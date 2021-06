Mitfiebern bei den wichtigsten spannenden Golfturnieren

Der Golfsport zählt nicht zu den Volkssportarten, denn er wird nicht von der breiten Bevölkerung gespielt. Landläufig ist man der Meinung, dass Golf ein Sport der Reichen sei. Aber diese Vorurteile sind abgebaut und die Ansichten haben sich geändert. Denn der Golfsport hat in den vergangenen Jahren viele neue Sportler und Fans gefunden. Weltweit gibt es mittlerweile rund 35.000 Golfplätze, wovon sich die meisten in England und mehr als die Hälfte in Nordamerika befinden. In Deutschland gibt es auf den mehr als 720 Goldplätzen etwa 650.000 Menschen, die das „Green“ bespielen und in Österreich gibt es 110.000 Golfspieler, die sich Clubs angeschlossen haben.

Manche Golfplätze auf der Welt sind wahre Kunstwerke und Meisterstücke, die in den schönsten Landschaften geschaffen wurden und auf denen man als Golfer unbedingt einmal ehrenhalber abgeschlagen haben muss. Einer dieser Kurse ist beispielsweise die „Wiege des Golfsports” in St. Andrews, Schottland. Hier wird bereits seit dem 15. Jahrhundert Golf gespielt und er zählt zu den ältesten Golfplätzen der Welt.

Alle Golfplätze kann man von jeder größeren Stadt aus erreichen und in vielen ländlichen Regionen werden Golfkurse auch für sportbegeisterte Urlauber und Touristen angeboten.

Seit Jahren schon entstehen statt teurer privater Clubs immer mehr öffentliche Golfanlagen, die auch teilweise die Möglichkeit bieten, sich Schläger & Co auszuleihen. In der Schweiz, in Deutschland und auch in Österreich muss man allerdings eine Platzreife nachweisen, um das „Green“ eines Clubs bespielen zu dürfen. Die Platzreife kann mit einem Grundlagenkurs des Golfspiels erlangt werden. Sobald man die Platzerlaubnis zum Benutzen des „Greens“ erworben hat, muss nur noch die sogenannte Greenfee (Gebühr) entrichtet und im Anschluss darf abgeschlagen werden.

Auf den Golfsport tippen

Golf gehört neben den Sportarten wie Fußball, Motorsport (Formel 1) und Tennis weltweit zu den beliebtesten und bekanntesten Wettmärkten bei den Online Buchmachern. Daher ist es kein Wunder, dass die Anbieter die Beliebtheit des Golfsports nutzen, um immer mehr neue und spannende Wettmöglichkeiten anzubieten. Im Portfolio der Buchmacher sind stets alle regelmäßigen Turniere und Events der PGA sowie der European Tour.

Absoluter Superstar des Golfsports ist Eldrick Tont „Tiger“ Woods . Seit über 20 Jahren dominiert der Ausnahmegolfer als erfolgreichster Golfspieler auf den Plätzen, aber auch anderen Namen wie Dustin Johnson, Jordan Spieth oder Rory McIlroy sind bei Golf Events Favoriten, auf die man einen Tipp abgeben kann.

Auch Österreich hat sehr erfolgreiche Golfspieler, die sich einen Namen gemacht haben: Bernd Wiesberger und Matthias Schwab. In Deutschland ist es Martin Kaymer, Nachfolger von Bernhard Langer.

Die berühmten Golfstars stehen besonders bei den großen Majors im Fokus. Das gilt beispielweise für den populären Ryders Cup, der alle zwei Jahre stattfindet. Auf dieses Turnier platzieren Golf Fans gerne Live Wetten, weil sie live abgegeben werden können und daher äußerst spannend sind.

Wer Tipps auf alle spannenden und wichtigen Golfturniere in Amerika und Europa abgeben und mitfiebern möchte, der kann sich hier umschauen, um einen passenden Buchmacher mit optimalen Wettquoten zu finden.

PGA Tour

Die mit Abstand höchstdotierte Turnierreihe der Welt im Golfsport ist die PGA Tour in den USA. Hier wurden bereits dreistellige Millionen Dollars an Preisgeldern gezahlt. Golfprofis, die am Ryder Cup oder Presidents Cup teilnehmen, sind automatisch auch für die PGA Tour berechtigt.

Es finden drei Levels statt: Die Top-Level Tour (für die hochrangigsten Profis), die Korn Ferry Tour sowie die Champions Tour für alle professionellen Golfer (über 50 Jahre).

♦ Erfolgreichste Spieler der PGA Tour waren bisher Sam Snead (1936 bis 1965) sowie „Tiger“ Woods (1996 bis 2019) mit insgesamt jeweils 82 Siegen.

PGA European

In Europa ist die PGA European Tour das europäische Pendant zur amerikanischen PGA Tour. Die PGA Organisation veranstaltet drei Events: die European Tour, die Challenge Tour und die European Seniors Tour (für über 50-jährige).

Ryder Cup

Eines der wenigsten Mannschaftsturniere ist der im Zwei-Jahres-Rhythmus jeweils Ende September stattfindende Ryder Cup, um den bereits seit 1927 die besten europäischen und amerikanischen Golfer um den legendären Pokal spielen. Äußerst spannend ist nicht nur das Turnier, sondern auch die frenetische Stimmung unter den Zuschauern.

The Masters

Eines von großen Major Turnieren ist das Masters Golf (The Masters) Turnier, das erstmalig im Jahr 1934 ausgetragen wurde und auf dem Kurs des berühmten Augusta National Golf Clubs im amerikanischen Georgia stattfindet. Dem Sieger des Turnieres wird das prestigeträchtige Green Jacket vom Vorjahressieger überreicht.

U.S. Open Golf

Das U.S. Open Turnier findet einmal im Jahr im Juni statt, wobei der Austragungsort von Jahr zu Jahr gewechselt wird. Hierfür können sich sowohl Profis als auch Amateure über Qualifikationsturniere bewerben. Aktueller Titelhalter ist der Profigolfer Bryson De Chambeau aus den USA.

Open Championship

Erstmals 1860 ausgetragen, findet dieses Turnier auf neun verschiedenen Golfkursen in England, Schottland und Nordirland statt. Der Name Open erklärt sich selbst, da es sich um ein offenes Turnier handelt, für das sich sowohl Amateure als auch Profis anmelden können. Die Teilnahme ist für jeden Golfspieler offen, sofern er sich qualifiziert hat oder aufgrund besonderer Leistungen automatisch an der Teilnahme berechtigt ist. Das Turnier 2020 wurde wegen der Corona Pandemie verschoben und soll vom 11. bis 18. Juli 2021 stattfinden.