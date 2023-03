TOP 10 der reichsten Golfer der Welt

Golf ist ein interessanter Sport, der von ganzen Heerscharen von Fans verfolgt wird. Die einen schauen gerne exklusiv dem Spiel der großen Athleten zu, die anderen spielen selbst Golf auf Amateurniveau.

Die prominentesten Golfer haben mit ihren Golfkünsten ein Vermögen gemacht. In diesem Artikel werden wir uns die TOP 10 der reichsten Golfer der Welt ab 2023 ansehen.

Tiger Woods – 1,1 Milliarden Dollar

Der 46-jährige Sportler begann seine Profikarriere 1995 und nahm in dieser Zeit an 18 Golfweltmeisterschaften teil. Dies ist der berühmteste Golfer der Welt, sogar diejenigen Sportfans, die Golf nicht verfolgen, kennen seinen Namen. Kein Wunder, dass Tiger Woods der reichste Golfer der Welt ist. Er hat 15 große professionelle Golfmeisterschaften und 82 PGA Tour-Turniere gewonnen.

Phil Mickelson – 400 Millionen Dollar

Der 52-jährige Golfer ist Gewinner von 6 großen Meisterschaften. Mickelsons Nettovermögen wird auf 400 Millionen US-Dollar geschätzt, was Phil ab 2023 zu einem der reichsten Golfer der Welt macht. Der Spieler begann seine Karriere 1992, während dieser Zeit gelang es ihm, 2005 und 2021 2 PGA-Meisterschaften, 2004, 2006 und 2010 3 Masters-Turniere sowie 2013 das The Open Championship-Turnier zu gewinnen.

Jack Nicklaus – 400 Millionen Dollar

Obwohl Jack Williams Nicklaus kein aktiver Golfer mehr ist, gilt er immer noch als einer der größten Golfer aller Zeiten. In seiner 20-jährigen Karriere gelang es Jack, 18 große Meisterschaften zu gewinnen und damit einen Rekord aufzustellen, den noch immer niemand übertreffen kann. Niklaus’ fantastische Karriere hat ihn nicht nur weltberühmt, sondern auch unglaublich reich gemacht. Im Moment ist der Golfer 82 Jahre alt und seine Rekorde wurden noch nicht gebrochen. Insgesamt kommt Niklaus auf 117 Siege.

Greg Norman – 400 Millionen Dollar

Dieser Golfer ist neben erstklassigen Spielfähigkeiten auch für sein karitatives Engagement bekannt. Greg ist Gründer einer gemeinnützigen Stiftung, für die er mit dem Bartlett Award der American Golf Writers Association ausgezeichnet wurde. Während seiner Profikarriere hat Norman 89 Siege erzielt.

Gary Player – 250 Millionen Dollar

Ehemaliger Golfspieler, der als einziger Nicht-US-Spieler alle vier großen Karrieremeisterschaften (Grand Slams) gewonnen hat. Player ist nicht nur ein hervorragendes Spiel, sondern auch ein guter Golfplatzarchitekt. Er hat bereits über 400 Projekte abgeschlossen. Während seiner Profikarriere errang Gary Player 160 Siege und wurde mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet.

Rory McIlroy – 170 Millionen Dollar

Ein 33-jähriger Golfer, der es im Alter von 25 Jahren schaffte, 4 große Turniere zu gewinnen. Davor gelang es nur Woods und Nicklaus, eine solche Leistung zu erbringen. 2012 wurde Rory der jüngste Spieler, der in seiner Karriere auf der Europe Tour über 10 Millionen Euro verdiente. Über 100 Wochen hielt der Golfer die Spitzenposition in der offiziellen Weltrangliste.

Fred Couples – 120 Millionen Dollar

Ein 62-jähriger US-amerikanischer Golfer, der für sein weitreichendes und präzises Spiel auf dem „T“-Court bekannt ist. Während seiner Karriere gelang es Paras, eine große Meisterschaft zu gewinnen, die Gesamtzahl der Siege beträgt 63.

Jordan Spieth – 115 Millionen Dollar

Der 29-jährige Golfer ist einer der erfolgreichsten Golfer aller Zeiten. Jordan wurde der zweitjüngste Golfer, der das Masters-Turnier gewann. Spits Profikarriere begann 2012 im Alter von 19 Jahren und nach 3 Jahren gewann der Spieler das Masters-Turnier. Auch Jordanien war 26 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste.

Zu den herausragenden Leistungen des Spielers zählen auch der Titel PGA Tour Rookie of the Year, PGA Player of the Year, Vardon und andere.

Ernie Els – 85 Millionen Dollar

Dieser Spieler ist bei den Fans für seinen imposanten Körperbau und seinen agilen Spielstil bekannt. Der südafrikanische Golfer gehört zu den Top-6-Spielern, die mindestens zweimal die US Open und die UK Open gewonnen haben. Ernie hat sein eigenes Geschäft für Golfplatzdesign sowie eine Wohltätigkeitsorganisation, die benachteiligten jungen Menschen in Südafrika den Golfsport fördert.

Vijay Singh – 75 Millionen Dollar

Abgerundet wird unsere Top 10 der reichsten Golfer durch Vijay Singh, der als erster südasiatischer Spieler eine große Meisterschaft gewonnen hat. Singh ist Mitglied der World Golf Hall of Fame. Vijay ist 60 Jahre alt und begann 1992 eine Karriere, die bis heute andauert. Zu den Errungenschaften eines Golfers auf Fidschi gehören der Titel PGA Tour Rookie of the Year, der Byron Nelson Award, die Vardon Trophy und andere.