Live Wetten auch auf Golf

Die Welt der Online Spiele und Wetten ist nicht neues. Bisher haben sich die Anbieter der Online Welt jedoch auf die Sportarten der Massen konzentriert. Fußball ist und bleibt der Kassenschlager und ist nach wie vor bei einem breiten Publikum sehr beliebt. Und das freilich nicht nur in Österreich, sondern auch bei den Nachbarn im Norden sowie im Rest Europas.

Erst in den letzten Jahren hat sich der Online Markt auch für andere Sportarten geöffnet und bietet Wetten auch auf weniger beliebte Sportarten und Ligen an.

Gerade die immer beliebter werdenden Online Casinos haben sich diesem Trend, wohingegen der Buchmacher oder das Wettbüro vor Ort schon länger Wetten auch auf andere Sportarten als „nur“ Fußball anbieten. Dennoch gibt es weiterhin Sportarten, die wenig in den Fokus geraten, da das Angebot nur in wenigen Fällen akzeptiert wurde. Dazu zählen unter anderem Sportarten wie Lacrosse, aber auch Tennis und Golf. Gerade Golf hat recht lange benötigt, um sich auch bei den Online Buchmachern durchzusetzen und bis heute haben längst nicht alle Anbieter Golf mit im Angebot. In Deutschland ist Tipico der Platzhirsch und dominiert mit tausenden von Wettbüros die Wettlandschaft nicht nur vor Ort, sondern mit seinem Online Angebot auch im Netz. Andere Anbieter wie ComeOn! oder bet365 haben aber auch ein brauchbares Angebot, teilweise auch mit Wetten auf Golf.

Bei uns in Österreich ist das Angebot dabei doch recht begrenzt. Die Lizenzierung der Online Anbieter hat dafür gesorgt, dass nur eine Handvoll Anbieter seine Dienstleistung hier anbieten darf.

Das ist gerade für Golf Enthusiasten besorgniserregend, denn die Auswahl von Anbietern, bei denen man auch auf Golf wetten kann, ist ohnehin schon gering.

Wer sich jedoch mehr für die Casinos im Netz interessiert, soll nicht zu kurz kommen. Denn die Dienstleister, die in Österreich operieren dürfen, haben diese zu Hauf im Programm. Die beliebten Slots, bunt und wild, faszinieren seit je her – und das nicht nur Online.

Wenn es denn aber erst einmal soweit ist und die Gewinne hereinkommen, dann gilt es weitere Dinge zu beachten. Ob die Gewinne versteuert werden müssen und in welcher Höhe, das regelt das Bundesministerium für Finanzen. Bitte informieren Sie sich immer über die Vorschriften, damit es nach dem Gewinn kein böses erwachen gibt.

Für Profis gibt es allerdings noch weitere Vorteile, denn so mancher Anbieter hat selbstverständlich nicht nur die Ergebnisse und Wetten parat, sondern stellt zusätzlich detaillierte Statistiken zu Spielen, Leistung und Performance zur Verfügung. Somit kann man sich über nur ein einziges Portal mit allen Informationen zu anstehen Turnieren, Veranstaltungen und Spielen versorgen und so sein Wissen und Knowhow auf die Probe stellen. Mittlerweile auch auf Handys und Tablets für iOS und Android. Der Erfolg kann dabei direkt an den Ergebnissen der abgegebenen Wetten abgelesen werden.

Dennoch gilt auch hier: Glücksspiel ist mit immer mit Vorsicht zu genießen und sollte nur in Maßen und verantwortungsvoll genutzt werden. Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten der Selbstkontrolle und beugen Sie zu großen Verlusten vor. Dann kann Ihrem Spielspaß aber nichts mehr im Weg du Sie können Ihr Golfwissen gleich auf den Prüfungstand stellen.