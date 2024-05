Zurück im Geschehen

Sepp Straka kürt sich mit starker Birdiequote zu einem der Gewinner am Moving Day bei der Wells Fargo Championship und hat nach der 67 (-4) sogar noch Titelchancen.

Sepp Straka ging am Freitag nichts leicht von der Hand. Trotz kämpferischer Leistung fällt der Wiener mit der 71 (Par) vorerst aus den Top 10 heraus. Am Moving Day hat er Justin Thomas, seinen Single-Gegner vom Ryder Cup, an seiner Seite. Diesmal wollen sich beide bei der Aufholjagd beflügeln, und das bringt das Duo sogar in eine der Featured Groups im TV.

In der Anfangsphase beschleicht Sepp noch ein unsicheres Gefühl bei den Drives. Gleich beim ersten Golfschlag gibt er links den Blinker raus, der Ball landet jedoch am Fairway. Auf dem hantigen Eröffnungsloch holt er mit zwei sicheren Putts aus 12 Metern das Par. Immerhin trifft er problemlos die Grüns und hat an der 2 sogar Pech, dass sein Birdieversuch aus 11 Metern um 90 Grad auslippt. Nach leicht weggepullter Annäherung ins 3. Grün notiert er dank gefühlvollem Chip ein weiteres Par und übersteht somit den zähen Anfangs-Stretch unbeschadet.

Straka kommt immer besser ins Rollen

Am ersten Par 3 versenkt Straka bei Rückenwind den Ball kurz im Bunker und lässt sich einen Sandschlag von gut 25 Metern, den er nicht nah genug zum Stock bringt. Das erste Bogey ist so nicht mehr abzuwenden. Nach weiterem guten Drive an der 5 hat er erstmals ein Wedge in der Hand, ist damit aber sichtlich unzufrieden, nachdem er erneut nicht nah genug an den Stock kommt und nur das Par notiert. Auch am zweiten Par 3 findet der Eisenschlag nicht das Grün, diesmal rettet der Putter aber aus gut 5 Metern das Par.

Das Par 5 der 7 bietet die erste echte Gelegenheit auf Offensive umzuschalten. Der Wiener setzt den Plan am leichtesten Loch am Platz perfekt um und sichert sich über Chip und Putt das erste Samstags-Birdie. Das kurze Par 4 der 8 bietet die nächste Chance und erneut schlägt er nach gutem Wedge aus drei Metern zu, womit der zähe Start endgültig wettgemacht ist. Pech dann an der überlangen 9, als es der Drive nicht ganz über die Ecke schafft und im Rough hängen bleibt. Somit geht sich das Grün mit dem Zweiten und in Folge das Par nicht mehr aus. Angesichts des schwierigen Kurses und der harten Grüns ist das Halbzeitergebnis von Even Par aber kein Beinbruch.

Auf den Putter kann sich Österreichs Nummer 1 weiter verlassen: am Par 5 der 10 knallt er den Birdieputt hart aber mittig an die hintere Lochkante, der Ball entscheidet sich zu fallen. An der 12 erlaubt sich Sepp einen Selbstfaller: mit dem Wedge vom Fairway produziert er ein Bogey, nachdem der Ball vom Grün herunterspinnt und auch der Chip alles andere als prickelnd ausfällt. Aus 190 Metern hat er jedoch sofort die passende Antwort parat und holt sich aus zwei Metern den verlorenen Schlag am nächsten Grün wieder zurück.

Mit 5 Birdies auf Back 9 heissgelaufen

An der drivebaren 14 parkt Sepp den Ball im Grünbunker ein, was sich als guter Break erweist, nachdem souverän das Sandy Birdie gelingt. Den Birdie-Hattrick schnürt er am anschließenden Par 5 nach perfekter Vorarbeit im langen Spiel und lasergenauem Chip; damit ein willkommener Puffer vor der berüchtigten „Green Mile“ im Finish.

Am hantigen Par 3 der 17 verhindert der Grünbunker einen Wasserball und danach ein bärenstarker 5 Meter-Putt den Schlagverlust. Einen Trumpf schüttelt Sepp noch am Schlussloch aus dem Ärmel, legt den Ball perfekt zum Stock und locht zur 67 (-4), der bislang besten Runde am Moving Day.

Mit seiner bislang besten Karriererunde am megaschweren Kurs von Quail Hollow kämpft sich Straka nicht nur nach dem verpatzten Freitag wieder zurück ins Geschehen, sondern geht sogar mit intakten Titelchancen ins den Sonntag. „Ich hatte hier noch keinen Erfolg, so gesehen war ich hier noch nie besser und bin begeistert mit der heutigen Runde“ freut er sich über den Teilerfolg. „