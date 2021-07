Die besten Online-Slots zum Thema Golf

Online-Slots gehören zu den beliebtesten Online-Casino-Spielen. Das Süße an Online-Slots und was die Leute dazu bringt, sie gerne zu spielen, ist, dass sie leicht und einfach zu spielen sind und die Renditen ziemlich okay sind. Ein weiterer Haken an Online-Spielautomaten ist die Tatsache, dass fast jeder Slot ein Thema hat. Die beliebten Themen basieren auf Filmen, Sport, TV-Shows, beliebten fiktionalen Charakteren, Musik-Themen-Slots usw.

Diese Themen schaffen eine zusätzliche Verbindung und Freude für die Fans, da sie Slots spielen möchten, die auf dem basieren, was sie genießen. Dann ist dieser Artikel von großem Interesse für Sie.

Die besten Slots mit Golf Themen sind das, worauf wir uns konzentrieren werden. Auch neue Online Casinos in Österreich haben viele der besten Golf motivierten Online-Spielautomaten. So folgen Sie durch und kennen die Optionen, die für Sie zur Verfügung stehen, um zu wählen und sicherlich genießen Sie eine der besten Thema Golf Slot-Spiele in Top Online-Casino Sites.

Birdy Bucks

Birdy Bucks bringt eine Kombination aus, Vögel und Golf! Dieses Spiel wurde im Jahr 2016 vom Entwickler Nuworks erstellt. Mit seinem klassischen 5-Walzen-Setup und 25 Gewinnlinien bringt die Animation dieses Spielautomaten definitiv weiteren Humor und Aufregung zu den einfachen Spielregeln, die mit Golfthemen einhergehen.

Birdy Bucks Slot ist eine der besten, da das Spiel zwei progressive Jackpot Features beinhaltet, die in das Spielgeschehen integriert sind. Zu den Spielsymbolen, denen Sie als Spieler ausgesetzt sind, gehören Enten, Biber, Eager und andere goldbezogene Symbole und Utensilien. Darüber hinaus gibt es auch Scatter-Symbole und Wild Symbole, die sich ganz auf das passende Themen Golf beziehen. Die Multiplikatoren im Spiel werden aktiviert, sobald es dem Spieler gelingt, im Bonusspiel ein “Hole in One” zu erzielen. Ja, dieser Slot ist sehr einfach, aber er bringt dem Spieler trotzdem großen Spaß. Das ist bei Online-Casino Slots heutzutage immer der Fall. Je schlichter, desto besser.

Hole in One

Hole in One ist ein der besten Slots mit Golfthema, der von einem der besten Casino Spielentwickler in der heutigen Branche stammt – Rival Gaming. Wenn Sie auf der Suche nach einem klassischen Drei-Walzen-Slot sind, ist dies vielleicht nicht das richtige Slot für Sie. Wenn Sie jedoch mit Vergnügen Fünf-Walzen Online Slots spielen, dann könnte Hole in Won genau das Richtige für Sie sein.

Da das Spiel stark von Slots zum Thema Golf geprägt ist, werden Sie feststellen, dass alle Symbole auf den Walzen golfbezogene Symbole sind, wie z. B. eine Golftasche mit Golfschlägern, Golfschuhe, eine Golferin und ein älterer Golfer, ein Caddy und mehr.

Dieses Spiel verfügt über Bonusfunktionen wie Joker und Scatter. Das Wild-Symbol ist ein Adler, der einen Schläger hält, und das Scatter Symbol ist ein Vogel, der auf einem Golfball sitzt.

Gold Trophy 2 – ideal für Casino und Sportwetten

Der Slot Gold Trophy 2 ist die Fortsetzung des beliebten und gefragten Slots Gold Trophy aus dem Hause Play ‘n Go . Play ‘n Go ist ein gut etablierter Anbieter von Casino Slots und arbeitet mit einigen der größten Online-Casinos im World Wide Web zusammen.

Wenn Sie Casino Gold Trophy gespielt haben, werden Sie sicherlich auch Gold Trophy 2 genießen und lieben. Das Wild-Symbol in diesem Spiel ist die goldene Trophäe selbst, und das Wild verdoppelt alle Ihre Gewinne. Sie können den Joker als Ersatz für jedes beliebige Symbol verwenden, um eine Gewinnlinie zu bilden, außer dass Sie das Scatter-Symbol nicht ersetzen können.

