Alle Hände voll zu tun

Sepp Straka hat am Freitag bei den Wells Fargo Championship alle Hände voll zu tun und wird beim Elevated Event der PGA Tour im Quail Hollow Club bei einem Zwischenstand von 1 über Par kurz vor Ende der Runde noch dazu von einem Gewitter ausgebremst.

Sepp Straka zeigte zum Auftakt in Charlotte bei schwierigen Windverhältnissen eine richtig starke Leistung und notierte mit eienr 68 (-3) seine bis dato beste Runde im Quail Hollow Club. Mit dem gelungenen Auftritt mischt Österreichs Nummer 1 beim 20 Millionen Event in North Carolina sogar im Spitzenfeld mit, denn vom 5. Rang aus fehlt ihm sogar nur ein einziger Schlag auf Rang 2. Einzig Xander Schauffele (USA) marschierte am Donnerstag mit einer 64 (-7) an der Spitze etwas davon.

Gleich zu Beginn bekommt er dann am Par 5 der 10 mit dem Abschlag Sand ins Getriebe, was die Grünattacke unmöglich macht. Zwar notiert er am Ende ein sicheres Par, das erhoffte anfängliche Birdie geht sich jedoch nicht aus. Auch am Par 4 danach wird es wieder sandig, mit viel Gefühl legt er den Ball aus dem Grünbunker aber stark zur Fahne und kratzt so noch ein wichtiges Par.

In Folge stabilisiert Österreichs Nummer 1 aber sein Spiel und bringt auf der 14 langsam aber sicher auch den Putter auf Temperatur, denn aus fünf Metern leuchtet schließlich das erste Birdie am Freitag auf. Zwar kann er vorerst nicht weiter nachlegen, mit ganz sicherem Spiel hat er aber auch in der Green Mile – der schwierigste Schlussstretch der Löcher 16 bis 18 im gesamten PGA Tour Kalender – keinerlei Probleme weitere Pars mitzunehmen und biegt so mit weiterhin makellosem Spiel bei 1 unter Par auf die Frontnine ab.

Bunte Phase

Nach einem recht stressfreien weiteren Par auf der zähen 1, legt er sich schließlich auf der 2 eine richtig gute Birdiechance auf, kann diese aus 2,5 Metern jedoch nicht in Zählbares ummmünzen. Das rächt sich auch sofort bitter, denn nach einem verzogenen Drive erreicht er auf der 3 das Grün nicht und da auch der Zweimeterputt zum Par nicht fällt, kann er das erste Bogey und den Ausgleich zurück auf Even Par nicht mehr abwenden.

Richtiggehend trotzig stopft er dafür zwar danach am Par 3 aus sechs Metern den fälligen Putt, bunkert sich jedoch auf der 5 vor dem Grün ein und radiert sich so das eben erzielte Birdie prompt wieder aus. Zu allem Überfluss hat er dann am letzten Par 5 noch dazu Probleme im Kurzspiel, denn er parkt den zweiten Schlag zwar nur knapp neben dem Grünbunker, der Pitch will aber nicht gelingen und da er danach auch den nächsten Versuch nicht nah zur Fahne bringt, rutscht er sogar erstmals am Freitag in den Plusbereich ab.

Gewitter kurz vor Schluss

Am drivebaren Par 4 der 8 legt er den Teeshot dann noch sehenswert vor dem Grün ab, darf sich danach jedoch über den anstehenden Chip lange Gedanken machen, da ein herannahendes Gewitter dem Treiben vorerst ein Ende setzt.

Die Gewitterpause nutzt er perfekt um den 55 Meter-Pitch auszuknobeln, legt den Ball danach auf einen Meter zum Stock und sichert sich noch das späte Birdie. Somit rettet Straka immerhin noch die Par-Runde von 71 Schlägen, auch wenn ihn das vorerst auf Position 13 abrutschen lässt.

Nichts Neues an der Spitze

Auftaktleader Xander Schauffele (USA) baut mit der 67 seine Führung bei 11 unter Par weiter aus. Der dreifache Quail Hollow-Sieger Rory McIlroy sowie Jason Day (AUS) sind mit vier Schlägen Respektsabstand die schärfsten Verfolger. Der Deutsche Stephan Jäger bolzt mit bester Tagesrunde von 65 Schlägen bis auf Position 7 vor.

Leaderboard Wells Fargo Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Wells Fargo Championship.