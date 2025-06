Abo auf Topergebnisse

Emma Spitz notiert mit der 70 (-1) auch am Finaltag der Tenerife Women’s Open wieder eine Runde unter Par und fährt mit Rang 3 ihr bereits fünftes Topergebnis in diesem Jahr ein. Mit dem hervorragenden Auftritt im Abama Golf zeigt sie auch, dass es mittlerweile wohl nur noch eine Frage der Zeit ist, bis erstmals der ganz große Wurf gelingt.

Bereits am ersten Spieltag zeigte Emma Spitz, dass sie sich auf Teneriffa sichtlich wohl fühlt, denn mit einer 70 (-2) machte sie es sich schon nach den ersten 18 Löchern im Spitzenfeld bequem. Am Freitag hatte sie den Abama Golf dann sogar noch besser im Griff und packte eine 69 (-3) drauf, womit sie noch um ein paar Ränge weiter nach oben kletterte und so aus dem absoluten Spitzenfeld ins Wochenende startet. Selbst Lauren Walsh (IRL) scheint bei vier Schlägen Rückstand noch nicht völlig enteilt zu sein.

Anders als an den Vortagen muss sich Emma am Moving Day etwas in Geduld üben, denn mit anfänglichen Pars macht sie zwar nichts verkehrt, frühes Birdie will diesmal jedoch keines aufleuchten. Ausgerechnet am Par 5 der 6 schleicht sich dann sogar der erste Fehler ein, der sichtlich auch etwas die Sicherheit kostet, denn noch vor dem Turn kann sie auch auf der 9 einen Schlagverlust nicht abwenden und büßt so zur Halbzeit der 3. Runde doch etliche Ränge im Klassement ein. Zu Beginn der hinteren Neun brummt sie sich dann auch am Par 5 der 10 noch ein Bogey auf, was die Niederösterreicherin aber sichtlich so richtig wachrüttelt.

Gleich danach findet sie auf der 11 schließlich auch das erste Birdie und gibt sich so selbst die so lange gesuchte Initialzündung. Plötzlich geht alles deutlich einfacher aus der Hand und nach einem roten Doppelpack zum scoretechnischen Ausgleich, schnappt sie sich schließlich auch am Par 5 der 17 noch ein Birdie, womit sie ihre Runde sogar noch in den Minusbereich dreht. Am Ende leuchtet so die 71 (-1) auf, womit sie sogar mit nur zwei Schlägen Rückstand auf Sara Kouskova (CZE) in den Sonntag startet.

Überfällig für den Sieg

Den Schwung der starken letzten Löcher kann Emma auch einigermaßen in den Sonntag mitnehmen. Zwar verpasst sie auf der 3 noch das erhoffte schnelle Par 5 Birdie, den roten Eintrag holt sie dafür jedoch prompt am darauffolgenden Par 3 nach und krallt sich so regelrecht im absoluten Spitzenfeld fest. Sara Kouskova an der Spitze kommt sie am Sonntag mit einsamen Birdie vorerst jedoch nicht näher und da sich auf der 9 schließlich auch ein Bogey einschleicht, wächst der Rückstand auf die Tschechin sogar ein wenig an.

Vom Bogey zeigt sie sich jedoch ziemlich unbeeindruckt und zieht den zurechtgelegten Gameplan weiterhin konsequent durch. Kurz vor dem Ende der Runde kann sie sich dann für das geduldige Spiel am Par 5 der 17 noch belohnen, drückt so ihr Tagesergebnis wieder unter Par und bringt damit auch am Sonntag mit der 71 (-1) wieder eine Runde im roten Bereich zum Recording. Schlussendlich geht sich mit Rang 3 ihr bereits fünftes Topergebnis in diesem Jahr aus, womit sie auch mit Nachdruck unterstreicht, dass es wohl nur noch eine Frage der Zeit bis zum ersten ganz großen Wurf ist.

Fotos: LET