Das Scatter-Symbol ist das Symbol des Siegerschecks. Erzielen Sie drei oder mehr Gold Scatter-Symbole, erhalten Sie unglaubliche 15 Freispiele. Also, nehmen Sie Ihren Golfschläger in die Hand und schwingen Sie ihn, Sie könnten Trophy gewinnen.

The Back Nine

The Back Nine von Rival Gaming ist ein Online-Slot Spiel, das auf dem beliebten Sport Golfthema basiert.

Der i-Slot bringt Sie direkt auf den Golfplatz, wo Sie die Chance auf einen großen Gewinn haben!

Wenn Sie den perfekten Schwung haben, können Sie Ihr Können auf dem Luxus-Golfplatz unter Beweis stellen. Finden Sie die richtigen Symbolkombinationen, um eine Auszahlung oder Zugang zur Bonusrunde der Nationalen Minigolfmeisterschaften zu erhalten!

Das Slot ist der Nachfolger des beliebten Hole in One und bietet den Spielern ein größeres und besseres Online-Slot-Spiel-Erlebnis!

Sobald The Back Nine geladen ist, werden Sie sich direkt auf dem Grün wiederfinden. Wählen Sie Ihren Münzbetrag, setzen Sie bis zu fünf Münzen pro Linie und fünfzehn Gewinnlinien pro Spin! Wählen Sie Ihre Einstellungen und drücken Sie den Spin-Button, um zu sehen, was passiert!

Dieses Spiel ist eine unterhaltsame Art, das Golf Spielen in Form eines Automatenspiels zu genießen. Als Fortsetzung von Hole in Won bietet der Spielautomat von Rival Gaming schöne Auszahlungen, Joker-Ersetzungen sowie einen Scatter, der hilft, die spezielle Bonusrunde verantwortlich zu aktivieren. Testen Sie Ihre Golffähigkeiten während der Bonusrunde und erzielen Sie ein Hole in One, um einen Top-Preis zu genießen!

Lucky Swing

Oryx Gaming hat einen wunderbaren Spielautomaten mit Karikaturgrafiken, niedlichen Animationen und inspirierendem Hintergrundsound geschaffen. Die Freispielfunktion ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.

Die hoch zahlenden Symbole sind die Amateur-Golfer Wise Jack, Rich Mike und Charming Lucy. Die niedrig zahlenden Symbole sind Spielkartensymbole mit Golfzubehör daneben. Der Silver Cup ist das Wild-Symbol. Er ersetzt nur die Symbole mit hoher Auszahlung, verdoppelt dabei aber die Auszahlungen. Der Lucky Club gewährt Scatter-Auszahlungen und löst die Bonusfunktionen aus.

Drei oder mehr Lucky Club-Symbole lösen das Lucky Shot Online Casino Boni aus. Sie schlagen zuerst einen Ball über den Platz, um Bonusguthaben zu erhalten, und gehen dann zu den Freispielen über. 3 oder 4 Symbole gewähren 10 Freispiele und 5 Symbole gewähren 20 kostenlose Spiele.

Lucky Swing verfügt über ein Gamble-Spiel, das optional nach jedem Gewinn aktiviert werden kann.

Wichtige Parameter:

♦ Spielautomat mit 5 Walzen, 3 Reihen und 5 Gewinnlinien.

♦ Linien werden in beide Richtungen ausgezahlt und Fünfer-Kombinationen werden doppelt ausgezahlt

♦ Der maximale Gesamteinsatz beträgt 25 Credits pro Runde

♦ Die höchste Linienauszahlung beträgt 3.000 Münzen

Fazit

Als jemand, der gerne Golf liebt, sind die verschiedenen Themen Slot Spiele, die oben aufgeführt sind, die ausgezeichnetesten, aus denen man wählen kann. Stellen Sie bei der Auswahl sicher, dass Sie die vom Online-Casino angebotenen Funktionen, den Registrierungsprozess und die Ein- und Auszahlungsprozesse verstehen. Wenn sie dann Boni und Promotionen anbieten, stellen Sie sicher, dass Sie sorgfältig durchlesen und die Bedingungen und Anforderungen verstehen, die mit solchen Boni verbunden sind.