Ins Turnier gekämpft

NEDBANK GOLF CHALLENGE – 1. RUNDE: Bernd Wiesberger steckt einen frühen Doppelbogey-Schock gut weg und legt im Gary Player CC trotz eines Fehlers am Schlussloch mit einer 71 sogar noch einen roten Start hin.

Bernd Wiesberger kommt als Spitzenreiter im Race to Dubai zur vorletzten Etappe nach Südafrika angeflogen. Seine englischen Herausforderer Matt Fitzpatrick, Matt Wallace und Tommy Fleetwood sowie die heimstarken Südafrikaner Erik van Rooyen, Louis Oosthuizen und Christiaan Bezuidenhout werden alles daran setzen den Österreicher vorne abzufangen.

Wiesbergers Mentor Gary Player hat auch heuer ins Spielerparadies Sun City eingeladen und lockt mit dem Rekord-Siegerscheck von 2,5 Millionen US Dollar. Das hat dennoch nicht gereicht um zur Nedbank Challenge, dem zweiten Event der Final Series, Europas absolute Elite wie McIlroy (NIR), Rahm (ESP), Rose (ENG) oder Lowry (IRL) anzulocken. Die Nummer 18 der Welt, Tommy Fleetwood, ist somit der bestgerankte Spieler am Start.

Anfängliche Ungenauigkeiten

Gleich auf der 1 bringt sich Bernd dann unangenehm in die Bredouille, denn nach starkem Abschlag schlägt er eine durchwegs schwache Annäherung in den Grünbunker, kann aber das wichtige Par noch kratzen. Schon am Par 5 danach ergibt sich aber die erste richtig gute Birdiechance, aus zwei Metern lippt der Putt zum ersten roten Eintrag aber aus.

Die Probleme der letzten Wochen setzen sich zunächst sichtlich auch in Südafrika weiter fort, denn auf der 3 schickt er seinen Ball sogar außerhalb des Golfplatzes auf Safari und muss so das bittere Doppelbogey schlucken, das ihn klarerweise weit zurückwirft.

Mit der Genauigkeit hapert es auch danach weiterhin, denn nach einem Abschlag in den Fairwaybunker beraubt er sich der nächsten Birdiemöglichkeit und auch am Par 3 der 7 hat das Eisen vom Tee nichts mit dem Grün zu tun, was den 34-jährigen einmal mehr zum Scrambeln zwingt.

Birdiemotor kommt auf Touren

Da kurz vor dem Turn am Par 5 der 9 dann der Birdieputt vom Vorgrün nicht ins Loch will, ist die birdielose erste Platzhälfte endgültig Gewissheit. Das will Bernd aber sichtlich nicht auf sich sitzen lassen, denn mit der 10 hat er erstmals am Donnerstag ein Par 5 richtig gut im Griff, durchbricht so den bislang zähen Birdiebann und holt sich einen aufgerissenen Schlag wieder zurück.

Der rote Eintrag scheint generell das Spiel des Führenden im Race to Dubai zu stabilisieren, denn nach soliden Pars danach geht sich auf der 13 das nächste Birdie aus, womit er den Doppelbogey Faux-pas endgültig egalisieren kann. Da er danach am letzten Par 5 der Runde ein Wedge durchaus gut zur Fahne legt, schnürt er sogar den Doppelpack und krallt sich erstmals ein Minus als Vorzeichen.

Auch auf den Grüns läuft es auf den Backnine sichtlich deutlich besser, denn kurz vor Schluss locht er auf der 17 aus gut sechs Metern zum nächsten Birdie, womit er sich auch endeutig in Richtung der Top 10 orientiert. Eine etwas zu lange Annäherung in den Grünbunker brummt ihm dann aber noch ein abschließendes Bogey auf, was schließlich nicht mehr als die 71 (-1) zulässt.

Nach dem zähen Beginn mit vielen Ungenauigkeiten und dem Doppelbogey kämpft er sich aber trotz des Bogeys am Schlussloch durchaus noch gut ins Turnier. Vor allem die Qualität seines Spiels auf den zweiten neun Löchern sollte durchaus Auftrieb für den weiteren Turnierverlauf geben. Lokalmatador Louis Oosthuizen ist am Donnerstag eine Klasse für sich. Der Südafrikaner packt eine 63 (-9) aus und führt damit überlegen das Feld in Sun City an.

