Woods hat Golf eine neue Bekanntheit erfahren. Davor war es zwar in Nischen bekannt – mehrheitlich jedoch über Filme und über die Möglichkeit, Bekanntschaften zu machen. Auch in Österreich wird Golfen immer beliebter. Wegweisend dafür war Markus Brier, der Österreich im Jahr 2004 auf die Golf-Landkarte gesetzt hat. Davon profitieren derzeit Sportler wie Bernd Wiesberger und Sepp Straka. Ihre Erfolge werden in den österreichischen Medien mit großem Interesse verfolgt, was dem österreichischen Sport dabei hilft, noch bekannter zu werden.