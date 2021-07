Golfer, die bald den Durchbruch schaffen

Bei Sportwetten macht man Vorhersagen und wettet auf sie. Jahrelanges Studieren der Muster einer bestimmten Sportart kann Ihnen gute Vorhersagefähigkeiten geben und wenn Sie richtig liegen, können Sie sehr viel gewinnen. Auf welche Sportarten man wettet, ist von Kultur zu Kultur verschieden, doch zu den beliebtesten gehören Fußball, Basketball, Golf, Baseball, Boxen, Hockey, Kampfsport, Bahnradsport, Autorennen und mehr. Auch nicht-sportliche Ereignisse wie politische Wahlen und Tierwettbewerbe können dazu gehören.

In den letzten zwei Jahren sahen wir Collin Morikawa, Matthew Wolff und Viktor Hovland unglaubliche Leistungen vollbringen. Zwischen den dreien liegen fünf Siege, ein Major und eine ganze Menge Geld in nur 18 Monaten ihrer PGA-Tour-Karriere. In den jüngsten Golfnachrichten sehen wir, dass einige neue Stars auftauchen. Clevere Wettende ziehen in Betracht, auf diese Golfer zu wetten, um große Gewinne zu erzielen.

Hier sind fünf Golf-Durchstarter, die Sie beobachten sollten:

Will Zalatoris

Wir können sagen, dass Will Zalatoris bereits 2020 den Durchbruch geschafft hat. Er schaffte 21 Cuts bei 22 Starts auf der Korn Ferry Tour und der PGA Tour und notierte 13 Top-10s. Noch beeindruckender ist jedoch, dass er bei der Fortsetzung des Spiels im Juni 2021 13 aufeinanderfolgende Top-20-Platzierungen erreichte, darunter ein T6 bei den US Open.

Er wird gerne als Elitespieler beschrieben, der sich innerhalb nur weniger Jahre seiner Karriere enorm gesteigert hat. Er hat eine armblockierende Putt-Technik mit einem zarten Krallengriff entwickelt, die für ihn gut zu funktionieren scheint.

Doc Redman

Seitdem Doc Redman bei der Rocket Mortgage Classic 2019 den zweiten Platz belegte, hat er sich immer weiter durchgeboxt. Der US-Amateur-Champion von 2017 hat so viel Talent, dass es ein Schock sein könnte, sollte er auf der PGA Tour 2021 nicht gewinnen. Ein Blick auf seine Rekorde zeigt, dass er auf einem erfolgreichen Weg ist. T3 bei der Wyndham Championship katapultierte ihn zu einem weiteren T3 ein paar Wochen später bei der Safeway Open. T4 in Bermuda brachte ihn in der FedEx Cup Rangliste nach oben, wo er 2021 knapp außerhalb der Top 30 beginnen wird.

Außerdem belegte er in der SG-Kampagne 2019-20 den 11. Platz.

Sam Burns

Sam Burns war 2017 der Jack Nicklaus National Player of the Year und es sieht so aus, als ob jetzt die Zeit für ein Comeback gekommen ist. Letztes Jahr versuchte er mit ein paar 7. Plätzen im Herbst den Durchbruch zu schaffen, aber generell war das Jahr kein gutes für ihn.

Die gute Nachricht ist, dass er zurück ist und mehr Entschlossenheit denn je zeigt, an der Spitze seines Spiels zu sein. Sam brilliert in den zwei wichtigsten Phasen des heutigen Spiels. Lange Schläge und das Einlochen von Putts.

In der vergangenen Saison beendete er die Saison auf Platz 16 in SG und liegt derzeit auf Platz 5 in der gleichen Statistik. Er beendete das letzte Jahr auf Platz 8 der Driving Distance. Der ehemalige LSU Tiger Golfer beendete 2019-20 innerhalb der Top-30 in SG: Putten. Ein Blick auf seine Bilanz zeigt, dass er ein vielversprechender Spieler ist und bald wieder auftauchen wird.

John Augenstein

John Augenstein ist ein Ausnahmetalent an der Vanderbilt, der den Cut bei den Masters 2020 schaffte, nachdem er bei den U.S. Amateurs 2019 den zweiten Platz belegte. Er wird demnächst zu den Profis gehören und sein letztes Semester der Spielberechtigung in Nashville aussetzen, da er nichts mehr beweisen muss und bereit ist, mit den großen Jungs zu spielen.

Laut dem Trainer an der Vanderbilt ist das Maß an Erfolg, das er innerhalb kurzer Zeit erreicht hat, keine Überraschung. Mit den Worten des Trainers: „John ist körperlich und geistig bereit und vorbereitet, dieses neue Kapitel in seinem Leben zu beginnen.“

Das ist ein Golfer, dem Sie eine Chance geben sollten. Aufgrund seiner Schlagkraft und Beständigkeit, die er in diesem Sport entwickelt hat, hat er gute Chancen, die maximale Anzahl an PGA-Tour-Sponsoreneinladungen (7) im Jahr 2021 zu erhalten. In kürzester Zeit könnte dieser Amateurgolfer zu einem Profi werden und anfangen, Rekorde zu brechen.

Davis Riley

Davis Riley ist der Zimmergenosse von Will Zalatoris, und wenn er nicht so gut abschneiden würde, würde er viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nachdem er die meiste Zeit in Tuscaloosa, Alabama, als der bestplatzierte College-Golfer der Nation verbracht hat, gewann er 2020 zweimal auf der Korn Ferry Tour.

Das ist ein großer Umschwung, wenn man bedenkt, dass er ein Jahr zuvor auf Platz 921 der Weltrangliste stand. Mit diesem Maß an Entschlossenheit und Mut sollten Wettende ihre Augen auf Davis gerichtet haben, wie er in der Weltrangliste weiter nach oben schießt.