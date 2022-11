Zur rechten Zeit?

HOUSTON OPEN – VORSCHAU: Die Houston Open könnten womöglich für Sepp Straka und Matthias Schwab zur rechten Zeit kommen, denn nach zuletzt abfallender Formkurve will Straka in Texas an die Ergebnisse der Vorjahre anknüpfen. Schwab hingegen hofft im Memorial Park GC den über weite Strecken starken Auftritt der Vorwoche in Mexiko bestätigen zu können.

Sepp Straka startete zwar mit der knappen Niederlage im Stechen wie von der Tarantel gestochen in die neue Saison, zuletzt allerdings bekam die Formkurve des Longhitters doch einen spürbaren Knick, was mit einem Missed Cut letzte Woche in Cancun auch seinen bisherigen negativen Höhepunkt fand. Gerade deshalb könnten die Houston Open für Österreichs Nummer 1 zur richtigen Zeit kommen, denn in den vergangenen Jahren schüttelte er mit einem 4. und einem 5. Rang die Spitzenresultate nur so aus dem Ärmel.

Einziger Wermutstropfen: Nach dem 270.000 Dollar schweren Preisgeldscheck im Jahr 2020, verließ er den Memorial Park GC letztes Jahr nach Runden von 70 und 72 Schlägen mit einem Missed Cut ohne zählbares Ergebnis. Dennoch sollte das Wissen um die Stärke auf der Par 70 Anlage dem 7. der abgelaufenen FedEx-Cup Wertung durchaus in die Hände spielen. Mit einem weiteren absoluten Topergebnis hätte er womöglich auch in der Weltrangliste die Möglichkeit auf einen neuen heimischen Topwert, denn vom derzeit 27. Platz aus fehlen ihm lediglich sechs Ränge auf die bisherige Bestmarke von Bernd Wiesberger.

Nächster Schritt

Matthias Schwab fand in Mexiko letzte Woche endlich die so schmerzlich vermisste Konstanz wieder, wenngleich er am Sonntag mit einer durchwachseneren Vorstellung das erste mögliche Topergebnis des Jahres noch liegen ließ. Nach vier roten Runden in Folge sollte das Selbstvertrauen beim Steirer vor dem Auftritt in Texas aber durchaus passen, weshalb sich Matthias selbst wohl im Lone Star State so einiges ausrechnet.

Wie Landsmann Sepp Straka kennt auch der Rohrmooser den Memorial Park GC bereits aus dem Vorjahr, wo er am Ende einen soliden 35. Platz mitnehmen konnte. Wie immer ist das 8,4 Millionen Dollar Event in der südlichen Metropole durchaus namhaft besetzt, wobei Scottie Scheffler (USA) klar der unumstrittene Local Hero der texanischen Golffans ist. Beide Österreicher sind zum Auftakt mit später Startzeit unterwegs, wobei Sepp Straka um 18:58 MEZ als erster der beiden heimischen Asse von der 10 aus ins Rennen startet. Matthias Schwab folgt eine knappe Stunde später um 19.42 MEZ von der 1 weg.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Houston Open.