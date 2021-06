Noch Luft nach oben

JABRA LADIES OPEN – 1. RUNDE: Christine Wolf und Sarah Schober müssen sich im Evian Resort zum Auftakt mit Runden über Par anfreunden.

Ein wenig Majorluft – hoffentlich mit Wiederholung im Juli – dürfen Christine Wolf und Sarah Schober diese Woche im berühmten Evian Golf Resort schnuppern. In dieser Woche geht es für die Damen der Ladies European Tour jedoch nur über drei Tage um 200.000 Euro Preisgeld, allerdings auch um handverlesene Startplätze für Europas Damen-Major. Schober und Wolf präsentierten sich zuletzt in Italien bereits in starker Frühform und hoffen darauf weiter aufbauen zu können.

Christine Wolf beginnt das französische LET-Event auf der 15 und nimmt zunächst ganz sichere Pars mit. Auf der 4 dreht sie ihr Score dann mit dem ersten Birdie in den roten Bereich, den sie mit darauffolgender Doublette am Par 3 allerdings auch prompt wieder verlässt. Das Par 5 der 9 erweist sich dann aber wieder als gewinnbringend und lässt die Tirolerin mit dem scoretechnischen Ausgleich auch wieder an den Top 10 andocken. Erst ein schwarzes Finish mit einem Bogeydoppelpack auf der 13 und der 14 lässt dann nicht mehr als die 73 (+2) zu, womit sie als 29. aber zumindest klar auf Cutkurs liegt.

Nach den ersten 18 Löchern zeigt sie sich vor allem mit ihrem langen Spiel noch nicht so wirklich zufrieden: “Es war heute ein ziemlicher Fight. Ich hab ein paar Drives verzogen und in Folge ab und zu auch die Grüns verpasst. Der Putter war aber viel besser als letzte Woche.”

Von Beginn an unryhthmisch

Sarah Schober startet auf der 15 ins Turnier und muss nach anfänglichen Pars auf der 1 das erste Bogey notieren. Da sie dann auch auf der 4 einen Schlag abgeben muss, kann man den Start in Frankreich durchaus als zäh bezeichnen. Immerhin geht sich danach am Par 3 der 5 auch das erste Birdie aus. Sofort allerdings nehmen die Fehler wieder zu und trotz eines zweiten roten Eintrages auf der 9 geht sich am Ende nur die 75 (+4) aus, womit sie als 51. erstmals heuer eine eher durchwachsene Auftaktrunde zu verkraften hat.

“Es war irgendwie heute von Beginn an ein bisschen ein Kampf. Die Grüns hier sind unglaublich groß und auch sehr wellig und wenn man auf einer Welle oben liegst und die Fahne unten steckt, hat man eigenlich unmöglich Putts. Ich hatte teilweise auch ein wenig Pech mit den Bounces, aber es war heute von Beginn an nicht so wirklich rhythmisch. Ich werde heute noch am Nachmittag noch eine Trainingssession einlegen und morgen ist ein neuer Tag”, fasst Sarah ihre Auftaktrunde zusammen.

Annabel Dimmock (ENG) legt mit der 67 (-4) den besten Start hin.

