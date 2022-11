Mehr erhofft

MAYAKOBA CHAMPIONSHIP – FINAL: Matthias Schwab kommt nach drei starken Runden am Finaltag etwas ins Straucheln und muss sich am Ende nach einer 70 (-1) mit einem 21. Rang zufrieden zeigen.

Endlich scheint Matthias Schwab die so schmerzlich vermisste Konstanz wiedergefunden zu haben, denn mit Runden von 66 (-5), 68 (-3) und 66 (-5) Runden geht er sogar als starker 7. in den Finaltag. Russell Henley (USA) scheint bei gesamt 22 unter Par zwar an der Spitze auf und davon zu sein, auf Rang 2 fehlen dem Rohrmooser aber nur drei Schläge, was mit starken letzten 18 Löchern wohl noch aufzuholen wäre. Doch von Beginn an läuft am Sonntag nicht mehr vieles wirklich rund.

Gleich die ersten Abschläge lassen die Selbstverständlichkeit der vorangegangenen Tage vermissen, immerhin zeigt Matthias aber noch viel Gefühl im Kurzspiel und srambled sich zu wichtigen anfänglichen Pars. Mit dem ersten gefundenen Fairway erarbeitet er sich dann am Par 5 der 5 nach gut platzierter Attacke am Vorgrün auch gleich das erste Birdie. Das bringt auch den Putter vorerst richtig auf Temperatur, denn trotz eines weiteren verzogenen Drives schnürt er sogar den roten Doppelpack und taucht damit wieder unter den besten 10 auf.

Im Eiltempo retour

Ein gewasserter Teeshot wird dann zu Beginn der letzten neun Löcher aber kostspielig, wobei er am Ende mit einem Bogey sogar noch Schadensbegrenzung betreibt. Der Fehler scheint aber ein Wirkungstreffer zu sein, denn gleich danach kann er sich sowohl auf der 11 als auch auf der 12 nach weiteren verzogenen Drives nicht mehr zu Pars retten und rutscht so nicht nur sogar in den Plusbereich ab, sondern auch im Klassement deutlich zurück.

Zumindest geht sich am Par 5 danach auch das nächste Birdie aus, womit er den Negativtrend sehenswert abbremst. Zwar arbeitet er sich mit dem nächsten Birdie sogar rasch wieder in den Minusbereich, bremst sich mit verpasstem Up & Down am Par 3 der 15 aber auch sofort wieder ein. Am Ende stopft er zwar noch den fälligen Birdieputt und bringt so mit einer 70 (-1) auch am Sonntag wieder eine rote Runde ins Ziel, angesichts der erneut guten Scores rutscht er allerdings noch bis auf Rang 21 zurück.

Immerhin stockt er damit aber sowohl sein Preisgeld- als auch sein Punktekonto doch spürbar auf (Position 109 im FedExCup) und als Fazit kann man durchaus sagen, dass die Richtung der Formkurve bei Matthias Schwab durchaus stimmt. Die nächste Chance ergibt sich auch bereits kommende Woche, wenn er bei den Houston Open in Texas wieder abschlagen wird.

Russell Henley (USA) triumphiert nach einer 70 (-1) und bei gesamt 23 unter Par mit gleich vier Schlägen Vorsprung auf Brian Harman (USA) und entthront damit den zweifachen Mayakoba-Champion Viktor Hovland, der nicht über Platz 10 hinauskommt.

Leaderboard Mayakoba Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Mayakoba Championship.