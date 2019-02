Ordentlich angeschrieben

AUSTRALIAN CLASSIC – FINAL: Sarah Schober legt eine zweite zartrote Runde am Wochenende nach und schreibt mit Platz 20 ordentlich im neuen Ranking an.

Sarah Schober konnte sich am Moving Day trotz böiger Windverhältnisse mit der 71 deutlich verbessern und bis auf vier Schläge an die Top 10 heranspielen. Am Finaltag hoffte sie vor allem am tollen Eagle-Finish anzuknüpfen.

Der Beginn verläuft auch ermutigend, als gleich am zweiten Grün der Birdieputt fällt. Auch das Par 5 der 7 lässt für die Steirerin einen Schlaggewinn springen. Die 9 bleibt jedoch ihre Achillesferse in Bonville und knöpft ihr zum dritten Mal in der Turnierwoche ein Bogey ab.

Noch schlimmer läuft es an der 12, wo Schober auch beim vierten Versuch in das Bogey stolpert. “Es war heute vor allem auf den zweiten 9 wieder sehr windig.

Hab es gut zusammengehalten und auch gute Up and Downs gemacht.” Erneut ist es dann ein Par 5, wo sie den Schlagverlust wieder wettmachen kann.

Die zweite 71 (-1) am Wochenende reicht auf dem anspruchsvollen Kurs um sich um 9 Ränge bis zu Platz 20 vorzukämpfen und damit brauchbar in der neuen Order of Merit anzuschreiben. Das Preisgeld von 3.182 Euro lässt Schober immerhin auf Rang 39 einsteigen, während Christine Wolf nach zwei verpassten Cuts noch nicht im neuen Ranking geführt wird.

Trotz des erfreulichen Resultats zeigt sich Schober mit ihrem Spiel nicht ganz zufrieden: “Heute habe ich mir schwer getan mit der Distanz auf den Grüns, dazu leider drei Drei-Putts gemacht. Erfreulich ist zumindest, dass Abschläge und Eisen immer besser werden.”

Die erfahrene Norwegerin Marianne Skarpnord fängt mit der 69 noch Drittrundenleaderin Madelene Sagström ab und feiert bei -8 den Sieg in Bonville. Mit der 67 ist die Deutsche Neueinsteigern Esther Henseleit die Allerbeste am Schlusstag, die damit noch bis auf Platz 9 vorkommt.

