Ein wenig verblasen

Emma Spitz wird zum Auftakt der AIG Women’s Open am Old Course im schottischen Starkwind etwas verblasen und startet nur mit einer 76 (+4) ins letzte Major des Jahres.

Emma Spitz hatte nach verpatzter Generalprobe bei der Scottish Women’s Open immerhin ein paar Tage mehr Zeit um sich im Linksgolf für die AIG Women’s Open einzuspielen. Die Schönbornerin kommt damit als einzige Österreicherin heuer zu einem Major-Einsatz. Bei der AIG Women’s Open feierte Emma bereits vor 5 Jahren als Amateurin ihr Debüt, verpasste aber recht deutlich das Finale. Natascha Fink hält noch immer mit Platz 31 vor 20 Jahren die heimische Bestmarke beim britischen Major. Zuletzt verdiente hier Christine Wolf vor drei Jahren als 61. ein wenig Preisgeld. Gespielt wird im Home of Golf, womit sich Emma am Old Course von St. Andrews auf alle Fälle eine unvergessliche Golfwoche bescheren sollte.

Bei über 60 km/h starken Windböen präsentiert sich St. Andrews bereits in den Morgenstunden richtig verschärft, was Emma jedoch vorerst nicht großartig beeindruckt, wie anfängliche solide Pars untermauern. Am einzigen Par 5 der Frontnine erwischt es die junge Niederösterreicherin dann aber gleich richtig heftig, denn mit einigen Problemen geht sich am Ende sogar nur das Doppelbogey aus. Das kostet auch sichtlich die Souveränität, denn auf der 6 und der 7 machen es sich gleich die nächsten Fehler gemütlich. Nur kurzzeitig kann Emma ihr Spiel dann konsolidieren, ehe es auf der 9 und der 10 bereits mit den nächsten Fehlern weiter bergab geht.

Auf der 12 kann sie dann aber erstmals auch etwas durchblasen, leuchtet doch am Par 4 schließlich auch der erste Schlaggewinn am Old Course auf. Das scheint sie auch auf den Geschmack zu bringen, denn nach einem darauffolgenden Par, holt sie sich schon am Par 5 der 14 das nächste Birdie ab. Die verbleibenden Löcher, inklusive dem berühmten „Road Hole“ der 17, übersteht sie dann zwar schadlos, drittes Birdie will sich jedoch keines mehr ausgehen, weshalb sie sich schlussendlich mit der 76 (+4) anfreunden muss. Damit reiht sie sich aller Voraussicht nach zwar nur hinter der erwarteten Cutlinie ein, mit einem soliden zweiten Spieltag scheint der Cut aber durchaus noch in Reichweite zu liegen.

Fotos: LET

