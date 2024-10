Emma in Lauerstellung

Emma Spitz bringt sich bei den Wistron Ladies Open dank Runden von 70 (-2) und 73 (+1) Schlägen im Sunrise G & CC in gute Position für ein durchaus mögliches Topergebnis.

Emma Spitz ist beim 1 Million Dollar-Event der Ladies European Tour in Taiwan mit dabei. Im Sunrise G&CC möchte die Schönbornerin wieder die Top 10 der Jahreswertung ins Visier nehmen. Christine Wolf, die in der Vorwoche noch beim Aramco Team-Event in China aufteen durfte, wurde am Montag nur als 5. auf der Warteliste geführt. Sarah Schober verzichtete auf den Flug nach Fernost.

Mit einem Birdie auf der 1 beginnt der erste Arbeitstag in Taiwan für Emma absolut nach Maß. Bei ziemlich gedämpften Scores kann sie zwar an das anfängliche Erfolgserlebnis längere Zeit nicht anknüpfen, hält Fehler aber gekonnt von der Scorecard fern und belohnt sich schließlich kurz vor dem Turn am Par 5 der 9 mit dem zweiten Schlaggewinn, was sie sogar bereits bis unter die Top 5 spült.

Auch auf den Backnine zeigt die junge Niederösterreicherin absolut solides Golf und kann die gesamte Runde über Schlagverluste von der Scorecard fernhalten. Zwar läuft sie parallel dazu auch vergeblich einem dritten Schlaggewinn hinterher, mit der makellosen 70 (-2) bringt sie sich aber sehr gut in Position und startet sogar mit überschaubarem Rückstand auf die Spitze in den zweiten Spieltag.

Kurze Schwächephase weggesteckt

Der zweite Spieltag beginnt mit früher Startzeit dann mit anfänglichen Pars zwar sehr solide, ein Doppelbogey am Par 5 der 13 und ein weiterer anschließender Fehler auf der 14 wirft sie dann aber doch ziemlich unangenehm im Klassement zurück. Nach den ersten Fehlern kann sie ihr Spiel aber wieder stabilisieren und schiebt sich noch vor dem Turn dank eines roten Doppelpacks auf der 17 und dem Par 5 der 18 wieder an die Top 10 heran.

Mit den beiden Birdies bringt sie auch sichtlich endgültig Stabilität in ihre 2. Runde, denn die Frontnine absolviert sie, wie schon am Vortag, makellos. Zwar will kein weiteres Erfolgserlebnis mehr gelingen, weshalb sie sich mit der 73 (+1) anfreunden muss, vor dem Wochenende hat sie so als 11. ein mögliches Topergebnis aber glasklar in Reichweite.

Chiara Tamburlini (SUI) startet bei gesamt 5 unter Par und so mit lediglich vier Schlägen Vorsprung auf Emma Spitz als Führende ins Wochenende.

Fotos: LET

Leaderboard Wistron Ladies Open