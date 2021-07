Perfekte Teamplayer

ARAMCO TEAM SERIES – LONDON – 2. RUNDE: Sarah Schober und Christine Wolf präsentieren sich bei der neu eingeführten Aramco Team Series auch am Freitag wieder als perfekte Teamplayer und gehen Centurion Club von London aus dem Spitzenfeld in den Finaltag.

Die Saudis haben sichtlich ihre Liebe zum Damengolf entdeckt, denn das Königreich sponsort die neu eingeführte Aramco Team Series, die über verschiede Events im Laufe des Jahres rund um den Globus ausgetragen wird, pro Turnier mit einer Million Euro. Dies zieht klarerweise auch etliche Hochkaräter an, denn neben Fanlieblingen wie etwa Lexi Thompson oder Georgia Hall stehen etwa auch Charley Hull oder Minjee Lee in den Teeboxen.

Mit Christine Wolf und Sarah Schober mischen auch zwei Österreicherinnen mit und nehmen in dem Weltklassefeld mittlerweile sogar tragende Rollen ein. Manon De Roey wird nach der ersten Umrundung wohl Stoßgebete zum Himmel geschickt haben, dass sie neben Josefine Nyqvist auch Sarah Schober mit im Team hat, denn die Steirerin trug das Damengespann nach anfänglichen Schwierigkeiten teilweise sogar im Alleingang und ermöglichte so den Score von 10 unter Par.

Sarah knüpft gleich auf der 1 am Freitag an ihre starke erste Runde an und kaschiert mit einem anfänglichen Birdie den Fehler von Team-Captain Manon De Roey. Während sich die Belgierin mit Fortdauer fängt und wie Sarah durchwegs starkes Golf zeigt, erwischt Nyqvist keinen wirklich rosigen Tag. Dennoch liegt das Trio zur Halbzeit bereits bei 4 unter Par und klar auf Top 10 Kurs.

Nyqvist hat auch nach dem Turn etwas zu kämpfen, De Roey und Sarah lassen dies jedoch nicht ins Gewicht fallen. Erst ab der 5 fängt sich auch die Schwedin wieder und steuert noch wichtige Birdies bei. Schlussendlich bringt das Team einen Tagesscore von 12 unter Par zum Recording und gehen so bei gesamt -22 als in etwa 5. im absoluten Spitzenfeld in den Finaltag.

Knapp dahinter

Christine Wolf präsentierte sich gleich zum Auftakt als richtig gute Teamleaderin – jedes Team besteht aus drei Proetten und einem Amateur, wobei die beiden besten Scores pro Loch in die Wertung wandern – denn die Tirolerin ergänzte sich mit ihren Partnerinnen Anna Magnussen und Nicole Garcia nahezu perfekt, was Team Wolf nach dem ersten Spieltag bei einem Score von 10 unter Par nur knapp hinter den Top 10 einreihte.

Auch am zweiten Spieltag ergänzt sich das Trio wieder perfekt. Vor allem Garcia und Magnusson holen zu Beginn wichtige Birdies, was das Team rasch weiter nach vorne pusht. Chrissie Wolf überzeugt die gesamten Frontnine über mit unglaublich sicherem Spiel und krallt sich auf der 6 und der 7 auch zwei Birdies, womit das Dreiergespann zur Halbzeit von Runde 2 bereits im absoluten Spitzenfeld mitmischt.

Zu Beginn der Backnine schwächeln dann sowohl Garcia als auch Magnusson, einzig Chrissie ist weiterhin die Verlässlichkeit in Person und holt so etwas die Kohlen aus dem Feuer. Beide Partnerinnen der Tirolerin fangen sich in Folge aber wieder, was schließlich in einem Tagesergebnis von 11 unter Par mündet. Bei insgesamt -21 liegt das Gespann so als in etwa 10. auf richtig gutem Weg zu einem Topergebnis.

Leaderboard Aramco Series – London