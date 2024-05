Wolf im drittbesten Team

Der Ausflug nach Korea lohnt sich für Christine Wolf, die mit Platz 3 in der Teamwertung beim Aramco-Event neuerlich stark in ihrem Quartett spielt.

Die Vielfliegerwochen finden für Sarah Schober, Emma Spitz und Christine Wolf mit dem Aramco Team-Event in Südkorea ihren vorläufigen Abschluss, bevor es endlich in die Europasaison geht. Immerhin locken 1 Million Petro-Dollars der Saudis zu einem weiteren Team- und Singles-Event im New Korea Country Club im Vorort Goyang der Metropole von Seoul. Im Vorfeld des Dreitages-Turniers überzeugte zuletzt Sarah Schober mit starken Leistungen in Südafrika. Aber auch Emma Spitz und Christine Wolf spielen traditionell im Teamformat sehr stark und werden sich somit einiges ausrechnen.

Chrissie Wolf hat im Team von Mariajo Uribe wie auch ihre Spielpartnerin Maria Hernandez (75) einige Probleme richtig ins Rollen zu kommen, denn Chrissie findet zwar bei der ersten Umrundung drei Birdies, tritt sich jedoch gleich sechs Bogeys ein und schleppt so nur die 75 (+4) ins Ziel, was sie in der Einzelwertung aber immerhin souverän auf Cutkurs bringt. Gut, dass sich das Team auf Captain Uribe verlassen kann, denn mit einer 69 (-3) holt sie die Kohlen aus dem Feuer und pusht das Gespann auf sehenswerte 9 unter Par und auf Rang 4.

Emma Spitz führt im New Korea CC in dieser Woche das Quartett als Captain an und zeigt über weite Strecken auf den Backnine auch eine durchaus ansprechende Leistung. So richtig in einen gewinnbringenden Rhythmus kommt jedoch noch keine der Damen, weshalb die vier nur bei 2 unter Par auf die Frontnine abbiegen. Auf den vorderen Neun stellt sich dann jedoch ein etwas gewinnbringenderer Rhythmus ein, der das Team immerhin noch auf 7 unter Par pusht, womit sie den zweiten Spieltag als 12. knapp hinter den Top 10 in Angriff nehmen. In der Einzelwertung bringt sich Emma mit der 74 (+2) souverän auf Cutkurs.

Auch Sarah Schober ist in Korea als Teamcaptain unterwegs, hat jedoch wie auch ihre Kolleginnen auf den Frontnine einige Schwierigkeiten richtig ins Rollen zu kommen, denn mit einer eher durchwachsenen Vorstellung hält das Gespann nach den ersten 9 gespielten Löchern sogar nur bei 1 unter Par. Nach dem Turn läuft es dann zwar vor allem bei Sarah besser, mehr als die 74 (+2) – womit sie sich in der Einzelwertung wie Emma Spitz im soliden Mittelfeld einpendelt – geht sich aber nicht aus, womit das Team am Ende lediglich bei -4 und Rang 26 hält.

Regenabbruch in Runde 2

Im Team von Emma Spitz ergänzt sich das Quartett am Freitag noch besser und bastelt die 65 (-7) zusammen, die für Platz 10 in der Teamwertung sorgt. Dabei sind die Lorbeeren recht gleichmäßig verteilt: die Niederösterreicherin trägt mit Birdie an der 9, 14 und 17 sogar etwas mehr als nur ihren Teil bei.

Sarah Schober kann sich dagegen mit ihren Kolleginnen mit der 70 nicht in Szene setzen. Die Steirerin trägt zwar mit 5 Birdies das Team, bekommt aber in Summe zu wenig Unterstützung für ein Topergebnis und wird im Team nur 24. unter den 36 Teams.

Christine Wolf muss am Nachmittag im strömenden Regen ran und kann auf den ersten 10 Löchern nur ein Birdie zum Teamerfolg beitragen. Dank kräftiger Mithilfe der Kolleginnen pusht sich „Team Uribe“ aber auf 9 unter Par für den Tag und -18 in der Gesamtwertung hoch und nimmt vorerst den 3. Rang ein. Dann muss jedoch abgebrochen werden, mit Fortsetzung am Sonntag Morgen, zuerst mit dem Abschluss der Teamwertung und danach mit der Finalrunde in den Singles.

Auf den letzten 8 Löchern will für Team Uribe und Christine Wolf nicht mehr viel zusammen laufen. Birdielos schleppt sich das Quartett über die Ziellinie, erreicht aber dennoch den hervorragenden 3. Platz. LPGA Star Danielle Kang (USA) führt ihr Team zum Sieg bei 23 unter Par.